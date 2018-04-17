Золотая Орда против империи Тимура: битва на Тереке и тотальный разгром Улуса Джучи, Ч. 2, - И.Миргалеев

07:11 18.04.2018 15 апреля - годовщина битвы на Тереке, которая в 1395 году изменила ход истории и карту Евразии. Колонка историка Ильнура Миргалеева. Часть 2-я

О битве на Тереке вспоминают реже, чем о Донском побоище, Стоянии на Угре или взятии Казани, но по степени влияния на политические, экономические и этнические процессы в Евразии она имела большее значение. Историк Ильнур Миргалеев, руководитель Центра исследований Золотой Орды и татарских ханств Института истории им. Ш.Марджани, продолжает свой рассказ об этом событии. В первой части раскрыты причины противостояние Токтамыш-хана и Тамерлана. Сегодня поговорим о ходе великой битвы и ее трагических последствиях для Золотой Орды.



Токтамыш-хан собирает международную коалицию против Тимура

К лету 1392 года Токтамыш-хан полностью восстановил свою власть в Золотой Орде. В начале 1394 года послы Токтамыша прибыли и в Египет с предложением быть одной "рукою на мятежника-злодея Тимурленка".



Золотая Орда, османы и мамлюки пытались как-то координировать свои действия против Тимура. Переговоры шли о создании антитимуровского союза с участием этих государств. В летописи Ибн Тагриберди говорится, что антитимуровская коалиция была создана. Арабский летописец сообщает, что в нее входили Токтамыш, правитель османов Баязид, мамлюкский султан Баркук, эмир Сиваса Ахмед Бурханеддин, правитель Кара-Коюнлу Кара Юсуф, Джелаириды, правитель Мардина и Туркменский эмир.

С целью захвата Дарьяльских ворот войско Аксак Тимура в 1394 году вторглось в Грузию. Однако золотоордынское войско вышло в тыл врага и отрезало Тимура от всех коммуникационных снабжений, создав ему угрозу остаться в кольце окружения. Тимур был вынужден отступить.



Тимур напал на Грузию сразу же после сирийского похода. Поэтому под его рукой находились значительные силы. Но, видя готовность Токтамыш-хана, который, судя по его действиям, принял активную оборону, заключавшуюся в применении контрударов, Тимур остановился в Северном Азербайджане на зимовку. Был дан приказ сбора дополнительного контингента войск. Это вторжение было внезапным, так как было непонятно, против кого пойдет Тимур. Однако Токтамыш был наготове, хотя и отправил к Тимуру своих послов. Но Тимур все же напал.



Удар на Кавказе



Токтамыш "послал авангардное войско для охраны переправы через реку Кой-су" и приступил к сбору войска. Охраняли каждую переправу и сооружали фортификационные укрепления. Пока Аксак Тимур, разбивая татарскую охрану, дошел до Терека, Токтамыш успел собрать свою основную армию. Армия получила приказ собраться у реки Курай. Токтамыш-хан с имеющимися войсками выступил из Сарая и укрепился на левом берегу Терека, не давая врагам возможности переправиться. Токтамыш хотел напасть во время переправы, но Тимур применил хитрость и переправился через Терек, смяв фортификационные сооружения. Токтамыш отошел к месту сбора войска, привел свою армию в порядок и двинулся на врага.



14 апреля 1395 года войска расположились одно напротив другого. Тактика построения армии, которой придерживались стороны, осталась прежней, но Тимур увеличил численность своего арьергарда, учтя, что все равно в начале битвы останется в окружении. Ставки обоих полководцев расположились за центром. "Победоносный монарх командовал двадцатью отборными полками, составленными из самых доблестных воинов, расположившись за главным боевым корпусом для того, чтобы быть готовым прийти на помощь любым полкам в любой момент сражения", - так писали панегиристы Тимура.

О численности обоих войск и на этот раз источники ничего конкретного не говорят. Эвлия Челеби, который опирался на рассказы татар, говорит о численности войска Тимура, называя "три раза по сто тысяч". Учитывая, что Тимур увеличил число корпусов арьергарда и других войсковых единиц и то, что его войско после битвы целый год еще воевало на территории Золотой Орды, мы полагаем, что оно было больше, чем в 1391 году.



Татары ворвались в стан Тимура и чуть не захватили его самого в плен



По сообщениям различных источников, сражение длилось три дня. Аксак Тимур, опасаясь ночной атаки, приказал, чтобы вокруг лагеря со всех сторон вырыли ров, укрепили его копьями, поставили щиты. Чтобы вызвать панику в лагере врага, ночью татары действительно предприняли ложную атаку, о чем сообщают тимуридские панегирики: "Токтамыш-хан вознамерился произвести ночное нападение, (думая) что, может быть, сможет вызвать замешательство в высочайшей орде. Когда он подошел близко, то ударил в барабаны и литавры, затрубил в рога и поднял военный клич (сурен)". Шереф-ад-дин Али Йезди говорит, что войска Тимура "не обратили на них внимания". Но Мирхонд сообщает, что Кунче-оглан в ту ночь убежал из лагеря Тимура к Токтамышу.

На рассвете 15 апреля 1395 года войска обеих сторон пришли в движение и подняли боевые знамена. Начался бой. Вскоре с левого фланга прискакал гонец с известием, что правое крыло Токтамыш-хана под командованием Кунче-оглана, Бек-Ярык-оглана, Актауа, Давуда-Суфи и Удурку совершили нападение на канбул левого крыла. Когда левое крыло пришло на помощь своему фланговому авангарду, татары обратились в ложное бегство.



Тимур сразу же послал в погоню по 50 человек из каждого кошуна резервного корпуса. Это была крупная тактическая ошибка Тамерлана. Потому что отступающие татары правого крыла, дойдя до своего центра, развернулись и обрушились на преследователей всей силой. Перебив многих из них, обратили их в бегство и погнались за ними. Естественно, отступающие воины Тимура создали большую панику. Вследствие этого кошуны смешались, и на время было потеряно управление войском. А татары ворвались в стан Тимура и чуть не захватили его самого в плен.

Армия Тимура была окружена, и жизнь его оказалась в опасности. Только вовремя подоспевшие военачальники со своими отрядами, действуя очень инициативно и самостоятельно, спасли его от неминуемой гибели. Они притащили телеги и связали их вместо щитов. За ними и укрылся Тимур. Для его защиты подходили отряд за отрядом, и вокруг них развертывался кровопролитный бой. Численность выручавших Тимура пополнилась еще отрядами нескольких эмиров. Вскоре подоспел Мухаммед-Султан с шестью сильными кошунами центрального "кула" и кошун Устуя, который тоже спешился позади отрядов центра.



Токтамыш-хан с самого начала сражения перехватил инициативу и посылал отряд за отрядом к кольцу вражеской обороны, которую еле сдерживали отборные воины врага. Татары правого крыла окружили Тамерлана и выводили из строя самые лучшие корпуса тимуровской армии. В это время прямо в центр и канбул левого крыла противника ударил, а затем и окружил их левый фланг татар под командованием Иса-бия и Яхши-хаджи. Бой длился до вечера. Весь день армия среднеазиатов вынуждена была обороняться. Источники красочно рисуют храбрость военачальников Тимура. Но о самом завоевателе предпочитают молчать. Тимур очень испугался и совершенно растерялся. Только энергичные действия военачальников спасли его от гибели.



Там, где не помогло оружие, - сработало предательство

Ближе к вечеру положение армии Тимура стало выправляться. Худад Хусейн смог зайти в тыл отрядам Актауа и стал осыпать их стрелами. А центр армии Тимура ударил по правому "крылу" татарской армии, окружившему Тимура. Отряды Джеханшаха и Хаджи Сейф-ад-дина ударили из засады по левому флангу Токтамыша. Благодаря этому татары не смогли одержать победу в первый день сражения. За ночь Тамерлану и его военачальникам пришлось привести в порядок свое войско, которое было сильно потрепано, и построить корпуса согласно строевому порядку.



Ранним утром 16 апреля татары снова первыми начали бой. Токтамыш теперь двинул свой левый фланг под командованием Иса-бия и Яхши-хаджи. Опрокинув авангард противника, они окружили и расстроили тумен Хаджи Сейфеддина. Воины Тимура, не выдержав натиска, обратились в бегство. Тогда эмир Сейфеддин и находившиеся около него воины спешились, выставили перед собой щиты и, припав на колени, стали осыпать стрелами наступавших татар. Им на помощь Тимур направил несколько кошунов из своего резерва. Благодаря этому его правый фланг избежал уничтожения. Противники не раз отступали и вновь наступали друг на друга. Оба войска понесли большие потери, но и в этот день не добились успеха.

Как сообщает Ибн Арабшах, перед боем на третий день один из военачальников правого крыла Актау потребовал от Токтамыша выдачи ему одного эмира и разрешения убить его. Скорее всего, речь шла о перешедшем к Токтамышу Кунче-оглане. Токтамыш ответил, что просьба его будет удовлетворена после сражения и что сейчас не время для сведения личных счетов. Но взбунтовавшийся Актау не переставал настаивать. "Тот (Токтамыш) возразил: "Мы (находимся) в тяжком горе, которое озабочивает (нас) более твоей беды, так потерпи и не торопи, да успокойся и не бойся: ни от кого не уйдет то, что (ему) следует, и не пропадет то, на что он имеет право. Не заставляй же слепого искать убежища на обрыве и не будь из тех, которые чтут Аллаха ради барыша; ты (теперь) точно среди ночи несчастия, уже минувшей, и зари благоденствия, уже занявшейся (то есть победа уже близка, - И.М.), так оставайся на своем месте и напускайся на своих противников, наступай и не отставай, да верши, что тебе приказано". Но этот эмир (не послушался и) двинулся с громадной толпой; за ним последовали все изменники и отступники, да все его племя, которому имя Актау. Вследствие этого расстроилось войско Токтамышево и стрелы желания его не попадали в то место, в которое они пускались".



"Тимур ранее послал к вассалам армии Токтамыша эмиссаров, поручив им побудить их к предательству в день сражения, и он дал им обещание в случае, если они согласятся на это. Дело между ними было обговорено, и в день, когда обе армии сошлись рука об руку, они отступили с большим числом своих приближенных, последовав за всеми мятежниками и всеми теми, кто дал себя подкупить. Это было племя Актау. Это предательство создало пустоту в войсках Токтамыша, и цепь их боевого порядка была прорвана". Так нам рассказывают средневековые авторы. Вместе с Актауом ушли Бек-Ярык-оглан и Таш-Тимур-оглан. Токтамыш оказался в трудном положении. Источники молчат о причинах измены. Только в "Родословии тюрков" говорится, что "это поражение досталось Токтамыш-хану вследствие склонности его великих эмиров к Тимур-гургану".



Крупнейшее сражение XIV века закончилось горами трупов и поражением татар



Токтамыш "подбодрил свой дух и свое войско, отбросил свою спесь и свое легкомыслие, выставил вперед удальцов из своих ратей, выстроил конницу и пехоту, укрепил центр и фланги, да наладил стрелы и мечи". Токтамыш-хан, посоветовавшись со своими сановниками, разработал план перестройки построения своих войск. Воины левого крыла все были раненые и надломленные, основываясь на этом, Токтамыш-хан приказал из своего правого крыла Йаглибай Бахадур бахрину, который был воеводой улуса бахрин, и со времен Огуз-хана это племя принадлежало правому крылу, чтобы завтра племя бахрин, когда начнется сражение, явилось на поле сражения с левого крыла".



На этот раз татары центра и обоих флангов ударили по противнику одновременно. Тимур, зная, что левый фланг татарского войска малочисленнее и ослабленное, главный удар нацелил именно сюда. Левое крыло войска Токтамыша, не выдержав такого натиска, начало отступать. Йаглибай Бахадур со своим корпусом остался один против нескольких корпусов противника. "Говорят, что в тот день Йаглибай Бахадур попрощался со своими детьми и родными, приехал и с копьем в руках сидел на лошади у подножия своего бунчука (туг) (родовой герб, - И.М.) и знамени, и он приказал, чтобы на ноги лошади натянули цепи". "И подняв голос, вызвал на бой Осман-бахадура". Во время единоборства лошадь татарского военачальника из-за того, что ее ноги были связаны, упала, и Йаглибай Бахадур остался под лошадью, и эмир Осман-бахадур, "воспользовавшись удобным случаем, отделил голову от тела" Йаглибай Бахадура.



В жестоком бою обе стороны понесли большие потери. Упорный бой длился до позднего вечера. Левое крыло татар было окружено, и инициативу теперь перехватил Тимур. Токтамыш держался до конца и пытался спасти свой левый фланг. Татарские воины левого крыла упорно бились, чтобы заполучить тело своего погибшего военачальника. "Говорят, что труп Йаглибай Бахадур бахрина в конце концов вытащили (с места) улуса бахринов из-под 800 человек юношей с черными кольчугами на груди, верхом на белых лошадях и с белыми кутасами на шее. Людей же с цветами и видами иными, чем сказанные, не считали, число (людей) других цветов знает Бог Всевышний".



К концу дня эмир Осман наконец опрокинул и обратил в бегство левое крыло войска Токтамыша. Среднеазиаты перешли в наступление по всей линии и, разбив, рассеяли войско Золотой Орды. Так закончилось самое крупное сражение XIV века.



"Этот край Тимур-хан превратил в руины и развалины, а народ его сжег на кострах"

Татарское войско распалось на отдельные части. Одна группа ушла на Дон, Днепр и в Крым, другая, во главе с Удурку, скрылась в горах центрального Кавказа. Сам Токтамыш-хан ушел на север, "в лесистую местность". Тамерлан, оставив обоз Миран-шаху, погнался за Токтамышем.

Интересен тот факт, как происходило отступление военачальников Токтамыша. После того, как перед боем в третий день мятежники оставили войско Токтамыша, последний, сознавая неизбежность поражения, принял с эмирами план отступления. Золотоордынский военачальник Удурку обогнал армию Тамерлана и расположился у последнего в тылу на Кавказских горах. Естественно, это было сделано для того, чтобы задержать войско противника, дать возможность уйти вглубь страны Токтамышу, чтобы он собрал новое войско, и самому создать на Кавказе вторую армию.

Тимур сперва пытался преследовать Токтамыша, но когда узнал, что в его тылу формируется новая армия, повернул обратно на Кавказ и разбил войско Удурку, а самого военачальника отправил в железной клетке в Самарканд, где тот и погиб.



После обеспечения надежного тыла Тимур приступил к систематическому уничтожению золотоордынских городов. Русские летописи отмечают, что Тимур "провел крупные сражения и большие разрушения в Орде, много битв и столкновений, победы, победил большую армию своего противника и разрушил много городов, много людей погубил и так прошел всю землю татарскую".

Эвлия Челеби, исколесив почти всю бывшую территорию Золотой Орды в XVII веке, видел много разрушенных Тимуром городов. Турецкий путешественник отмечает: "Этот край Тимур-хан превратил в руины и развалины, а народ его сжег на кострах". А о Сарае, развалины которого еще в XVII веке были "видны на расстоянии двухдневного перехода", он говорит с особой болью. Тимур "так разрушил и опустошил этот величественный город, что сожаления достойно, а жителей его изрубил в куски".



Больше года армия Тамерлана разрушала города Золотой Орды, а жителей истребляла. Сопротивление татар было сломлено, но не остановлено. Все население было настроено враждебно и продолжило партизанскую войну. Русские летописи отмечают, что на войско Тимура "прииде гневъ Божий, моръ силенъ на люди и на скоты". Речь идет о распространении чумы. Кроме различных эпидемий начался и голод. Тимуридские историки тоже отмечают, что "войско Тимура ослабело и пало духом". Поэтому Аксак Тимур весной 1396 года дал приказ к отступлению и ушел в Иран, через Кавказ, уводя с собой награбленное имущество и пленных.

Золотая Орда осталась в руинах. Началось распространение чумы, и в связи с этой эпидемией появились карантинные зоны. Это помешало восстановлению разрушенных городов. Только в 1398 году Токтамыш смог восстановить свою власть. Но в дальнейшем процессы распада давали о себе знать все сильнее и сильнее.



Ильнур Миргалеев, 17 апреля 2018 Источник - realnoevremya.ru

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