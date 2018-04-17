Силовая игра Эрдогана в Сирии: почему конфликт между Трампом и Путиным для него может стать роковым, - Focus

07:03 18.04.2018 Конфликт в Сирии давно не является войной между правителем Башаром Асадом и оппозиционными сирийцами. Теперь он считается опосредованной войной между США и Россией, и ее тон значительно ужесточился, пишет журналистка немецкого Focus Лаура Гайда.



"Между этими фронтами находится президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он тоже преследует в Сирии четкую цель: хочет одержать победу над враждебной курдской группировкой "Отряды народной самообороны" (YPG). Однако для этого и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе ему необходима поддержка России, - рассуждает автор. - При этом Турция является членом НАТО, то есть формальным союзником США. Если кризис между Трампом и Путиным в сирийском конфликте будет обостряться дальше, это может стать злым роком для турецкого президента. В конце концов ему придется окончательно сделать выбор в пользу одной из сторон - и последствием станет ограничение его влияния, будь то в Сирии или в Европе".



Недавняя военная операция в Сирии, в результате которой турецкие войска, вероятно с помощью Москвы, заняли курдский бастион Африн, показывает, как для Эрдогана обстоят дела в Сирии: если он хочет взять верх над курдами, ему нужна Россия, отмечает Гайда.



Чтобы сохранить свою победу над курдами, Эрдогану придется встать на сторону Путина и одновременно на сторону Асада. Однако это нанесет ущерб отношениям с США и ЕС: Евросоюз и без того рассержен деспотическим стилем правления турецкого президента.



В случае прямой конфронтации между США и Россией партнеры по НАТО могли бы потребовать от Турции твердо встать на сторону Запада. Однако то, что это в итоге приведет к отречению от Путина, на фоне мирной инициативы Германии в высшей степени маловероятно, в том числе и потому, что совместный удар США, Великобритании и Франции был связан лишь с запретом применения химоружия, смена режима в Сирии не была целью.



Стоящая за этим логика ясна, пишет журналистка: конфликта с Москвой желательно избежать, Путин должен сесть за стол переговоров. Однако правительство Германии придерживается мнения, что долгосрочное решение сирийского конфликта возможно только без Асада. Такая точка зрения, вероятно, не понравится ни Москве, ни Анкаре.



17 апреля 2018 г.



Лаура Гайда | Focus Источник - inopressa.ru

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