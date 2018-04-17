 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 18.04.2018
07:51  Аркадаг открывает новый международный порт в Туркменбаши. Построили турки за $2 миллиарда
07:48  В Таджикистане вводят госконтроль над WiFi
07:11  Золотая Орда против империи Тимура: битва на Тереке и тотальный разгром Улуса Джучи, Ч. 2, - И.Миргалеев
07:06  Западные удары не меняют реалии сирийской войны, - Гидеон Рахман
07:03  Силовая игра Эрдогана в Сирии: почему конфликт между Трампом и Путиным для него может стать роковым, - Focus
06:45  Эволюция и революция. Старый мир никогда не уступает место новому без сопротивления, - Р.Ищенко
06:37  Токио рассекретил имена 3607 военврачей-мясников из "Отряда 731"
06:28  Стоп подрывам! Узбекистан и Таджикистан разминируют общую границу
06:22  Как гость в горле. В трех городах Казахстана - Петропавловске, Костанае и Шымкенте, появятся советы по миграции
06:18  Сирию ждет выбор между кантонизацией и федерализацией, - Игорь Яшин
06:14  На мигрантов в РФ хотят надеть специальные браслеты, - Е.Трифонова
05:59  Пекин открыл сезон охоты на шпионов. Сообщать об агентах нужно по Интернету, - В.Скосырев
01:17  Проблемы безопасности и сотрудничества для Казахстана сквозь призму ШОС, - Дж.Сулеев
01:00  Узбекистан. Регулярная сингулярность путь в никуда, - М.Захидов
00:57  Хождения по мукам дольщиков таджикской ООО "Мухаммад 2009", - Н.Назаров
00:46  Возвращение Каддафи. Выборы в Ливии под угрозой срыва, - С.Кожемякин
00:44  В правительстве Кыргызстана ожидается новая большая встряска
00:41  Для проведения Всемирных игр кочевников Кырправительство собрало около $1 млн спонсорской помощи + 316 млн сомов из бюджета
00:29  Резкое обострение ситуации в Донбассе. Амеры ударили с другого фронта, - "СП"
00:19  Таджикистан в антисанитарном состоянии, - Р.Ибрагимов
00:06  Из мусульманства - с ненавистью? Массовый исход кыргызстанцев в другие религии и секты, - У.Шаршембиев
00:01  Долг с Востока. Как получилось, что Центральная Азия увязла в китайских кредитах
Вторник, 17.04.2018
20:56  "Интернету конец": Роскомнадзор заблокировал миллионы IP-адресов Amazon и Google
11:57  Сакские курганы Боралдая еще никто не раскапывал. У каз-археологов чешутся лопаты...
11:52  В развалинах Афросиаба узб-археологи обнаружили уникальное деревянное панно богини Наны
11:49  Как потомок казахского Капал-батыра тренировал Дональда Трампа
09:40  Коалиция голых. Врагов Сирии надо бить российским паспортом, - Н.Стариков
09:39  Победа перехватом. В рядах сторонников бесконтактной войны могут быть большие потери, - ВПК
09:35  Абдулла, поджигай! КырВласти пытаются задавить дико-каменное восстание в Тогуз-Торо
09:29  КырГКНБ свинтил руководство компаний "Таргет компании" и "Тянь-Шань–Каинды" - за аферы с налогами
09:24  "Fu*k you Trump!". Это всего лишь кукла, грозящая, смешная, но в итоге совершенно незначимая, - Advance
09:18  Китай-США: сложности торговой войны, - Гуань Циню
07:43  Войны за проливы 2.0. Почему "гибридные" столкновения неизбежны, - Д.Лекух
07:31  Сиреневая революция в Армении: Саргсяна дожимают на уступки, - С.Караханян
07:15  Астана. Проект "100 новых учебников". "Хотелось бы, чтобы была переведена классика – Шекспир, Мопассан"))
06:54  Экс-кыр-президент Атамбаев учредил "общественный фонд Апрель" при самом себе. Мутить новые мутки
06:51  Рынок понял, зачем бомбили Сирию. Нефть растет, - Дж.Фу
06:48  "Не Трамп сумасшедший, а мы!" - Frankfurter Allgemeine
06:47  Кто опаснее для международного мира, Трамп или Путин? Немецкие политики окончательно запутались, - Der Spiegel
06:43  Глупость или предательство? В чем причина беззубой политики Кремля, - М.Демурин
06:41  Военная пропаганда впервые стала важнее реальных боевых действий, - А.Крылов
06:37  Рокировка кадров – сепаратный мир КырВерхушки? - "ВБ"
06:34  Непримиримые джихад-кроты. В подземельях сирийской Думы продолжаются бои
06:31  Астана отважно обвинила Пекин в притеснении этнических казахов. Елбасы виляет на Запад
06:29  Тесто джихада. Аркадаг запретил туркменским мужчинам (до 30) путешествовать за границу
06:25  У арестованного в Казахстане за бандитизм Асылбека уулу отобрали мандат депутата Кыргызского парламента
06:18  Ташкент. Рустаму Иноятову (экс-СНБУ), кроме карасей, доверили еще и "реформу органов юстиции"
06:16  Вооружить людей и изменить конституцию. Казахстан после Назарбаева, - Акежан Кажегельдин
06:06  Афганский урок для России. Столкновение с исламским экстремизмом было неизбежно, - А.Храмчихин
06:05  Таланты и поклонницы? Две неизвестные жестоко избили заслуженного артиста Кыргызстана Нуркана Турсунбаева прямо у здания театра
06:04  Прочность партнерства России и Турции вызывает опасения, - И.Субботин
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Силовая игра Эрдогана в Сирии: почему конфликт между Трампом и Путиным для него может стать роковым, - Focus
07:03 18.04.2018

Конфликт в Сирии давно не является войной между правителем Башаром Асадом и оппозиционными сирийцами. Теперь он считается опосредованной войной между США и Россией, и ее тон значительно ужесточился, пишет журналистка немецкого Focus Лаура Гайда.

"Между этими фронтами находится президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он тоже преследует в Сирии четкую цель: хочет одержать победу над враждебной курдской группировкой "Отряды народной самообороны" (YPG). Однако для этого и в краткосрочной, и в долгосрочной перспективе ему необходима поддержка России, - рассуждает автор. - При этом Турция является членом НАТО, то есть формальным союзником США. Если кризис между Трампом и Путиным в сирийском конфликте будет обостряться дальше, это может стать злым роком для турецкого президента. В конце концов ему придется окончательно сделать выбор в пользу одной из сторон - и последствием станет ограничение его влияния, будь то в Сирии или в Европе".

Недавняя военная операция в Сирии, в результате которой турецкие войска, вероятно с помощью Москвы, заняли курдский бастион Африн, показывает, как для Эрдогана обстоят дела в Сирии: если он хочет взять верх над курдами, ему нужна Россия, отмечает Гайда.

Чтобы сохранить свою победу над курдами, Эрдогану придется встать на сторону Путина и одновременно на сторону Асада. Однако это нанесет ущерб отношениям с США и ЕС: Евросоюз и без того рассержен деспотическим стилем правления турецкого президента.

В случае прямой конфронтации между США и Россией партнеры по НАТО могли бы потребовать от Турции твердо встать на сторону Запада. Однако то, что это в итоге приведет к отречению от Путина, на фоне мирной инициативы Германии в высшей степени маловероятно, в том числе и потому, что совместный удар США, Великобритании и Франции был связан лишь с запретом применения химоружия, смена режима в Сирии не была целью.

Стоящая за этим логика ясна, пишет журналистка: конфликта с Москвой желательно избежать, Путин должен сесть за стол переговоров. Однако правительство Германии придерживается мнения, что долгосрочное решение сирийского конфликта возможно только без Асада. Такая точка зрения, вероятно, не понравится ни Москве, ни Анкаре.

17 апреля 2018 г.

Лаура Гайда | Focus

Источник - inopressa.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524024180
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  