 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 18.04.2018
07:51  Аркадаг открывает новый международный порт в Туркменбаши. Построили турки за $2 миллиарда
07:48  В Таджикистане вводят госконтроль над WiFi
07:11  Золотая Орда против империи Тимура: битва на Тереке и тотальный разгром Улуса Джучи, Ч. 2, - И.Миргалеев
07:06  Западные удары не меняют реалии сирийской войны, - Гидеон Рахман
07:03  Силовая игра Эрдогана в Сирии: почему конфликт между Трампом и Путиным для него может стать роковым, - Focus
06:45  Эволюция и революция. Старый мир никогда не уступает место новому без сопротивления, - Р.Ищенко
06:37  Токио рассекретил имена 3607 военврачей-мясников из "Отряда 731"
06:28  Стоп подрывам! Узбекистан и Таджикистан разминируют общую границу
06:22  Как гость в горле. В трех городах Казахстана - Петропавловске, Костанае и Шымкенте, появятся советы по миграции
06:18  Сирию ждет выбор между кантонизацией и федерализацией, - Игорь Яшин
06:14  На мигрантов в РФ хотят надеть специальные браслеты, - Е.Трифонова
05:59  Пекин открыл сезон охоты на шпионов. Сообщать об агентах нужно по Интернету, - В.Скосырев
01:17  Проблемы безопасности и сотрудничества для Казахстана сквозь призму ШОС, - Дж.Сулеев
01:00  Узбекистан. Регулярная сингулярность путь в никуда, - М.Захидов
00:57  Хождения по мукам дольщиков таджикской ООО "Мухаммад 2009", - Н.Назаров
00:46  Возвращение Каддафи. Выборы в Ливии под угрозой срыва, - С.Кожемякин
00:44  В правительстве Кыргызстана ожидается новая большая встряска
00:41  Для проведения Всемирных игр кочевников Кырправительство собрало около $1 млн спонсорской помощи + 316 млн сомов из бюджета
00:29  Резкое обострение ситуации в Донбассе. Амеры ударили с другого фронта, - "СП"
00:19  Таджикистан в антисанитарном состоянии, - Р.Ибрагимов
00:06  Из мусульманства - с ненавистью? Массовый исход кыргызстанцев в другие религии и секты, - У.Шаршембиев
00:01  Долг с Востока. Как получилось, что Центральная Азия увязла в китайских кредитах
Вторник, 17.04.2018
20:56  "Интернету конец": Роскомнадзор заблокировал миллионы IP-адресов Amazon и Google
11:57  Сакские курганы Боралдая еще никто не раскапывал. У каз-археологов чешутся лопаты...
11:52  В развалинах Афросиаба узб-археологи обнаружили уникальное деревянное панно богини Наны
11:49  Как потомок казахского Капал-батыра тренировал Дональда Трампа
09:40  Коалиция голых. Врагов Сирии надо бить российским паспортом, - Н.Стариков
09:39  Победа перехватом. В рядах сторонников бесконтактной войны могут быть большие потери, - ВПК
09:35  Абдулла, поджигай! КырВласти пытаются задавить дико-каменное восстание в Тогуз-Торо
09:29  КырГКНБ свинтил руководство компаний "Таргет компании" и "Тянь-Шань–Каинды" - за аферы с налогами
09:24  "Fu*k you Trump!". Это всего лишь кукла, грозящая, смешная, но в итоге совершенно незначимая, - Advance
09:18  Китай-США: сложности торговой войны, - Гуань Циню
07:43  Войны за проливы 2.0. Почему "гибридные" столкновения неизбежны, - Д.Лекух
07:31  Сиреневая революция в Армении: Саргсяна дожимают на уступки, - С.Караханян
07:15  Астана. Проект "100 новых учебников". "Хотелось бы, чтобы была переведена классика – Шекспир, Мопассан"))
06:54  Экс-кыр-президент Атамбаев учредил "общественный фонд Апрель" при самом себе. Мутить новые мутки
06:51  Рынок понял, зачем бомбили Сирию. Нефть растет, - Дж.Фу
06:48  "Не Трамп сумасшедший, а мы!" - Frankfurter Allgemeine
06:47  Кто опаснее для международного мира, Трамп или Путин? Немецкие политики окончательно запутались, - Der Spiegel
06:43  Глупость или предательство? В чем причина беззубой политики Кремля, - М.Демурин
06:41  Военная пропаганда впервые стала важнее реальных боевых действий, - А.Крылов
06:37  Рокировка кадров – сепаратный мир КырВерхушки? - "ВБ"
06:34  Непримиримые джихад-кроты. В подземельях сирийской Думы продолжаются бои
06:31  Астана отважно обвинила Пекин в притеснении этнических казахов. Елбасы виляет на Запад
06:29  Тесто джихада. Аркадаг запретил туркменским мужчинам (до 30) путешествовать за границу
06:25  У арестованного в Казахстане за бандитизм Асылбека уулу отобрали мандат депутата Кыргызского парламента
06:18  Ташкент. Рустаму Иноятову (экс-СНБУ), кроме карасей, доверили еще и "реформу органов юстиции"
06:16  Вооружить людей и изменить конституцию. Казахстан после Назарбаева, - Акежан Кажегельдин
06:06  Афганский урок для России. Столкновение с исламским экстремизмом было неизбежно, - А.Храмчихин
06:05  Таланты и поклонницы? Две неизвестные жестоко избили заслуженного артиста Кыргызстана Нуркана Турсунбаева прямо у здания театра
06:04  Прочность партнерства России и Турции вызывает опасения, - И.Субботин
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   | 
Эволюция и революция. Старый мир никогда не уступает место новому без сопротивления, - Р.Ищенко
06:45 18.04.2018

Старый мир никогда не уступает место новому без сопротивления. Он может попытаться удержаться силой. Тогда при характеристике внутренней политики государства, мы применяем термины "революция" и "контрреволюция", а также связанный с ними "гражданская война". При описании же политики международной говорим о войне региональной, континентальной или глобальной (мировой)

Старый мир никогда не уступает место новому без сопротивления. Он может попытаться удержаться силой. Тогда при характеристике внутренней политики государства, мы применяем термины "революция" и "контрреволюция", а также связанный с ними "гражданская война". При описании же политики международной говорим о войне региональной, континентальной или глобальной (мировой).

В относительно редких случаях старый порядок пытается сохраниться лишь частично, идет на уступки новому, пускает его во власть во внутренней политике, делит в ним глобальное влияние в политике международной. В таком случае мы говорим о реформах.
Если в результате революции (контрреволюции) и гражданской войны победитель получает все, то в результате реформ (эволюции) создается конструкция, предполагающая баланс противоречивых интересов. Эта конструкция за счет обеспечивающих движение противоречий гарантирует опережающее развитие в сравнении с постреволюционным стабилизационным застоем, в рамках которого "прекрасный новый мир" пытается сохраниться навечно. Чем больше усилий он для этого прилагает, тем менее динамичным он становится, и тем меньше у него возможностей оперативно отвечать на вновь возникающие вызовы.

В свою очередь динамичная и способная не только к оперативному, но даже к опережающему реагированию конструкция, построенная на противоречиях (единстве и борьбе противоположностей), оказывается слишком нестабильной. Достаточно какому-то лагерю получить явное преимущество и он тут же попытается конвертировать свой перевес в абсолютную внутриполитическую победу, разнося в щепки общенациональный консенсус и стремясь к "идеалу" единомыслия, который возможен лишь по итогам выигранной гражданской войны.
Как расползается в руках "суперстабилизированное" идеологизированное государство победившего единомыслия, мы видели на примере СССР, который рухнул не в результате экономического кризиса, не в результате предательства значительной части элиты, не в результате равнодушия к его судьбе широких масс населения и даже не в результате комплекса этих факторов. Он рухнул из-за неспособности забронзовевшей в своей стабилизации системы адекватно реагировать на сравнительно несложные вызовы. Современная Россия после 90-х годов, имея значительно худшую стартовую базу, справилась со значительно большим комплексом проблем, не ограничивая при этом основные свободы.
Как разваливается, сползая в гражданскую войну, государство, не сумевшее удержать под контролем противоречия различных социальных групп (которые должны были обеспечить ему опережающее развитие), мы видим на примере современной Украины.

Внутренние конфликты, раз начавшись, как правило продолжаются до полной и окончательной победы одного из лагерей. Причем, как мы знаем из опыта английской, французской и российской (октябрьской) революций, победившая окончательно и бесповоротно революция может, тем не менее, закончиться контрреволюционной реставрацией и через десять, и через двадцать, и через семьдесят лет после своей окончательной и бесповоротной победы. То есть полный контроль идеологизированного государства не обеспечивает необратимости процессов. Точно так же поражение нацистских и фашистских идей в 1945 году не избавило мир от их возрождения в наши дни. А крах мировой системы социализма в конце 80-х – начале 90-х годов прошлого века не означает, что на новом повороте истории она не восстановится в том или ином виде. Любая монополия на истину, оформленная на государственном уровне, рано или поздно рождает потребность в альтернативе. Слабость же альтернативного режима, как правило заключается в том, что он оказывается столь же тоталитарным, как и его предшественник. Население просто не представляет себе иной организации государства, а действующие и альтернативные элиты не умеют по-другому управлять. Ты можешь быть либо за "белых", либо за "красных", можешь быть даже за "зеленых" или "коричневых", но обязательно за кого-то одного и против остальных, для которых у тебя предусмотрен только вариант силового подавления.
Современная Россия в начале 2000-х счастливо избежала идеологической монополии. Это оказалось решающим фактором, обеспечившим ей опережающее развитие, вернувшее ее в круг великих держав, определяющих судьбы мира. Но, как было сказано выше, построенная на противоречиях, не репрессивная в отношении оппозиции, идеологически эклектичная конструкция, сохраняет устойчивость только в рамках постоянного движения (желательно с ускорением). Она, как велосипед, чем быстрее движется, тем прочнее стоит. То есть от срыва в штопор гражданского конфликта такую конструкцию уберегает череда успехов. При этом внешнеполитические успехи должны коррелировать с внутриполитическими достижениями. У государства должно становиться больше авторитета, а у народа больше прав и зажиточности. Перекос в одну сторону (неважно внешнюю или внутреннюю) лишает конструкцию части устойчивости (как несущийся на вираже мотоцикл, который может в любой момент уйти в занос).

В отличие от внутренних конфликтов, которые на каждой стадии достигают логического конца (с победой или "белых", или "красных", чтобы тут же начать партию сначала), войны международные зачастую завершаются компромиссным миром (ни вашим, ни нашим). Такой мир на деле является лишь перемирием, поскольку, если оппонирующий режим не уничтожен полностью (как Германия Гитлера, например), а лишь предельно ослаблен и вынужден к уступкам, он все равно будет стремиться восстановиться и переиграть партию. В отличие от внутренней политики, в которой наличие общего интереса (сильное государство) подразумевается, а движение обеспечивается борьбой объединенных этим государством противоречий, во внешней политике, устойчивое развитие возможно лишь на основе общего интереса, а противоречия имеют абсолютно деструктивный характер, разрушая систему международного права и толкая оппонирующие государства к борьбе на уничтожение.
При этом надо иметь в виду, что государство привносит в международные отношения схему своей внутриполитической организации. Если Вы допускаете конкуренцию идей внутри страны, то и Ваши отношения с союзниками будут достаточно демократичны (независимо от их политического веса). Если же внутри страны господствует диктат одной идеи (пусть и под флером самой совершенной демократии) то и союзники будут находиться под постоянным тоталитарным давлением, основанном на праве силы и презирающем их национальные интересы.
Сейчас на международной арене столкнулись "старый порядок", представленный США и "новый мир", от имени которого выступает Россия. И у Вашингтона, и у Москвы есть разнокалиберные союзники. Но при этом все понимают, что падение любого из этих двух колоссов предопределяет исход схватки и глобальную конфигурацию на ближайшие десятилетия.

Предельно демократичная внутренне Россия, в которой даже оппозиция находится на содержании госкомпаний, поскольку сама на себя заработать не может, а ее выпадение из информационного пространства было бы шагом к единомыслию и косности, в принципе готова и с Вашингтоном договориться об учете его интересов. Но в Кремле понимают (не могут не понимать), что эта многократно выраженная готовность, хоть теоретически полностью соответствует реальности, на практике не больше, чем фраза, позволяющая занять выгодную позицию в текущей политике.
На деле США не могут договариваться. Им надо все (включая то, чего пока у них нет) или ничего. Вариант удовольствоваться частью они не рассматривают, поскольку в силу устройства их политико-экономической системы он означает ничего. США, где-то уступившие, обречены на практически моментальную утрату военно-политической гегемонии и финансово-экономическое увядание, ведущее к социальному взрыву. "Старый мир" в их исполнении готов сопротивляться до конца, поскольку любой другой вариант, кроме абсолютной победы для него гибелен.

Это дает нам преимущество. Нас, в отличие от Вашингтона, устраивает и ничья, и даже неабсолютная победа США. В конечном итоге это просто разные дороги к одному результату – краху американского мира и замене его многополярным.
Американские стратеги осознали этот момент. Очевидно, осознали не так давно. Во всяком случае, их стратегия в Сирии, на Украине и в Европе, до конца 2016 года предусматривала возможность компромиссов и разменов. Разумеется, они готовы были согласиться только на компромиссы и размены в их пользу, но такая возможность (хотя бы эвентуальная) существовала. В течение 2017 года ситуация быстро и драматически менялась (дополнительно осложненная острой внутренней борьбой элитных группировок в самих США). А с начала 2018 года все пространство для компромисса выродилось в требование полной и безоговорочной капитуляции России.
Это не удивительно. Удивительно, что США так долго не понимали глубины происходящих процессов и давали России время укрепиться внутренне и внешне. Начни они такую атаку, как сейчас в 2008, 2010 или даже в 2014 году и устоять было бы неизмеримо труднее (хотя бы потому, что не было "Калибров" и прочих мелких радостей, да и экономика была послабее, зависимость от поставок извне по некоторым позициям являлась критической).

Однако раз осознание ситуации в Вашингтон пришло и провокации за гранью фола, предполагающие возможность открытия военных действий в любую минуту, начались, значит они будут продолжены. И они не ограничатся только Британией или Сирией. Украина – очень удобный (пожалуй, самый удобный) полигон для самых кровавых провокаций (причем не в Донбассе, а в Киеве), но это не значит, что непоправимое произойдет именно на Украине. По ряду показателей Берлин – даже более интересная площадка.

На данном этапе США уже не могут победить в рамках нормальной стратегии. Они потеряли значительную долю влияния и авторитета, возможности финансово-экономического давления ими практически исчерпаны. Уже на данном этапе (вводя новый пакет антироссийских санкций и провоцируя торговую войну с Китаем) Америка сильно рискует. Ответные меры (в том числе и направленные против американского суверенного долга) могут разрушить не только экономику США, но всю мировую систему. Причем последствия будут для России и КНР очень неприятны, но некритичны.
США перешли к политике авантюр, по принципу "кто не рискует, тот не пьет шампанское". Ставки в игре повышаются до небес в расчете на то, что у России не выдержат нервы, и она сдастся перед угрозой мировой катастрофы.

Стратегия авантюры предполагает, что ты можешь быстро, красиво, блестяще и крайне экономно победить, если твой противник не находит правильный ответ (предполагается, что в режиме реального времени его найти трудно). Если же такой ответ находится, то ты с треском проигрываешь. Проблема США и всего человечества заключается в том, что Вашингтон ушел даже от этого правила. Ответ на его авантюры читается задолго до того, как они происходят. Стратегия авантюр со стороны Вашингтона по сути плавно перетекла в стратегию шантажа. Америка не скрываясь говорит, что, если мы не сделаем вид, что поверили в ее могущество и не сдадимся по-хорошему, они могут рискнуть мировой войной.
Дальше наше дело верить или не верить. Мы точно знаем, что как у Гитлера были генералы, готовые идти на любые авантюры, но уже с конца 1944 года (а некоторые и со второй половины 1943 года) призывавшие подумать о формате капитуляции, так и в элитах США есть достаточное количество здравомыслящих людей, которые готовы договариваться о новых роли и месте США в мировой системе или таких, которые будут готовы к этому, если шантаж не удастся.

Но точно так же мы знаем, что как у немецкого народа был Гитлер, готовый воевать до последнего немца, так и в американских элитах есть отморозки, готовые воевать до последнего человека на Земле. Для них проигрыш власти является проигрышем всего. В условиях острой, с переменным успехом, внтуриэлитной борьбы в США, мы можем только надеяться, что в критический момент адекватные политики удержат в своих руках рычаги управления военным потенциалом США. Еще мы можем им косвенно помогать. Каждый наш выигрыш на мировой арене усиливает в США сторонников компромисса и ослабляет сторонников концепции "либо все, либо ничего".
Но опасность неконтролируемого развития событий высока. И отступить мы тоже не можем, поскольку тогда судьба Ливии, Сирии, Ирака и Афганистана покажется нам недостижимой мечтой о благополучии.

Бывает так, что процесс, изначально оформлявшийся, как эволюционный, из-за бессмысленного сопротивления "старого порядка" перерастает в революцию. В международных отношениях мы сейчас на грани такого перерастания. Опасность такого решения еще и в том, что революция, как мы говорили выше, ведет к построению тоталитарного антипода тоталитарному "старому порядку". Эту опасность также необходимо учитывать и, по возможности, ее избежать.

Ростислав Ищенко, 14 апреля 18

Источник - khazin.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524023100
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  