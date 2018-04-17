Токио рассекретил имена 3607 военврачей-мясников из "Отряда 731"

06:37 18.04.2018 Токио рассекретил имена изуверов из "Отряда 731"



"Врачи-мясники" благополучно дожили до старости



Японцы обнародовали личные данные участников "Отряда 731", деяния которых могли бы ужаснуть даже гестаповцев. Во время Второй мировой войны под руководством японского микробиолога Сиро Исии над пленными проводились настолько бесчеловечные опыты, до которых, казалось бы, никогда не смог бы додуматься человек. "Научные сотрудники" проводили вскрытие живых людей с последовательным извлечением органов, прививали несчастным сибирскую язву, оспу и другие смертельные заболевания с целью посмотреть, как будет действовать бактериологическое оружие.



Только спустя 73 года после окончания войны национальный архив Японии опубликовал имена 3 тысяч 607 членов "Отряда 731" императорской армии. Ранее документы хранились под грифом "совершенно секретно", но наконец попали в руки ученых, а затем и в редакции сразу нескольких изданий, включая японское Sohu и китайское The South China Morning Post.



Список датирован первым января 1945 г. и включает имена, должности и адреса 52 хирургов, 49 инженеров, 38 медсестер и 1 тысячи 177 военных врачей. Они входили в состав "Отряда 731", который номинально контролировался департаментом предотвращения эпидемий и очистки воды Квантунской армии и базировался в оккупированном китайском Харбине. Таким образом, изуверский отряд, созданный перед самым началом войны, пытались держать в тайне, чтобы не вызвать возмущение обычных японцев. Довольно долго им это удавалось, и теперь стало понятно как.



Ряд экспертов "специалисты" маскировали под опыты над обезьянами, но на деле мучили китайских, корейских, монгольских и советских военнопленных. К таким выводам японские ученые пришли после того, как к ним попала докторская диссертация одного из участников отряда. Будущий доктор наук писал, что одна из обезьян "жаловалась на головную боль, лихорадку и потерю аппетита". Совершенно очевидно, что речь шла о человеке. Обезьяна при всем своем желании не могла пожаловаться на головную боль.



Эта диссертация стала поводом для обращения группы профессора университета медицинских наук Кацуо Нисиямы в архив с требованием рассекретить данные об "Отряде 731". И в конце концов оно было удовлетворено.



Большая часть извергов никак не была наказана. Вошедшие на территорию Японии американцы обещали участникам "Отряда 731" иммунитет от преследования в обмен на все наработки в области биологического оружия. Они как раз разрабатывали похожую программу – бактериологическую войну с СССР и Китаем, поэтому решили воспользоваться богатым опытом "генерала-мясника" Исии.



Глава отряда даже переехал в США, где вел успешную научную деятельность. А затем мирно скончался в 1959 г. в Японии от рака горла. Никакого трибунала и суда. Что касается других участников отряда, то многие из них стали успешными врачами, открыли свои клиники и даже родильные дома.



Сейчас вряд ли кто-то из них остался в живых – они наверняка все умерли от старости. Возможно, поэтому в архиве и согласились опубликовать список имен. Теоретически кто-то мог захотеть им отомстить. Теперь могут "прославиться" дети и внуки участников "Отряда 731", но вряд ли их будут преследовать в Японии. В Харбине не ставили опыты над японцами. А потомки замученных узников вряд ли будут мстить детям своих мучителей.



Всего в ходе бесчеловечных экспериментов погибли более 3 тысяч человек. Кроме заражения смертельными вирусами, их подвергали и другим зверствам. Например, пытались выяснить пределы выносливости человеческого организма. Людей помещали в барокамеры, где у них обмораживались конечности. На кинопленку фиксировалось омертвление мягких тканей, гангрена, агония и смерть. Если заключенный по какой-то причине выживал, его ждал следующий, уже последний эксперимент.



17.04.2018

Александр ИЛЬИН Источник - utro.ru

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