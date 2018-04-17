Стоп подрывам! Узбекистан и Таджикистан разминируют общую границу

06:28 18.04.2018 Таджикистан и Узбекистан приступают к разминированию общей границы. Об этом сообщает News.tj. со ссылкой на источник в силовом блоке правительства Таджикистана.



Как отмечается, на сегодняшний день создана совместная рабочая группа по вопросам обезвреживания инженерных заграждений на приграничных территориях.



"Скорее всего, разминирование общей границы начнется в середине мая текущего года. Сведения о том, какие именно участки общей границы Таджикистана и Узбекистана на сегодняшний день остаются заминированными, засекречены, но я убежден в том, что когда начнется процесс разминирования, представителей СМИ пригласят наблюдать за этим", - подчеркнул источник в РТ.



Как отмечают таджикские СМИ, нижняя палата парламента Таджикистана ранее, 27 мая 2016 года, поддержала предложенный правительством страны законопроект "О гуманитарной противоминной деятельности".



Тогда представляя суть законопроекта народным избранникам, директор национального минного центра Таджикистана Мухаббат Иброхимзода заявил, что за последнее двадцать лет 374 граждан республики погибли при подрыве противопехотных мин, еще 485 таджикистанцев получили ранения. В ходе разминирования получили травмы 20, а погибли двое таджикских саперов.



В РТ за указанный период разминированы 16,3 квадратных километров территории, обезврежены около 56 тыс. мин, 41 кг взрывчатых веществ.



Сообщается, что на сегодняшний день соседнем государстве неразминированными оставались около 10,3 тысяч квадратных километров территории в РРП и на таджикско-афганской границе.



17 апреля 2018

Виктория Григоренко Источник - vb.kg

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