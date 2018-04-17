 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 18.04.2018
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Вторник, 17.04.2018
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Как гость в горле. В трех городах Казахстана - Петропавловске, Костанае и Шымкенте, появятся советы по миграции
06:22 18.04.2018

Как гость в горле

В трех городах Казахстана появятся советы по миграции. По данным специалистов, на сегодняшний день Петропавловск, Костанай и Шымкент являются центрами скопления гастарбайтеров. Точное число нелегальных рабочих подсчитать невозможно. По разным оценкам, на заработках в Казахстане находятся от 500 тысяч до миллиона человек.

Казахстан занимает седьмое место в мире по приему мигрантов, большинство из которых – граждане Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и России. Эксперты разделяют их на четыре группы. К первой относятся приезжие, получившие официальное разрешение на работу в нашей стране. В основном это руководители компаний, менеджеры и специалисты в области сельского хозяйства. Во вторую категорию входят домашние рабочие. Государство обязало их иметь медицинские справки, а потому они стали подотчетны. И все бы хорошо, но обе эти группы составляют менее 10% от общего потока мигрантов в Казахстан. Все остальные – словно "мертвые души" Гоголя.

Это неурегулированная масса мигрантов, которые приезжают в Казахстан и работают здесь не по контракту, – рассказала на совещании в Алматы национальный координатор программ Международной организации по миграции Светлана Жасымбекова. – Из этой целевой группы надо выделить тех, кто остался на территории нашей страны, но ушел "в тень". Я говорю о тех, кто потерял документы и кого обманули работодатели. Часто бывает, что денег на возвращение нет, а срок пребывания на территории Казахстана уже истек. Как правило, такие люди где-то подрабатывают или попрошайничают. Но есть еще и те, кто исчез. Это жертвы торговли людьми.

Нелегальная миграция – головная боль не только для силовиков, но и для медиков. Нередко гастарбайтеры являются носителями таких заболеваний, как ВИЧ и туберкулез. По данным международной организации Project HOPE, из более чем 44 тысяч обследованных в Казахстане нелегальных рабочих палочка Коха нашлась у 1 600.

Решение проблем трудовой миграции и туберкулеза – задача не только одной страны, – считает региональный директор Project HOPE по странам Европы и Евразии Мариам Сианозова. – Нужны усилия всех стран региона для создания совместных механизмов по контролю и лечению этого заболевания. Сегодня уже разработаны проекты межстрановых двусторонних соглашений по трансграничному контролю за туберкулезом в Центрально-Азиатском регионе и проведены три региональные встречи высокого уровня по этому поводу.

16 Апреля 2018 Автор: Татьяна КУАН | Алматы

Источник - express-k.kz
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524021720
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