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На мигрантов в РФ хотят надеть специальные браслеты, - Е.Трифонова
06:14 18.04.2018

Электронные чипы должны заменить бумажные документы

Мигранты утверждают, что полицейские вымогают у них от 1,5 до 5 тысяч рублей после незаконных задержаний.

Правозащитники требуют сократить полномочия полиции по проверке миграционных документов у приезжих. По их словам, чаще всего подобные рейды заканчиваются вымогательством денег и даже избиениями задержанных. В связи с этим предлагается передать полномочия по проверке миграционного учета специальному отделу МВД по миграции, а за необоснованные проверки наказывать штрафами. В Госдуме, напротив, задумались над ужесточением контроля над приезжими. Одна из идей – обязать каждого из них носить персональный идентификатор, который позволит компетентным органам получать всю необходимую информацию о них.

В Госдуме предложили чипировать трудовых мигрантов. В прошлом году, по данным МВД, за нарушения российского законодательства из страны были депортированы свыше 136 тыс. приезжих. По мнению парламентариев, ношение наручного браслета с чипом, который будет содержать всю необходимую информацию о мигранте, например, о сроках его пребывания или принимающей стороне, повысит эффективность контроля за ними.

Глава интеграционного центра "Миграция и закон" Дмитрий Михайлов считает, что инициатива противоречит Европейской конвенции по правам человека, поскольку приезжие будут носить браслеты принудительно. Однако, по словам первого зампредседателя комитета ГД по госстроительству и законодательству Михаила Емельянова, речь идет лишь о замене бумажных документов на электронные носители, что "удобнее самим мигрантам". Это позволит избежать злоупотреблений со стороны полиции, когда они требуют с мигрантов лишние документы. А также случаев намеренной их "потери" гастарбайтерами, чтобы их не могли выдворить из страны.

Правда, по словам Емельянова, и этих мер будет недостаточно. "От мигрантов много проблем, это и высокая преступность, и угроза экстремизма. Ко всему прочему они занимают работу, на которую могли бы трудоустроиться жители глубинки", – считает собеседник "НГ".

Он рассказал, что в Госдуме сейчас прорабатывается несколько инициатив по сокращению миграционных потоков и повышению квалификации рабочих: "Речь идет об уменьшении квот и ужесточении требований к получению гражданства. Работа мигрантов должна быть целенаправленной, поэтому нужны специальные агентства, которые будут заниматься отбором иностранных рабочих. Необходимо заключить договоры со странами мигрантов, чтобы в свою учебную программу они включили изучение русского языка и культуры". Для работодателей, принимающих на работу мигрантов, предлагается ввести повышенный налог, чтобы стимулировать компании нанимать российские трудовые ресурсы. Прорабатывается и идея обязательной страховки и въездных налогов для мигрантов. Чтобы в случае депортации они оплачивали ее из собственного кармана.

В правозащитной среде раскритиковали инициативы, отметив, что сами российские законы провоцируют приезжих их нарушать. По словам главы комитета "За гражданские права" Андрея Бабушкина, если бы приезжим, к примеру, разрешили регистрироваться по месту работы, то у них бы не было проблем с пропиской. Замглавы президентского Совета по правам человека (СПЧ) Евгений Бобров убежден, что пока на мигрантах, в том числе и нелегальных, делается бизнес, их количество не уменьшится. А любая инициатива "превратится в очередное средство наживы на иностранных рабочих".

Сами правозащитники пожаловались в Главное управление МВД по миграции на произвол полицейских во время рейдов. По их словам, силовики зачастую превышают полномочия, проводят проверки и задерживают людей без каких-либо оснований, как правило, "чтобы получить с них взятку". "Порой это делается под предлогом борьбы с терроризмом, однако эффективность таких проверок для предупреждения терроризма крайне мала. А вот дискриминация мигрантов, по их словам, приводит к негативным последствиям для России, в том числе к росту антироссийских настроений", – говорится в заявлении экспертов комитета "За гражданские права".

Юрист по защите прав мигрантов Валентина Чупик рассказала, что чаще всего о нарушении своих прав полицией заявляют узбеки и киргизы, чуть реже таджики. Речь идет о десятках тысяч жалоб, "большинство из которых связаны с вымогательством взяток со стороны сотрудников органов". Также приезжие недовольны пыточными условиями содержания в российских СИЗО, тюрьмах и спецлагерях, о чем зачастую сообщают в ЕСПЧ. Сотни из них утверждали, что подвергались избиениям в отделениях, куда их привезли.

Эксперт перечислила и конкретные случаи, происходящие в Московской области: "В Подольске каждый день происходят задержания с неизвестной целью лиц с неславянской внешностью. В Люберцах сотрудники полиции ходят по домам и вымогают под угрозой выдворения за регистрацию не по месту проживания, а по месту работы. В поселке Софрино иностранных граждан задерживают прямо на станции, доставляют в отдел и требуют 1,5–5 тыс. руб. за выход на свободу".

Поэтому правозащитники настаивают на сокращении полномочий обычной полиции в плане отлова и проверки документов у мигрантов. В своих предложениях они пишут, что "нужно запретить сотрудникам полиции, кроме тех, кто работает в отделе МВД по вопросам миграции, проверять у иностранцев документы миграционного учета". Также предлагается наложить вето на задержание мигрантов за незначительные правонарушения. В этих случаях, говорится в рекомендациях, сотрудники МВД вместо репрессий должны делать упор на разъяснительной и профилактической работе, оказании помощи мигрантам, правовом просвещении.

"У каждого патрульного, проверяющего документы и проводящего разбирательство с иностранными гражданами, должно быть специальное электронное устройство с программами перевода с основных иностранных языков, чтобы они могли свободно общаться с мигрантом, – призывают правозащитники. – Также нужно проводить правозащитные тренинги с сотрудниками полиции по теме борьбы с дискриминацией и соблюдения прав иностранцев, чтобы они знали, как вести себя во время задержаний".

А вот целенаправленную сплошную проверку сотрудниками полиции документов у лиц с неславянской внешностью правозащитники советуют рассматривать как дисциплинарный проступок. И наказывать за это должностных лиц, к примеру, выговором или даже штрафом.
Екатерина Трифонова
Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"
18 апр. 18

Источник - Независимая газета
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524021240
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