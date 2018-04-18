 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пекин открыл сезон охоты на шпионов. Сообщать об агентах нужно по Интернету, - В.Скосырев
05:59 18.04.2018

Сообщать об агентах нужно по Интернету на китайском или английском языке

Сайт, созданный Министерством госбезопасности, призывает как китайцев, так и иностранцев сообщать о шпионах и продажных чиновниках. Информаторы, которые дадут знать о тех, кто продает родину за деньги, или обнаружат схроны с оборудованием для передачи секретов, получат вознаграждение. Имена добровольных помощников спецслужб будут храниться в тайне.

Веб-сайт 12339.gov.cn также побуждает население раскрывать попытки граждан и иностранцев подкупить китайских чиновников и военных или подстрекать к вооруженному мятежу и этническому сепаратизму. Причем бдительным товарищам надлежит наблюдать за иностранцами, которые "общаются с личностями, замешанными в действиях, угрожающих государственной безопасности, или подозреваются в таких действиях".

АFP отмечает, что этот момент обращения нацелен на диссидентов и правозащитников. Ведь они часто апеллируют к международному общественному мнению, когда подвергаются гонениям. В прошлом году столичная газета "Бэйцзин жибао" опубликовала материал, в котором говорилось, что пекинское бюро госбезопасности предлагало за информацию о шпионах от 10 тыс. до 500 тыс. юаней (от 1600 до 79 700 долл.).

Министерство также опубликовало серию рисунков под названием "Под маской друга". Они показывают, как иностранец из международной неправительственной организации продвигает права работников в "западном духе". Иностранец, как видно, подкупает китайского активиста, чтобы он организовал семинары и мобилизовал рабочих отстаивать свои права. В рисунках указывается, что такие протесты нарушают закон. Бдительный рабочий докладывает куда надо, что к беспорядкам приложил руку иностранец.

Это не первая такая публикация. В 2016 году министерство опубликовало другую серию карикатур. Там китайцев предупреждали против вступления в любовную связь с иностранцами. Это ведь может привести к тому, что те выведают гостайны. Печатаются и картинки, разъясняющие детям, кто такие шпионы.

Газета South China Morning Post излагает советы информаторам, к какой категории они должны отнести свои донесения. Вы можете выбрать насилие и терроризм, шпионаж, похищение или раскрытие гостайны, подрыв государственного строя или другое. Пользователи затем должны определить степень срочности своего сообщения – низкая, умеренная или высокая. За преднамеренную фабрикацию или искажение фактов информатор может понести ответственность.

Китай успешно применяет современные технологии для наблюдения за гражданами. В частности, реализуется проект "Золотой щит". На прошлой неделе система идентификации по лицу человека выявила объявленного в розыск подозреваемого среди 60 тыс. зрителей на музыкальном концерте. Это, правда, был не террорист, а обвиняемый в экономическом преступлении, пишет журнал Newsweek. По его данным, сейчас в Китае работает 176 млн камер наблюдения.

Журнал признает, что за своими гражданами следят все страны. Но по степени контроля они отстали от КНР. Вероятно, технологии Китая найдут дорогу в другие части света. Там будут либо покупать их, либо копировать. Издание Asia Times утверждает, что китайцы не придумали ничего нового. Они следуют примеру ЦРУ США и спецслужб Британии. У ЦРУ есть отдел "докладов об угрозах", а у британцев – отдел "донесений о подозрительной деятельности". Но в США и Британии эти органы оперируют в рамках независимой судебной системы. Она охраняет права граждан. А в Китае независимого жюри не существует.

Владимир Скосырев

18.04.2018

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524020340
Новости Казахстана

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