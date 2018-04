Узбекистан. Регулярная сингулярность путь в никуда, - М.Захидов

01:00 18.04.2018 В одной из публикаций, упоминание имени первого Президента Узбекистана я связал с цитатой Оноре Де Бальзака из "Шагреневой кожи". Смысл цитаты – "власть возвеличивает лишь великих". Таковым был И.А. Каримов, как глава государства узбекского. Представим на минуту "борцов" за СВОЕ продвижение во власть в лице Салая Мадамина (ЭРК), или Абдурахима Пулатова (Бирлик), на позиции главы государства узбекского в перепаханные, перестроечные годы. Попадись Узбекистан в их "липкие лапки", АМ-БА пришла бы всем нам. По всем статьям. Это уже аксиома.



Как только Президент Ш.М. Мирзиеев озвучил инициативы и реформы при вхождении во власть, я вспомнил другого великого француза, Виктора Гюго. Гюго принадлежат слова из драмы "Эрнани": После смерти Короля Карла, его место занимает Дон Карлос.



Дон Карлос (преклоняет колено перед гробницей почившего короля Карла).

Доволен ли ты мной?

От королевских уз свободен я душой?

Скажи, сумел ли я уйти от жизни старой?

Уверен ли мой шаг? Пряма ль тропа моя

Средь варварских руин, которую со славой

Ты проложил для нас стопою величавой?

От твоего ль огня я факел засветил?

Твой голос понял ли, встающий из могил?

Ах, я совсем один перед величьем власти.

Я миром окружен, где воют, бьются страсти:

Десяток стран, что страх внушают королям.

И этим хаосом я должен править сам!

Я спрашивал тебя: в чем тайна управленья,

С чего начать? И ты ответил мне: "С прощенья!".

Английская версия.

Are you content with me?

Have I stripped away the pettiness of kings,

Charlemagne,

Аnd am I indeed become another man?

Have I a firm and steady foot, one that may

walk upon this path,

All strewn with vandal"s ruins,

That you have beaten out for us with your broad

sandals?

Have I caught your flame to kindle my own

torch?

And understood the voice that sounds within

your tomb?

Ah, I was alone and lost before an empire.

A whole howling world that plots and threatens me

Enemies unnumbered; twenty peoples, and each of them enough to

Frighten twenty kings-all hurrying and urgent,

All to do at once.

And I cried out to you: "How shall I sun?"

And you replied: "My son, by clemency"



Аналогия проста. ТО, ЧТО ДЛЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯ ПОЧИВШЕГО КОРОЛЯ КАРЛА, ДОНА КАРЛОСА, ОСТАВАЛОСЬ НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ, ДЛЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЯ Ислама Абдуганиевича, Ш.М. Мирзиеева, БЫЛ АЛГОРИТМОМ, С КОТОРЫМ ОН СУМЕЛ "УЙТИ ОТ ЖИЗНИ СТАРОЙ", КОГДА СТАЛ "ОТ КОРОЛЕВСКИХ УЗ СВОБОДЕН… . Ну а что касается заключительных слов начать "С ПРОЩЕНЬЯ", то комменты излишни. Факт.



ОТСТУПЛЕНИЕ. Выдающиеся умы Европы, во все времена, несмотря на преследование со стороны реакции, стояли в авангарде мировых достижений в гуманитарных науках, равно, как и в естественных. Хочу сослаться на трехтомник Гольбаха Поля Анри (французский философ, по происхождению немец), выдающийся систематизатор идей французских материалистов. В его монографии "Система природы или О законах мира физического и мира духовного" вышло в свет в 1770 году. Книга представляет собой наиболее всестороннее обоснование материализма и атеизма той эпохи. Современники называли ее "Библией. А когда началась интервенция против ЛИВИИ, я вспомнил высказывание Гольбаха: "...мы должны быть уверены, что нет столь малой или отдаленной причины, ко¬торая не оказывала бы иногда на нас огромнейшего и неожиданнейшего влияния. Может быть, В БЕСПЛОДНЫХ РАВНИНАХ ЛИВИИ СО¬БИРАЮТСЯ ПЕРВЫЕ ЗАРОДЫШИ БУРИ, КОТОРАЯ, УНОСИМАЯ ВЕТРАМИ, ПРИБУДЕТ К НАМ, СГУЩАЯ НАШУ АТМОСФЕРУ И ВОЗДЕЙСТВУЯ НА НА¬СТРОЕНИЕ И СТРАСТИ ЧЕЛОВЕКА, А ЧЕЛОВЕК В СИЛУ СЛОЖИВШИХСЯ ОБ¬СТОЯТЕЛЬСТВ МОЖЕТ ВЛИЯТЬ НА МНОЖЕСТВО ДРУГИХ ЛЮДЕЙ И ПО СВОЕМУ ПРОИЗВОЛУ РЕШАТЬ СУДЬБЫ МНОГИХ НАРОДОВ". Конец цитаты.



То, что уже сделал действующий Президент, заслужило уважение, признание и благодарность жителей страны. ПОВСЕМЕСТНО. Кому – то хочется называть это ПИАРОМ. Да будет так. И больше таких пиаров. Автотрасса Ташкент – Ферганская Долина становится автобаном (А – 373) немецкого образца. Испарились межобластные КПП. И нет многочасовых ожиданий транспортных средств. Главное, что покрытия дорог не будут требовать ЕЖЕГОДНОГО капитального ремонта. Укрепляется устойчивое развитие, стабильность государства. Отношение к предпринимателям и фермерам претерпело кардинальные изменения. Внешняя политика направлена на установление цивилизованных взаимоотношений с ближайшим, ближним и дальним зарубежьем. Прошедшие годы независимого развития вселило в жителей страны уверенность, что государство надежно защищает их от межнациональной вражды, религиозного террора, межэтнических конфликтов и гражданских кровавых столкновений. Это фундаментальные завоевания команды Ислама Абдуганиевича. Наиболее авторитетные соратники первого Президента востребованы новым Главой государства. Более молодые продвинулись на более ответственные позиции. Это еще один показатель успеха в госстрительстве исламкаримовского управления и подбора кадров. Цитата гениального русского литературного критика В.Г. Белинского: Гений, работая на настоящее, приготовляет будущее..., - применима к И.А. Каримову. Но слова Юлиуса Фучика: "Люди, я любил вас, - будьте бдительны" - актуальны и сейчас.



На сайтах ИНТЕРНЕТА стали тиражироваться опусы "Радио Свобода" и ряда сайтов. Оказывается узбекские предприниматели Г.А. Рахимов и С.К. Абдувалиев причастны к делу отравления Литвиненко Полонием – 10. Оказывается предприниматели "на короткой ноге" с самим Президентом России. Другой сайт почти одновременно с хорезмийцами из "Озодлика" расписал неудавшееся отравление бывшего зятя Б. Березовского, Георгия Шуппе. Пока они не потянули Узбекистан напрямую к криминалу. Но таким методом в конце 90 – х Гафура Рахимова "назначили" руководителем узбекского ОПГ и наркобароном.



ОТСТУПЛЕНИЕ – РЕМАРКА. Бывший зять Б. Березовского Г. Шуппе, сын Николая Шуппе. А его мать – дочь выдающегося советского российского ученого, академика И.К. Кикоина. Николай Шуппе, отец Н. Шуппе, - сын Г.Н. Шуппе, физика- - электронщика, бывшего профессора Ташгосуниверситета и зав. лаб Института физики АН УзССР в конце 50 – г.г. . Однажды в "ПРАВДЕ ВОСТОКА" (узбекский аналог ПРАВДЫ) появился фельетон "Коля Шуппе и его папа". В то время это пахло "хорошим керосином". Проф. Г.Н. Шуппе обратился за помощью к моему отцу, президенту АН УзССР. Через несколько лет семья Шуппе уехала в Рязань. Этого будет достаточно, чтобы через некоторое время Узбекистану навешать бешбармак на уши.

Еще на одном сайте расписано, что "Новичок" выпускали в Узбекистане. Для чего кто-то пытается за уши притянуть Узбекистан к криминалу, к которому ни И.А. Каримов, ни Ш.М. Мирзиеев не имели и не имеют никакого отношения, можно только догадываться. Но подобное мы уже проходили.

На Фото 1 приводиться фрагмент текста заседания Московской Хельсинской группы в Москве.



.

Очень поучительный обмен мнениями. ПРОФ., ЮРИСТ. И. ДЯДЬКИН (САРАТОВ). МОЖЕТ БЫТЬ, ВЫ ОТВЕТИТЕ МНЕ НА ВОПРОС: КАК ЛУЧШЕ ПОМОЧЬ ПРАВОЗАЩИТНИКАМ УЗБЕКИСТАНА В ДАННОЙ СИТУАЦИИ ТАК, ЧТОБЫ НЕ НАРУШИТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ В СТРАНЕ И В ТО ЖЕ ВРЕМЯ ОКАЗАТЬ ДАВЛЕНИЕ НА ПРАВИТЕЛЬСТВО?

А. ПУЛАТОВ. В ТОМ, ЧТО НЕТ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ, БОЛЬШЕ ЗАСЛУГА ОППОЗИЦИИ, КОТОРАЯ В УЗБЕКИСТАНЕ НИКОГДА НЕ СТРЕМИЛАСЬ К РАДИКАЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ. А КАРИМОВ ПРОВОЦИРОВАЛ СТОЛКНОВЕ¬НИЯ НЕ РАЗ. ДЛЯ ЕГО ЛЮДЕЙ КАКИХ-ЛИБО МОРАЛЬНЫХ КРИТЕРИЕВ НЕ СУЩЕСТВУЕТ. ЧТО ДЕЛАТЬ? НАДО, ЧТОБЫ РОССИЙСКИЕ ВЛАСТИ ОБРА¬ЩАЛИСЬ К КАРИМОВУ. В МИРЕ МОСКОВСКУЮ ХЕЛЬСИНКСКУЮ ГРУППУ ВСЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ, НО, ПОВЕРЬТЕ, КАРИМОВ НЕ БУДЕТ ОБРАЩАТЬ ВНИМАНИЯ НА ПИСЬМА, ПОДПИСАННЫЕ ЛАРИСОЙ ИОСИФОВНОЙ (ЛАРИСА БОГОРАЗ). Президент И. Каримов завоевал место в истории, как противник любых внутригосударственных и межгосуларственных конфликтов. А по мнению рано ушедшего из жизни Абдуманнопа Пулатова он "провоцировал столкновения не раз". Картина маслом. Но через несколько месяцев после обращения к властям России за защитой ОТ И.А. Каримова, тот же Пулатов обратился к узбекскому Президенту с предложением объединить усилия неформалов и … высоких, властных структур Узбекистана, для борьбы С российским влиянием. Для этого он приехал из США, где успешно окопался, в Ташкент. Опять картина маслом. Мною был опубликован Отчет Хьюман Райтс Вотч, который допустил в адрес И.А. Каримова высказывания, которые говорили об отсутствии элементарной порядочности составителей. Теперь подобная методика стала применяться протии действующего Президента и его формирующейся команды. На Фото 2 специалисты по майданам из США. Люди именитые. Крайний справа будущий Посол США в России господин Макфол. Слева сотрудники Посольства США. В гостях у самого уважаемого правозащитника Сурата Икрамова. Но, даже при недосягаемым интеллектом Икрамова, этим госдеповским спецам не удалось развязать кровавую бойню через Узбекистан в СА.



Спецы перебрались в другие республики бывшего Союза и наблюдают, как гибнут дети и беременные женщины, инвалиды и старики, которым трудно защитить себя и близких. Во имя их разнрцветных майданутых идей. У нас в свое время они утерлись рукавом пиджака. На руководителях силовых структур Узбекистана пупок надорвали. А теперь у них есть С. Икрамов. Один из самых влиятельных "правозащитников в Законе" Икрамов выступил с инициативой отправить вновь назначенного Руководителя СГБ РУ И. Абдуллаева в отставку. Ему в унисон выступил Трубадур Салай Мадамин с вальяжным заявлением и риторическим вопросом: "Сколько человек смогут изменить конституционный строй?" Салай, дорогой весь из себя кандидат в президенты образца 1991 года. На моей практике конституционный строй могут изменить три мерзавца. Ими были Ельцин, Кравчук и Шушкевич. Они развалили КГБ СССР, проигнорировали Горби и волю народов СССР. А летом 1992 года конституционный строй в Узбекистане хотели пустить под откос Абдурахим Пулатов (Бирлик) и Салай Мадаминов (Эрк). Но Каримов не Горби.



Продолжение следует.

Ташкент, 16.04.18. Захидов Марат, Генеральный секретарь МОПЧ. Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524002400

Новости Казахстана