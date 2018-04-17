 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Хождения по мукам дольщиков таджикской ООО "Мухаммад 2009", - Н.Назаров
00:57 18.04.2018

Хождения по мукам дольщиков ООО "Мухаммад 2009"

СМИ Таджикистана регулярно пишут о скандалах, связанных с двумя ООО "Мухаммад 2009" и "Мухаммад 2014" и ее владельцами, близкими родственниками, которые, взявшись за постройку четырех многоквартирных домов в Душанбе, не сдали в эксплуатацию эти объекты. Вышеназванные компании собрали миллионы долларов с сотен дольщиков, привлекли банковские кредиты на миллионы сомони от "Агроинвестбанка" и "Таджиксодиротбанка". Однако, спустя почти 6 лет, ни обещанных квартир, ни возврата своих денег дольщики получить не могут. Все эти годы обманутые дольщики неоднократно писали жалобы во всевозможные инстанции, но воз и ныне там.

Одним из объектов ООО "Мухаммад 2009" является 18-этажный дом, заложенный в Душанбе в начале 2015 года на улице Бухоро 25/29. Планировалось сдать его в эксплуатацию в начале второго квартала 2017 года. Вначале стройка велась быстрыми темпами, но в дальнейшем работы были приостановлены. В настоящее время построено только 6 этажей, и говорить именно о строительстве, наверное, было бы большим преувеличением. Скорее, это очередной долгострой ООО "Мухаммад -2009, отягощенный, кроме банковских кредитов, денег дольщиков, еще и долгами, взятыми у физических лиц.

В середине апреля должна была состояться очередная встреча дольщиков с представителями застройщика - ООО "Мухаммад 2009". Более тридцати дольщиков пришли в выходной день на территорию стройки, ожидая увидеть владельцев ООО "Мухаммад 2009" и задать им наболевшие вопросы. Однако последние не сочли нужным придти на встречу.

Между тем, дольщикам стало известно, что владельцем третьего блока "С" является уже другой предприниматель, но при этом никаких документов или письменного извещения о перемене владельца дольщикам предоставлено не было.

Также дольщикам известно, что в счет не возращенного кредита "Таджиксодиротбанку" были отданы еще не построенные квартиры на 13-14-15 этажах. Банк уже вывесил объявление о продаже квартир, которое красуется на заборе стройки.

Однако дольщики не теряют надежды обрести квартиры и поэтому решили обратиться в хукумат района Шохмансур. "Хотя власти района Шохмансур не являются участниками строительства, тем не менее, они откликнулись на наши просьбы. Вследствие этого в последние месяцы ситуация несколько улучшилась, стройка понемногу возобновилась", - говорит один из дольщиков.

В тот день с дольщиками встретился мастер строящегося дома Джамшед Солиев, который рассказал о ходе проведения работ и качестве используемых материалов, в том числе арматуры и бетона. "На объекте работают 40 строителей, в ближайшее время сдадим 2 этажа",- сообщил он. По его словам, строительство этого большого дома будет завершено примерно через два года.

Во встрече также принимал участие сотрудник хукумата района Шохмансур, Алишер Муродов. В настоящее время он является куратором стройки, фактически подгоняет этот затянувшийся долгострой.

"Работа продвигается, заказаны стройматериалы, которых будет достаточно для возведения 12 этажей. Необходимо активизировать строительство. Есть и проблемы, в частности, не можем найти владельца третьего блока "С", на котором работы остановлены", - рассказал А. Муродов расстроенным дольщикам.

Он разъяснил, что для сдачи дома в эксплуатацию необходима полная достройка всех трех блоков дома, состоящего из 288 квартир. А. Муродов также сообщил, что со следующей недели соответствующие органы проведут проверку качества строительных материалов и работ.

Н.Назаров

Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1524002220
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