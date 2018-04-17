В правительстве Кыргызстана ожидается новая большая встряска

00:44 18.04.2018 В скором времени в правительстве Кыргызстана ожидается отставка ряда членов кабмина. Об этом сообщил премьер-министр Сапар Исаков на заседании коалиции большинства, где депутаты рассматривают отчет премьера о деятельности правительства КР за 2017 год.



"Сапар Джумакадырович, я смотрю, на все наши вопросы отвечаете вы. Скажите честно, в ближайшее время ожидается ли отставка некоторых членов правительства? Фамилии называть не обязательно", - поинтересовался депутат от фракции "Ата-Мекен" Сайдулла Нышанов.



"Я, признаюсь, я думаю об этом. Но принимать решение я буду по итогам их работы", - ответил премьер-министр.



В свою очередь депутат пожаловался на работу отдельных глав ведомств, которые не выполняют свою функцию.



"Некоторые министры напоминают кляч, не работают или не хотят работать. На звонки и письма не отвечают, не реагируют. Зачем их держать? Лучше отправьте в отставку", - добавил депутат.



Отметим, фракции "Республика-Ата-Журт", "Онугуу-Прогресс" и "Ата-Мекен" заслушивают отчет премьер-министра КР о работе правительства Кыргызской Республики за 2017 год.

Альбина Метерова. Источник - kyrtag.kg

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