|Для проведения Всемирных игр кочевников Кырправительство собрало около $1 млн спонсорской помощи + 316 млн сомов из бюджета
00:41 18.04.2018
Бишкек. 17 апреля. КирТАГ – Альбина Метерова. Для проведения Всемирных игр кочевников, которые пройдут в текущем году с 2 по 8 сентября, правительство собрало около $1 млн спонсорской помощи. Об этом сообщил премьер-министр Сапар Исаков на заседании коалиции меньшинства, которая рассматривает отчет о работе правительства за 2017 год.
"Для проведения Всемирных игр кочевников мы собрали спонсорскую помощь около $1 млн", - сказал С.Исаков.
По его словам, генеральным спонсором Всемирных игр кочевников выступила компания Centerra Gold, которая выделила основную сумму в размере $750 тыс.
"Из бюджета на эти цели выделяется 316 млн сомов, но мы все еще ищем спонсоров, чтобы снизить нагрузку на бюджет", - пояснил он.