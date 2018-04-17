Для проведения Всемирных игр кочевников Кырправительство собрало около $1 млн спонсорской помощи + 316 млн сомов из бюджета

00:41 18.04.2018 Бишкек. 17 апреля. КирТАГ – Альбина Метерова. Для проведения Всемирных игр кочевников, которые пройдут в текущем году с 2 по 8 сентября, правительство собрало около $1 млн спонсорской помощи. Об этом сообщил премьер-министр Сапар Исаков на заседании коалиции меньшинства, которая рассматривает отчет о работе правительства за 2017 год.



"Для проведения Всемирных игр кочевников мы собрали спонсорскую помощь около $1 млн", - сказал С.Исаков.



По его словам, генеральным спонсором Всемирных игр кочевников выступила компания Centerra Gold, которая выделила основную сумму в размере $750 тыс.



"Из бюджета на эти цели выделяется 316 млн сомов, но мы все еще ищем спонсоров, чтобы снизить нагрузку на бюджет", - пояснил он. Источник - kyrtag.kg

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