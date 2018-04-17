 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 18.04.2018
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00:19  Таджикистан в антисанитарном состоянии, - Р.Ибрагимов
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Вторник, 17.04.2018
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Для проведения Всемирных игр кочевников Кырправительство собрало около $1 млн спонсорской помощи + 316 млн сомов из бюджета
00:41 18.04.2018

Бишкек. 17 апреля. КирТАГ – Альбина Метерова. Для проведения Всемирных игр кочевников, которые пройдут в текущем году с 2 по 8 сентября, правительство собрало около $1 млн спонсорской помощи. Об этом сообщил премьер-министр Сапар Исаков на заседании коалиции меньшинства, которая рассматривает отчет о работе правительства за 2017 год.

"Для проведения Всемирных игр кочевников мы собрали спонсорскую помощь около $1 млн", - сказал С.Исаков.

По его словам, генеральным спонсором Всемирных игр кочевников выступила компания Centerra Gold, которая выделила основную сумму в размере $750 тыс.

"Из бюджета на эти цели выделяется 316 млн сомов, но мы все еще ищем спонсоров, чтобы снизить нагрузку на бюджет", - пояснил он.

Источник - kyrtag.kg
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