Таджикистан в антисанитарном состоянии, - Р.Ибрагимов

00:19 18.04.2018 Санитарная ситуация в Таджикистане вызывает опасения. Недавно за нарушение санитарных норм и правил стерилизации в этой стране были закрыты 22 частные и государственные стоматологические клиники.



Количество стоматологических клиник в Таджикистане в последнее время сильно возросло. Профессия зубного врача считается прибыльной и престижной. При этом, руководство клиник порой забывает о том, что в таких учреждениях необходимо строго соблюдать медицинские стандарты. Поэтому, контроль в данной сфере решено ужесточить.



Признаки ужесточения контроля над стоматологией были заметны еще в конце прошлого года. Тогда клиникам запретили принимать пациентов, не имеющих справки о результатах анализа на гепатит. Пациент может сдать анализ непосредственно в клинике, но, во-первых, это означает дополнительную плату, а во-вторых – лечение может быть начато только спустя сутки, когда выяснятся результаты анализа.



Поэтому многие пациенты выражали недовольство новыми правилами. Опрошенные журналистами медики уточнили, что даже если гепатит у пациента есть, ему не откажут в лечении. Обязателен лишь сам факт наличия справки.



Стоит отметить, что СМИ еще в 2012 году сообщали о риске заражения гепатитом в стоматологических клиниках Таджикистана. Нередко пациенты жаловались, что у них обнаружили гепатит после посещения зубного врача. Внеплановая инспекция Госсанэпиднадзора, проведенная при участии журналистов, подтвердила, что во многих клиниках, на которые поступали жалобы, не соблюдаются санитарные нормы.



Стало известно, что в Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Таджикистана 19 человек, в том числе восемь детей, отравились мукой, в которой присутствовало ядовитое растение гелиотроп. Жители кишлаков Питут и Шитхарв Ишкашимского района начали поступать в больницу с диагнозом "гелиотропный гепатит" 17 января. Спустя две недели, 31 января, умер один из заболевших - 11-летний мальчик.



В ходе расследования было установлено, что в августе 2017 года местный предприниматель закупил 5,4 тысячи килограммов пшеницы в районе Хамадони Хатлонской области. Впоследствии он продавал зерно местным жителям, а они перемалывали его на мельнице и пекли из муки лепешки. Эксперты полагают, что именно в этой пшенице находился ядовитый сорняк.



В настоящее время подозрительная пшеница изъята у населения. Взамен им передали муку из государственного резерва. Однако, не исключено, что у некоторых людей, успевших поесть ядовитые лепешки, признаки отравления проявятся через несколько месяцев.



Самая серьезная вспышка гелиотропного гепатита была зафиксирована в Таджикистане в 1992 году. Тогда мукой с примесью гелиотропа отравились около восьми тысяч человек, не менее 500 из них скончались.



Рахматшо Ибрагимов Источник - ЦентрАзия

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523999940

Новости Казахстана

