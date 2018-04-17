Из мусульманства - с ненавистью? Массовый исход кыргызстанцев в другие религии и секты, - У.Шаршембиев

00:06 18.04.2018 ИЗ МУСУЛЬМАНСТВА - С НЕНАВИСТЬЮ?



Практически массовый исход кыргызстанцев в другие религиозные

секты наконец-то обеспокоил государственные органы



Фанатик - это человек, который не может изменить

взгляды и не может переменить тему.



Уинстон Черчилль.



Массовый исход киргизов, испокон веков исповедующих Ислам

суннитского толка, в секты христианского толка давно уже стал проблемой для руководства КР. Но что делается для предотвращения этого массового психоза? Извините, но другого слова я подобрать не могу...



К слову сказать, эта проблема не вчера появилась и развилась, ей как

минимум 20 лет. Активизация исламских и христианских религиозных

эмиссаров из-за пределов КР уже настолько очевидна, что диву даешься: как мы все это раньше не замечали?! Или - не хотели замечать?



Вопросы, конечно, интересные и проистекают из реалий последних лет нашей республики. Из религиозно-радикальных группировок в первую очередь хотелось бы отметить, естественно, вахаббитов и салафитов. Некоторые считают их ветвями одной и той же направленности, что не совсем так и говорит о вопиющей религиозной грамотности населения.



Почти беспрепятственное проникновение на территорию республики идей вахаббизма и практически бесконтрольное оболванивание адептами и пропагандистами вахаббитов мирного населения просто поражает! Или же, сознательные граждане не дадут мне соврать, религиозно-агитационная деятельность эмиссаров из Ирана, Саудовской Аравии, постройка большого числа мечетей {более 2 тысяч за короткий отрезок времени и только - в южном Кыргызстане!) почему-то никого в свое время не взволновало. Итог - сотни и сотни кыргызстанцев, которые были вовлечены в войну на территории Сирии, Ирака, Йемена, Египта; террористические акты по всему миру с участием граждан КР. Разве это не печальные итоги безумной либеральной политики в религиозной сфере?



То, что "джихадисты", "салафиты", "ИДТ", вахаббиты - зло, это уже



общепринятое мнение. Но я бы хотел вновь и вновь обратить внимание всех веротерпимых и толерантных сограждан на некоторые христианские религиозные секты и верования. Такое явление, как прозелитизм, которым не гнушаются христианские и околохристианские проповедники - удар, вообще-то, ниже пояса! Переманивание людей из одной веры в другую (зачастую - из исламской в христианскую), то есть тот же прозелитизм,



всегда происходит по очень четким сценариям и наверняка сотни тысяч раз проверен и апробирован. Вы вспомните, сколько было конфликтов и проблем с погребением кыргызстанцев на мусульманских кладбищах, когда оказывалось: умерший-то принял другую веру! Правда, сейчас таких случаев - гораздо меньше.



Особенно в процессе прозелитизма усердствуют протестантские

проповедники, а также баптисты, адвентисты. По разным данным, за

последние 20 лет из одной веры в другую перешли от 25 тысяч до 120 тысяч кыргызстанцев. Эта огромная цифра - при любом раскладе!



Более того - нет четкой государственной программы противодействия

втягиванию жителей республики в радикально-исламистские, экстремистские группировки и общества, против прозелитизма и миссионерства. Нет четких инструкций по распознаванию таковых агитаторов, проповедников и агитаторов. Почти ничего такого нет!



Хотелось бы, чтобы наши государственные органы вплотную и

побыстрее занялись этой проблемой. Иначе данная проблема займется нами!



Уланбек Шаршембиев Источник - ЦентрАзия

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