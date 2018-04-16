"Интернету конец": Роскомнадзор заблокировал миллионы IP-адресов Amazon и Google

20:56 17.04.2018 Политолог Екатерина Шульман: "Вопрос о том, удастся ли Роскомнадзору победить Telegram - не вопрос наличия политической воли"



В борьбе с Telegram Роскомнадзор предпринял беспрецедентную блокировку IP-адресов, которые использовала для доступа пользователей после запрета мессенджера в России компания Павла Дурова. На момент написания этого материала были заблокированы почти 2 миллиона адресов Google.Cloud и Amazon. Из-за этого может пострадать масса сервисов, никак не связанных с Дуровым. О перспективах развития ситуации мы поговорили с политологом Екатериной Шульман.



Глава Роскомнадзора Александр Жаров подтвердил, что ведется блокировка подсетей, которые после запрета в России начал использовать Telegram. По данным наблюдателей, под блок Роскомнадзора попали IP-адреса, предоставляемые Google.Cloud и Amazon Web Services.



События развивались следующим образом. Днем 16 апреля в графиках блокируемых Роскомнадзором IP их значилось 38 тысяч.



К шести часам вечера количество выросло до 693 тысяч, а к восьми вечера - до 1 млн 873 тысяч с лишним.



Ближе к десяти вечера появились известия: Роскомнадзор рассылает уведомления о блокировках владельцам прокси-серверов, "помогающих" Дурову...



История беспрецедентная - чтобы понять ее маштабы, стоит вспомнить о недавнем конфликте вокруг интернет-рации Zello, которую РКН тоже заблокировал в России за отказ подчиниться правилам. Zello тогда тоже начала использовать амазоновские адреса.



В конце марта этого года пошли новости: Роскомнадзор приготовился в связи с этим заблочить 15 миллионов айпишников. Эксперты дали крайне неутешительные прогнозы о том, чем это может быть чревато для российского бизнеса и обычных пользователей.



"Пошагового" развития ситуации, впрочем, никто предсказывать не брался, сравнивая намерения РКН с игрой в русскую рулетку. Вместе с тем эксперты предполагали: столь масштабная блокировка может сказаться на доступ в App Store, iCloud, "Битрикс 24", сказаться на деятельности бухгалтерий, российских банков и интернет-магазинов.



Дело кончилось тем, что Amazon попросил Zello использовать другие сервисы - так и произошло, угроза многомиллионых блокировок тогда снялась...



Поскольку сегодняшние блокировки достигли пика после конца рабочего дня, размер проблем пока не ясен. Из громких сообщений: Viber написал о затруднениях со звонками у россиян. Сервис связал это с проблемами связи на серверах Amazon и заверил, что инженеры компании работают над решением.



Оценить происходящее вокруг Telegram мы попросили Екатерину Шульман, политолога, доцента кафедры государственного управления Института общественных наук РАНХиГС при Президенте РФ.



"Хотя, судя по некоторым опросам, 80% россиян будто бы готовы прожить без Интернета, едва ли стоит этими цифрами обольщаться. Леонид Волков (глава избирательного штаба Алексея Навального - "МК"), подводя итоги их предвыборной поездки по стране, говорил, что во всех регионах однозначно раздражают людей две темы: оказание финансовой помощи другим странам и прощение им долгов, и блокировки в Интернете, которые вторгаются в частную жизнь и затрудняют ее.



Консьюмеризм, поощрявшийся властями на протяжение предыдущих десятилетий, глубоко проник в умы россиян, и отказываться от привычных удобств они не хотят. Надо помнить, что политических каналов на ресурсе Павла Дурова было не больше 10%, львиную долю контента составляли развлечения, мемы, картинки, новости, кулинария, косметика. И еще, насколько я могу судить, этот мессенджер был популярен из-за возможности создавать коллективные чаты - группы, позволяющие оперативно общаться студентам с преподавателями, журналистам с политиками и друг с другом, и т.д. Теперь то, что люди привыкли использовать, причем бесплатно, у них отобрали...



Трудно сказать, какой будет самая массовая реакция: захочет ли большинство использовать VPN, чтобы обойти блокировку, или перейдет на другие ресурсы. Трудно сказать и то, насколько далеко готовы пойти российские власти в борьбе с Telegram. Стоит иметь в виду, что помешанность на кибербезопасности и стремление как-то отгородиться национальным забором от глобальной сети - общемировой тренд, а не чисто российская паранойя. И причина здесь в том, что управленческий класс просто не может понять, что такое современное информационное пространство, и пытается приспособиться к нему, используя методы прошлого века.



Вопрос о том, удастся ли Роскомнадзору победить Telegram - не вопрос наличия политической воли, а вопрос наличия технических возможностей. Даже в Китае обходят блокировки, а ведь Китай строил свою национальную сеть 25 лет..." Источник - МК

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