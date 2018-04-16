 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 17.04.2018
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Понедельник, 16.04.2018
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    Казахстан   | 
Сакские курганы Боралдая еще никто не раскапывал. У каз-археологов чешутся лопаты...
11:57 17.04.2018

Боралдайские сакские курганы, на территории которых не проводились раскопки, попали в список сакральных мест Казахстана.

Пока посетителей это место удивляет лишь тем, что на территории мегаполиса может оказаться огромный участок земли, сохранившейся в первозданном виде. Сюда не доносится шум трасс и городской гомон, постройки не заслоняют величественную панораму снежных пиков. А между курганами, как и много десятков лет назад, лениво бродят лошади, да пасущий их мужчина может лихо пронестись по грунтовой дороге. А весной и летом воздух здесь пропитан душистым запахом степи.

Эта первозданность и может дать Боралдайским курганам большое будущее в качестве туристического объекта. Научный сотрудник музея Алматы Арзудин РОЗИЕВ (на снимке), в ведении которого теперь официально находится Боралдайский комплекс, рассказал, что уже в ближайшее время здесь будет организована инфраструктура и в перспективе археологический парк станет достопримечательностью города: с прогулочными дорожками, мини-карами, оборудованными смотровыми площадками и так далее.

- Ведь это место, где, не уезжая за пределы города, можно увидеть кусочек истории - сами сакские курганы и естественную среду, в которой они располагаются, - говорит Розиев. - Конечно, нам очень многое предстоит сделать, но такой археологический парк может стать настоящей достопримечательностью города.

Сейчас Боралдай - это комплекс из сорока семи курганов. Предполагается, что в них захоронены представители знатного рода, а самый крупный курган называется Царским. В восьмидесятых годах прошлого века именно на этом месте задумывалось строительство карьера для кирпичного завода, но археологи доказали историческую значимость курганов. В 1992 году памятник взяла под опеку инспекция по охране памятников Алма-Атинской области, и тогда же его обозначили как Бурундайский культурно-ландшафтный комплекс.

Раскопки здесь археологи никогда не вели. Одна из причин - большая часть курганов подрыта и, судя по всему, была неоднократно разграблена. Но проводившаяся аэрофотосъемка позволила увидеть не только то, что курганы четко ориентированы по сторонам света, но и что Царский окружен жертвенниками. Специалисты, изучив расположение курганов и окружающих их камней, сделали предположение, что захоронение являлось святилищем и местом астрономических наблюдений.

Год назад здесь провели фестиваль сакской культуры, чтобы заявить о новой жизни уникального места. Но сотрудники музея не обещают, что Боралдай станет площадкой для тусовок и фестивалей. Все-таки это древняя усыпальница. Уже в этом году здесь появились макет жилища древних саков и реконструкция захоронения со стеклянной камерой, в которой можно увидеть скелет, глиняную посуду и другую нехит­рую утварь, которую полагалось захоранивать вместе с усопшим.

- Без яркой индивидуальности мы никогда не будем интересны иностранным туристам - их в первую очередь привлекают наши обычаи, традиции, еда и святые места, - рассказывает специалист по истории и сакральной географии Visit Almaty Нигмет ЖУНУСОВ. - Да и для самих казахстанцев важна пропаганда туристических объектов, чтобы понять, насколько богата и разнообразна наша история, прекрасны природные ландшафты. В Алматы есть десятки погребальных курганов, но люди даже не знают об этом. Все это связано с отсутствием интереса к собственной истории, экономическими трудностями, другими приоритетами. Но сейчас мы наблюдаем новую волну интереса, и он будет усиливаться. Мы надеемся, что наступит момент, когда о Казахстане будут говорить не как о сырьевой стране, а прежде всего как о стране с богатой историей и культурой.

Ксения ЕВДОКИМЕНКО

Источник - Время
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523955420
Новости Казахстана

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