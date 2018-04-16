 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В развалинах Афросиаба узб-археологи обнаружили уникальное деревянное панно богини НаныВ развалинах Афросиаба узб-археологи обнаружили уникальное деревянное панно богини Наны
11:52 17.04.2018

Под Самаркандом обнаружено уникальное деревянное панно с изображением богини Наны

В Самаркандской области на левом берегу древнего ирригационного канала Даргом узбекские археологи впервые в истории раскопок в Центральной Азии обнаружили резное многоперсонажное деревянное панно. В Академии наук Узбекистана найденную композицию назвали уникальным открытием мирового значения.

Находка была сделана на территории загородного дворца самаркандских правителей домусульманской эпохи, где исследователи Института археологии с 2001 года проводят стационарные раскопки. В цитадельной части городища было обнаружено парадное помещение, большую часть которого занимал трехъярусный подиум, где восседал правитель на троне. Стены помещения украшены резным деревянным панно. Панно размером 124х141 сантиметров состоит из двух широких досок, скрепленных между собой железными скобами. На досках с лицевой стороны вырезана композиция из человеческих фигур, размещенных на четырех ярусах. Согласно реконструкции, композиция состояла из 46 фигур, но три из них почти утрачены: в верхнем левом углу две фигуры еле просматриваются, а от правой нижней сохранилась только рука.

Основной сюжет композиции - поклонение божеству, сидящему на троне в виде лежащего льва, в которой специалистами было опознано среднеазиатское божество плодородия Нана. Имя Нана или Нанай принадлежит богине неиранского происхождения, образ которой, как полагают, в Иране и Центральной Азии слился с образом иранской богини Анахиты. Она изображается восседающей на льве или барсе и часто представляется четырехрукой (верхняя пара рук держит символы солнца и луны, а нижняя - скипетр и чашу). На новонайденном панно на поклон к богине идут люди с различными дарами, ниже изображены музыканты. Два персонажа в центре помещены перед алтарем, на одном - повязка, закрывавшая нижнюю часть лица, чтобы не осквернить священный огонь, другой что-то сыплет на угли - возможно, ароматическое вещество.

В парадном помещении дворца также найден государственный архив с многочисленными буллами, которыми запечатывали документы - посольские письма, договора и другую переписку.

Как отметила заведующая отделом института археологических исследований АН Узбекистана Марина Реутова, хорошей сохранности найденных там предметов искусства способствовал пожар. Рухнувшие перекрытия кровли и части стен законсервировали фрагменты дерева, которые в таком состоянии пролежали века.

Панно было открыто на территории раннесредневекового городища Кафыркала (V-VIII века н.э.). Городище находится в Самаркандском районе Самаркандской области на землях бывшего колхоза.

Источник - Фергана
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