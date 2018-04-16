 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Коалиция голых. Врагов Сирии надо бить российским паспортом, - Н.Стариков
09:40 17.04.2018

Я рискую оказаться в одиночестве, считая: никаких геополитических последствий субботний налет коалиции во главе с США на сирийские объекты иметь не будет.

Это просто очередная бомбежка, просто очередное нарушение международного права. Рядовой эпизод в долгой и сложной борьбе американцев за сохранение своего доминирования в мире. Они, как умеют, стараются доказать всем остальным одну простую истину: мы, американцы, являемся единственным центром силы, можем творить все, что хотим, и никому не удастся оградить вас от нас. Даже присутствие в Сирии российских войск никоим образом не защитит ни ее саму, ни Башара Асада персонально – Америка будет продолжать делать то, что хочет.

" США выводили свои войска из тех государств, где американцев начинали банально убивать. И чем больше убивали, тем быстрее возникало желание освободить территорию "

Этот посыл жизненно важен для США. Когда попытки разрушить Сирию натолкнулись на противодействие и России, и самой Арабской Республики, это во многом подорвало авторитет американцев в мире. Они начали терять лицо, а в их положении это самое страшное. Если кто-то в состоянии противостоять их диктату, их давлению – так, может, король-то голый? И сегодня главная задача США – не дать миру утвердиться в этом мнении. Им неважно, правильное решение они принимают или нет, они будут продавливать его любой ценой и при этом стараться, чтобы не американцы в Сирии потеряли лицо, а русские.

То, что сейчас действовали коалиционно, неудивительно – США и Великобритания издавна одна шайка-лейка. У них никогда не бывает разногласий во внешней политике, и я даже не вспомню, имелись ли они вообще в обозримом прошлом. С Францией тоже просто: глобалистские круги, читай – США, для того и привели к власти Макрона, чтобы Пятая республика полностью двигалась в их фарватере, что она успешно и делает. Достаточно интересно обошлись с Германией, которая сегодня находится в ослабленном военном состоянии, у нее фактически нет ни флота, ни авиации. Поэтому американцы, как мне кажется, просто разрешили немцам в этой истории активно не участвовать, ограничиться лишь неким одобрением. Понятно, что и сами немцы особо не стремились бомбить Сирию.

Напрашивается вопрос: что в подобной ситуации должна делать Россия? Тут важно отметить, что Сирия лишь некая точка приложения сил при противоборстве сильнейших держав мира. На Ближнем Востоке мы боремся не с запрещенным у нас "Исламским государством" или еще какими террористами, а прежде всего со злой волей США и их сателлитов, которые этих террористов создают, обучают, вооружают и натравливают на кого сочтут нужным. И конечным результатом внешней политики России должно быть достижение именно собственных целей, а не тупое расшибание лба по любому поводу.

Бессмысленно вступать в полноценное противостояние с Западом при невыгодном для нас соотношении сил лишь для того, чтобы защитить Сирию. В свое время мы бросились защищать братьев-сербов, в результате чего те лишились Югославии, а мы – СССР. Поэтому в выборе ответа, особенно силового, надо быть осторожными. Но, скажем, я бы несильно удивился, если бы на территории Сирии возникло достаточно мощное партизанское движение, которое постоянно атаковало бы размещенных там американцев и их союзников, уничтожало бы их живую силу, совершало диверсии… Тем самым постоянно напоминало бы Вашингтону, что американцам в Сирии не рады. Вспомним историю: США выводили свои войска из тех государств, где американцев начинали банально убивать. И чем больше убивали, тем быстрее возникало желание освободить территорию. Понятно, что Россия к развертыванию партизанского движения в Сирии никакого отношения иметь не может, но это не исключает, что оно там возникнет.

Безусловно, хорошим ответом стало бы и наше изменение украинской политики, хотя это очень болезненный и сложный вопрос. Скажем, массовая раздача российского гражданства вначале в ДНР и ЛНР, а потом и в других областях Украины могла бы продемонстрировать, что в арсенале России гораздо больше эффективных средств, чем упомянуто в президентском Послании Федеральному собранию.

Николай Стариков,
историк, публицист

Опубликовано в выпуске № 15
за 17 апр. 18

Источник - vpk-news.ru
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