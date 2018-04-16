Победа перехватом. В рядах сторонников бесконтактной войны могут быть большие потери, - ВПК

09:39 17.04.2018 Система ПВО Сирии, оснащенная ЗРК советского и российского производства, перехватила большую часть КР морского и воздушного базирования, выпущенных в ночь на 14 апреля силами США, Великобритании и Франции.



Военные ведомства США и РФ предоставили противоречивую информацию о результатах ракетного удара, однако и на основании этих данных можно сделать некоторые выводы. Впервые в военной истории концепция бесконтактной войны с применением КР как "длинной руки", бывшая в ходу со времен войны в Заливе в 1991 году, столкнулась с реальным противодействием стратегии преграждения доступа и блокирования отдельной зоны, известной западным специалистам как A2/AD (anti-access/area denial).



Инсценированная Западом 7 апреля химическая атака в городе Думе, недалеко от Дамаска, все же привела к тому, что президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетный удар по территории САР. В этой операции также приняли участие силы Великобритании и Франции.



"Осой" по "Томагавкам"



Первой целью ракетного удара, по словам министра обороны США генерала армии Джеймса Мэттиса и председателя объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Джозефа Данфорда, стал научно-исследовательский центр в пригороде Дамаска, занимавшийся, по сведениям Пентагона, разработкой, испытаниями и производством химического и биологического оружия. Второй целью назначили склад с предполагаемым химоружием западнее Хомса, третьей – другой такой же склад и важный командный пост, хотя его местоположение не указывалось. При ударе, по словам представителей Пентагона, особое внимание уделили максимальному снижению риска поражения находящихся в Сирии российских военнослужащих.



" "Данный удар не ответ на мнимую химическую атаку, а реакция на успехи сирийских вооруженных сил в борьбе по освобождению своей территории от международного терроризма".

Сергей Рудской "



Мэттис и Данфорд не уточнили, какие силы и средства задействовались в операции, отметив, что было выпущено в два с небольшим раза больше боеприпасов, чем в ходе удара по авиабазе "Шайрат" 7 апреля 2017 года. Тогда с двух американских эсминцев запустили 59 КРМБ BGM-109 "Томагавк" (https://www.vpk-news.ru/articles/36155). Исходя из этого первоначально предполагалось, что 14 апреля по Сирии отстрелялись по меньшей мере 120 ракетами.



В то же время согласно данным, приведенным на брифинге начальником ГОУ Генштаба ВС РФ генерал-полковником Сергеем Рудским, американцы применили 103 крылатые ракеты, в том числе "Томагавки" морского базирования, управляемые авиационные бомбы GBU-38 с самолетов В-1В, ракеты класса "воздух-земля" с F-15 и F-16. Восемью ракетами Storm Shadow ("Тень бури") отстрелялись "Торнадо" британских ВВС.



Российские системы ПВО на базах "Хмеймим" и "Тартус" были переведены в боевой режим работы, но не участвовали в отражении ракетного удара, вместе с тем своевременно выявляли и контролировали все пуски как с морских, так и с воздушных носителей США и Великобритании. Истребительная авиация дежурила в воздухе. Ни одна из КР в зону ПВО РФ не входила, поэтому российские комплексы и системы ПВО не применялись.



По данным российского военного ведомства, Сирию атаковали стратегические бомбардировщики В-1B "Лансер", многоцелевые истребители F-15 и F-16 ВВС США, а также истребители "Торнадо" ВВС Великобритании из района Средиземного моря. Кроме того, удары наносились с эсминца УРО "Лабун" и крейсера УРО "Монтерей" из акватории Красного моря. Стратегические бомбардировщики В-1В заходили на цели над сирийской территорией в районе Эт-Танфа, незаконно удерживаемом силами США.



Ракетно-бомбовому удару подверглись сирийские военные аэродромы, промышленные и научно-исследовательские объекты. При этом средства ПВО САР успешно отразили удары как КРВБ, так и КРМБ, перехватив 71 КР из 103 примененных (68,9 процента). В отражении нападения сирийцы задействовали ЗРК С-125, С-200, "Бук", "Квадрат" (экспортную версию "Куба") и "Оса". По словам генерала Рудского, за последние полтора года Россия полностью восстановила систему ПВО Сирии и продолжает ее совершенствовать. Более того, с учетом произошедшего не исключается поставка армии Сирии ЗРС С-300 "Фаворит".



Целями удара были и авиабазы сирийских ВВС. Данные объективного контроля Минобороны РФ говорят о следующем: по Дювали выпустили четыре ракеты и все они сбиты, Думейр – 12, все сбиты, Блэи – 18 ракет, все сбиты, Шайрат – 12 ракет, все сбиты. Аэродромы не пострадали.



Из девяти ракет, запущенных по неиспользуемому аэродрому Меззе, пять сбили (55,5 процента). Из 16 ракет, выпущенных по аэродрому Хомс, уничтожили 13 (81,25 процента). Серьезных разрушений данному объекту противник не нанес. Тридцатью ракетами отстрелялись по целям в населенных пунктах Барз и Джарамани. Из них семь сбито (23,3 процента). Эти объекты, где якобы работали над "военной химической программой" Дамаска, были частично разрушены. При этом они давно не используются, людей и оборудования на них не было.



"Считаем, что данный удар не ответ на мнимую химическую атаку, а реакция на успехи сирийских вооруженных сил в борьбе по освобождению своей территории от международного терроризма", – заключил Сергей Рудской.



Тень бури



Позже состоялся брифинг в Пентагоне, который провел представитель КНШ ВС США генерал Кеннет Маккензи. По его словам, удар был нанесен по трем четко определенным целям без какого-либо противодействия с сирийской стороны. По исследовательскому центру в окрестностях Дамаска выпустили 76 ракет, в том числе 57 КРМБ "Томагавк", при этом также были уничтожены три здания в городской черте Дамаска. Вторую цель – хранилище химического оружия на западе провинции Хомс – атаковали 22 ракетами все коалиционные силы. По третьей цели – бункеру – выпустили семь ракет.



Сергей Рудской



Согласно данным Пентагона в воздушном ударе участвовали два американских стратегических бомбардировщика B-1B "Лансер", действовавших с авиабазы "Эль-Удейд" в Катаре, четыре истребителя "Торнадо" и прикрывавшие их английские "Тайфуны" с Акротири на Кипре, пять многоцелевых истребителей "Рафаль" с Сен-Дизье во Франции. Операцию обеспечивали заправщики ВВС США и Франции, самолеты ДРЛОиУ E-3F ВВС Франции, французские истребители сопровождения "Мираж-2000-5", разведчики RC-135 и БЛА RQ-4 "Глобал Хоук".



B-1B наносили удары КРВБ AGM-158 JASSM, британские "Торнадо" – КРВБ "Шторм шэдоу", французские истребители – КРВБ "Скальп".



Малозаметная КРВБ AGM-158 JASSM (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) впервые была применена в боевых действиях. КРВБ "Шторм шэдоу" (французский аналог – SCALP-EG) применялась ВВС Великобритании в Ираке в 2003-м и Франции при нанесении ударов по объектам "ИГ" (запрещенного в РФ) с 2015 года.



По всей видимости, упомянутые на брифинге Минобороны РФ истребители F-15 и F-16 ВВС США были только эскортом бомбардировщиков B-1B и в ударах не участвовали. Кроме того, утверждение о применении УАБ GBU-38 также видится спорным, поскольку для их использования самолетам ВВС США пришлось бы войти в зону действия ПВО Сирии, что могло привести к потере самих носителей.



В Минобороны РФ заявили, что не зафиксировано применение французской авиации. Это может быть связано с тем, что "Рафали" запустили ракеты SCALP-EG за пределами зоны российской и сирийской ПВО (дальность действия ракет в 500 километров позволяла это сделать), а сами ракеты расчеты ПВО могли принять за британские "Шторм шэдоу", так как их конструкции идентичны.



Удары с моря наносились КРМБ американского и французского производства. ВМС США применили 66 КРМБ "Томагавк": 30 – с крейсера УРО "Монтерей", 7 – с эсминца УРО "Лабун" (оба находились в акватории Красного моря), 23 – с эсминца УРО "Хиггинс" из Персидского залива и 7 – с борта атомной подводной лодки с ракетно-торпедным вооружением (ПЛАТ) "Джон Уорнер" из акватории Средиземного моря. Согласно слайдам, представленным Пентагоном, ПЛАТ наносила удары из точки, расположенной в 250–300 километрах юго-западнее Кипра.



Субмарина "Джон Уорнер" – вторая в серии восьми ПЛАТ "Вирджиния" в варианте "блок-3" с новой носовой частью, имеющая две вертикальные ПУ, в каждой размещается по шесть крылатых ракет "Томагавк" TLAM (Tomahawk Land Attack Missile).



Кроме того, впервые в боевых действиях были проведены пуски КРМБ с борта кораблей ВМС Франции. Фрегат типа FREMM "Лангедок", третий в серии, поставленный в строй в 2016 году, находившийся южнее Кипра, с интервалом от 18 до 19 секунд выпустил три ракеты MdCN. При этом пуск КРМБ был синхронизирован с пусками КРВБ с самолетов "Рафаль". В операции участвовали и другие французские корабли, контролировавшие воздушное и морское пространство.



" Потеря 70 процентов КР на подлете к целям доказывает, что это не абсолютное оружие и для победы должны применяться вместе с другими средствами "



Итак, по целям в САР применено 19 КРВБ AGM-158 JASSM, 8 КРВБ "Шторм шэдоу", 9 КРВБ SCALP-EG, 66 КРМБ BGM-109 "Томагавк" и 3 КРМБ MdCN. Итого – 105 боеприпасов. Дальность выстрела AGM-158 из района сирийского Эт-Танфа по целям в районе Дамаска и Хомса порядка 250 километров (подлетное время при скорости 0,8 М –15 минут), КРМБ MdCN с французского фрегата "Лангедок" из восточного Средиземноморья – до 420–450 километров (подлетное время при скорости 0,8 М – 26–28 минут), КРМБ "Томагавк" из Красного моря – от 1000 до 1500 километров (подлетное время при скорости 890 километров в час – от 67 до 100 минут), из акватории Персидского залива – от 1300 до 1500 километров (от 87 до 100 минут).



В целом для нанесения удара силами США и их сателлитов было применено 105 крылатых ракет (цифра коррелируется с данными Минобороны РФ). Основной удар пришелся по комплексу зданий научного центра в Барзе в районе Дамаска, по которому выпустили 76 ракет – 57 КРМБ "Томагавк" и 19 AGM-158 JASSM, 22 ракетами отстрелялись по предполагаемому складу химоружия в провинции Хомс и еще семью ракетами по бункеру в том же районе.



Не комментируя заявления американских военных о неэффективности ПВО САР, отметим, что, по их собственным данным, ВВС и ВМС США применили 76 (!) ракет для поражения одного комплекса зданий размером 130 на 75 метров, в то время как для эффективного поражения подобной цели хватило бы двух-трех КР, но никак не 76 "Томагавков" и JASSM. В то же время необходимо подчеркнуть: район Барзе находится на севере Дамаска, на большом отдалении от комплекса правительственных зданий, а исследовательский центр в свою очередь размещен на границе этого района. Можно предположить, что выбрали для удара именно это здание для того, чтобы избежать попадания КР в постройки, расположенные в центральной части сирийской столицы, где могли находиться российские военные советники. Кроме того, в четырех километрах южнее расположено посольство России в САР.



Удары и ответы



Если оценить по американским и российским данным рассредоточение КР разных типов по целям и их эффективность, получим следующее. В районе Дамаска находятся объекты из списка Минобороны РФ: аэродромы Блей, Дювали, Думейр, Меззе, Насрия и комплекс зданий в районах Барзе и Джамарани. По ним для удара были назначены 73 КР (цифра коррелируется с данными Пентагона). Из них были сбиты 46 ракет (63 процента). В провинции Хомс 28 ракетами отстрелялись по аэродромам Шайрат, Хомс, из них были сбиты 25 (89 процентов). В районе авиабазы "Думейр" все КР были своевременно обнаружены и сбиты ЗРК "Бук", при этом самую дальнюю цель перехватили на расстоянии 26 километров, самую ближнюю – в 12 километрах от аэродрома.



Победа перехватом

Фото: m.gazeta.ru



Исходя из этого надо полагать, что наибольшей эффективности при нанесении ракетного удара достигли ВВС США. С высокой долей вероятности можно предположить: основная масса ракет, прорвавшихся через ПВО в Дамаске, – новейшие КРВБ AGM-158 JASSM. Кроме них, прорвались к целям несколько "Томагавков". Прорыв удался в основном за счет высокой плотности огня (скорее всего удары ВМС и ВВС США были скоординированы по времени), а также малой радиолокационной заметности новейших JASSM. Удары по позициям войск САР в Хомсе оказались неэффективны. По всей видимости, все ракеты, запущенные ВВС Франции и Великобритании, были сбиты. Три ракеты, долетевшие до целей в Хомсе, скорее всего новейшие французские MdCN.



Из всего этого следует, что произведенные в СССР и России комплексы ПВО, состоящие на вооружении армии САР, показали высокую эффективность при отражении массированного удара КР. При этом системы противовоздушной обороны аэродромов Сирии сумели перехватить все авиационные и корабельные средства поражения. Вполне вероятно, что в отражении ракетного удара применялись и поставленные в САР зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь" (SA-22 Greyhound). Возможно, ЗРПК "Панцирь" и более современные ЗРК "Бук" были рассредоточены по аэродромам близ Дамаска и в Хомсе, что позволило перехватить большую часть КР. По информации издания "Милитари бэланс", на вооружении правительственной армии стоят не только "Панцири", но и некоторое количество современных ЗРК "Бук-М2" (SA-17 Grizzly). Согласно данным Стокгольмского института исследования проблем мира (СИПРИ) в 2008–2013 годах РФ поставила Сирии 36 ЗРПК "Панцирь-С1", с 2010 по 2013-й – 8 ЗРК "Бук-М2", с 2011 по 2013-й модернизировала 12 комплексов С-125 до уровня "Печора-2М".



Также нельзя не отметить, что основная часть ударов по Сирии наносилась с юга и юго-востока, а не со стороны Средиземного моря, как при атаке аэродрома Шайрат в апреле 2017 года. По всей видимости, западные страны не исключали применения современных российских средств ПВО и РЭБ и поэтому решили атаковать цели в САР с иных направлений. При этом США и их сателлиты явно недооценили возможности сирийской ПВО и не стали прокладывать маршруты полета ракет в обход зон действия ЗРК армии САР.



Действительно, сегодня ПВО Сирии не является полноценным "зонтиком" в традиционном понимании стратегии A2/AD. Это не эшелонированная, а объектовая система обороны, в ней множество слепых зон и неприкрытых или частично прикрытых секторов ведения огня. Однако сирийская ПВО справилась с задачей более чем достойно.



В то же время нельзя не отметить, что созданные с применением технологии снижения радиолокационной заметности КРВБ AGM-158 JASSM скорее всего успешно прорвали систему ПВО Сирии и поразили цели близ Дамаска. Поэтому если в ближайшее время войскам Асада будут поставлены не только ЗРС С-300 "Фаворит", но и новые партии ЗРПК "Панцирь-С", это позволит укрепить оборону в районе сирийской столицы.



Нанесенный в ночь на 14 апреля удар кардинально отличался по тактике и выбору целей от аналогичных действий в ходе войн последних десятилетий. Ранее ВВС и ВМС США и их сателлиты первоначально концентрировали удар по РЛС и средствам ПВО, подавляли их и потом беспрепятственно наносили удары по объектам инфраструктуры. При этом в боевых порядках головных атакующих групп наряду с носителями ракетного оружия находились самолеты РЭБ. На этот раз все было иначе – удар нанесли сразу же по объектам инфраструктуры Сирии. Вряд ли это было связано с недооценкой сил ПВО САР, скорее всего такой сценарий более подходил для проведения показательной акции устрашения, а не ради выполнения конкретной военной задачи.



Повторения подобных силовых акций нельзя исключать. Западные режиссеры готовы к проведению на территории САР спектаклей с предполагаемым применением химического оружия, которые могут привести к дальнейшему осложнению ситуации и станут поводом для новых ракетных атак.



Основным итогом противостояния сирийской ПВО и западной коалиции в воздушном пространстве САР в ночь на 14 апреля является серьезный удар по позициям сторонников так называемой бесконтактной войны. Потеря почти 70 процентов КР на подлете к целям доказывает, что это не абсолютное оружие и для достижения победы над противником должны применяться вместе с другими средствами. Сирийская армия в настоящее время демонстрирует лишь ограниченные возможности при создании зоны A2/AD. На вооружении у Дамаска нет ни ЗРС С-400 "Триумф", ни ЗРК "Бук-М3", ни других важнейших элементов стратегии преграждения доступа и блокирования отдельной зоны. Тем не менее сирийцам удалось свести к минимуму потери от скоординированного массированного удара крылатыми ракетами с трех направлений. Это в очередной раз подтверждает не только высокие ТТХ комплексов ПВО советского и российского производства, но и правоту российского военно-политического руководства, создающего с начала 2010-х годов зоны A2/AD на всех стратегических направлениях.



Николай Новичков



Дмитрий Федюшко



Василий Костин,

информационно-аналитический отдел ТАСС



№ 15 (728) за 17 апреля 2018 Источник - vpk-news.ru

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