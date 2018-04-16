Абдулла, поджигай! КырВласти пытаются задавить дико-каменное восстание в Тогуз-Торо

09:35 17.04.2018 17 апреля 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Мария ОРЛОВА



Сюжет: Противостояние на Макмале (29)



Беспорядки в Тогуз-Торо. Милиция задержала 15 человек



Фото ИА "24.kg". Сгоревшая техника китайской компании



По факту поджога китайского предприятия "Джи Эл Макмал Девелопинг" в Джалал-Абадской области задержали 15 жителей Тогуз-Тороуского района. Об этом сообщили в МВД КР.



По их данным, задержанных подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями 234 (хулиганство) и 174 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного Кодекса КР.



Напомним, 11 апреля жители Тогуз-Тороуского района вышли на митинг и подожгли строящиеся объекты золотодобывающего предприятия.



По факту беспорядков в Тогуз-Тороуском районе милиция возбудила уголовное дело по статьям "Хулиганство", "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога", "Массовые беспорядки" УК КР.



"По данному факту проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия. Расследование продолжается", - отметили в МВД КР. Источник - 24.kg

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