|Абдулла, поджигай! КырВласти пытаются задавить дико-каменное восстание в Тогуз-Торо
09:35 17.04.2018
17 апреля 2018, Бишкек - ИА "24.kg", Мария ОРЛОВА
Сюжет: Противостояние на Макмале (29)
Беспорядки в Тогуз-Торо. Милиция задержала 15 человек
Фото ИА "24.kg". Сгоревшая техника китайской компании
По факту поджога китайского предприятия "Джи Эл Макмал Девелопинг" в Джалал-Абадской области задержали 15 жителей Тогуз-Тороуского района. Об этом сообщили в МВД КР.
По их данным, задержанных подозревают в совершении преступлений, предусмотренных статьями 234 (хулиганство) и 174 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного Кодекса КР.
Напомним, 11 апреля жители Тогуз-Тороуского района вышли на митинг и подожгли строящиеся объекты золотодобывающего предприятия.
По факту беспорядков в Тогуз-Тороуском районе милиция возбудила уголовное дело по статьям "Хулиганство", "Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога", "Массовые беспорядки" УК КР.
"По данному факту проводятся все необходимые оперативно-следственные мероприятия. Расследование продолжается", - отметили в МВД КР.