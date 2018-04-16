КырГКНБ свинтил руководство компаний "Таргет компании" и "Тянь-Шань–Каинды" - за аферы с налогами

09:29 17.04.2018 ГКНБ задержал глав компаний "Таргет компании" и "Тянь-Шань–Каинды" по делу о возмещении НДС на 290 млн сомов - Tazabek



Предыстория: Дело на 800 млн сомов: ГКНБ предъявил обвинения 7 лицам, причастным к подделке документов по возмещению НДС



Tazabek - ГКНБ задержал глав компаний "Таргет компании" и "Тянь-Шань–Каинды" по делу о возмещении НДС на 290 млн сомов. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.



Дело об ущербе в 800 млн сомов: Кто входит в состав Комиссии, которая принимала незаконные решения о возврате НДС отдельным фирмам

11 апреля 2018 года АКС ГКНБ в рамках ранее возбужденного уголовного дела по факту незаконного вывода и хищения бюджетных средств, проведены санкционированные обыски ОсОО "Таргет компании", "Тянь-Шань–Каинды" (ныне "Фрезия") и аффилированными с ними ОсОО "Скай Логистик" и "Шелковый путь Транс", которые получили из государственного бюджета через возврат и возмещение НДС сумму более 290 млн сомов.



В результате следственных мероприятий были обнаружены и изъяты бухгалтерские документы, пустые бланки об уплате налогов с заранее проставленными печатями налоговых органов стран ЕАЭС, печати государственных органов и компаний КНР, крупные суммы денежных средств и поддельные спортивные товары мировых брендов, ввезенных незаконным путем в большом количестве на территорию Кыргызстана из КНР.



"Первомайским районным судом города Бишкек в отношении руководителей указанных компаний "Ц.Л." и "Л.Х." избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с содержанием в СИЗО ГКНБ", - сообщает госорган.



В настоящее время в рамках уголовного дела продолжаются следственно-оперативные мероприятия.



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Справка Tazabek:



По данным Минюста, руководителем и учредителем ОсОО "Таргет Компани" является Цао Лигуо.



Учредителем ОсОО "Фрезия" также указан Цао Лигуо, руководитель - Акматов Руслан Абдыбекович. Обе компании занимаются производством трикотажных чулочно-носочных изделий.



Учредителями компании ОсОО "Скай Логистик Компани" являются Бекболотова Индира Женишбековна, Абдуллаев Дамир Абдраимович, Абдылдаев Тилек Жумадилевич. Руководителем компании указан Абдуллаев Дамир Абдраимович. Компания занимается перевозкой грузов.



Учредитель и руководитель "Шелковый путь Транс" - Тургунбаев Эржан Жанболотович. Сфера деятельности компании - оптовая торговля обувью. Источник - Tazabek

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