"Fu*k you Trump!". Это всего лишь кукла, грозящая, смешная, но в итоге совершенно незначимая, - Advance

09:24 17.04.2018 Монументы в виде Дональда Трампа, Владмиира Путина и Ким Чен Ына на фестивале в Валенсии© AP Photo, Alberto Saiz



Преступный удар по Сирии: в ту ночь последняя надежда умирала 105 раз



Американский президент написал в среду: "Россия, готовься, ракеты летят!" Интересно, но многие думали, что Трамп блефует, хотя было абсолютно ясно, что из такого блефа выбраться невозможно.



То, что угрозы не блеф, мы поняли сегодня глубокой ночью. Около трех утра по сирийскому времени был нанесен мощный удар с нескольких направлений. 105 ракет разных типов (преимущественно американские "Томагавки") обрушились на Сирию.



США утверждают, что нацеливались на три объекта, один из которых является исследовательским центром в столице Дамаске, в городском районе Барзех, а два других объекта находятся в провинции Хомс.



"Мы достигли наших целей, ударив в самое сердце программы химического оружия", - победоносно констатировал генерал Кеннет Маккензи (Kenneth McKenzie) во время пресс-конференции в Пентагоне.



Правда, утверждая, что американские и союзные силы нанесли точные удары, Маккензи хотел, чтобы все поверили ему на слово. А как быть с утверждением о том, что Сирия полностью закрыла свою химическую военную программу еще в 2013 году? Разве можно этот факт просто отбросить для удобства?



Не стоит забывать, что Россия и США тогда достигли договоренности. США отказались от ударов по Сирии, если она уничтожит весь свой химический арсенал. Разумеется, под надзором. Кроме того, собственно химическое оружие в конечном итоге было уничтожено на специальных американских кораблях.



Тогда откуда у сирийской армии опять такое количество смертоносной отравы? США скажут, что кто-то снова начал его производить незаконно. Хорошо, допустим так, но зачем тогда размещать его производство в столице Сирии? Там, куда проверяющие могут без проблем, основываясь на договоре 2013 года, "заглянуть"? Получается какая-то бессмыслица.



Нет смысла и во многом другом. Например, в расследовании на месте мнимой атаки в городе Дума. Инспекторы ОЗХО прибыли в Сирию, чтобы изучить все на месте. Чтобы найти следы химического оружия, много времени не требуется. Разве не могла агрессивная западная коалиция подождать хотя бы до понедельника? Не боится ли она, что кто-то подумает: удар перед расследованием похож на попытку помешать работе комиссии?



Разве не абсурдна идея о том, что Асад применяет химическое оружие в момент, когда он побеждает в войне и добивается максимальных успехов со времен освобождения Алеппо, освобождая Восточную Гуту? Сейчас, когда Дамаск наконец-то надеется, что может спать спокойно, избавившись от постоянных обстрелов, которые вели боевики из Восточной Гуты, Асад почему-то решает совершить химическую атаку? Против мирных жителей?



Образ Асада, который нам преподносят, напоминает злодея из какого-нибудь мультфильма. Он близок к победе, но его переполняет зло, и он не может ждать. Ему так понравилось смотреть на фотографии умирающих женщин и детей, что Асад не сдержался даже сейчас, перед победой. И вот он снова занялся своим любимым делом - убийством собственного народа. Он знал, какими будут последствия, знал, что западные силы только и ждут, чтобы разбомбить его. Но его желание было настолько сильно, что он связался с командующим наступления на Восточную Гуту и сказал ему: "Не будет победы без химического оружия. Начиняйте бочки зарином, хлором и всем запрещенным и сбрасывайте на беззащитных мирных жителей!"



Мы действительно должны в это поверить? Поверить, что так рассуждает человек, который в публичных выступлениях и в самые трудные моменты проявил себя как исключительно хладнокровный, рациональный и ангельски спокойный лидер? Тем не менее нас убеждают, что Асад не только является выше описанным монстром, но и к настоящему времени, по словам американских представителей, уже более 50 раз совершил подобные атаки (!).



Когда американский постоянный представитель при ООН Никки Хейли получает слово в Совете Безопасности, она уверяет нас именно в этом. С невероятной легкостью она сообщает миру, что в Дамаске у власти находится монстр, и что США, вместе со своими высоконравственными друзьями, накажет этого монстра на радость всему свободному миру. Ее российский коллега Небензя отвечает, что США и союзники занимаются "хулиганством в международных отношениях", а сирийский постпред Джафари уже в который раз подчеркивает, что речь идет об империалистической агрессии, которую мы уже видели в Ираке, Ливии, Йемене…



© РИА Новости, Александр Полегенько | Перейти в фотобанкАкция в Симферополе против ракетных ударов по Сирии

Но с лица Хейли не сходит улыбка. Не потому, что она права, а потому, что знает, насколько важнее ее слова. Западные СМИ передают ее слова как истину в первой инстанции, а российско-сирийские протесты, по их мнению, не более чем вредная пропаганда.



Вот как обстоят дела в Совете Безопасности ООН, и то же самое касается нынешнего удара по Сирии. С одной стороны, Россия утверждает, что сирийские ПВО стали буквально героями неба над Дамаском и Хомсом. Мало было тех ракет, тех же "Томагавков", которые преодолели мощное сопротивление сирийских средств ПВО еще советского производства.



Так, на протяжении нескольких часов, казалось, что Сирия сама (с Россией в роли наблюдателя) сумела победить вооруженные силы США, Франции и Великобритании всего за одну ночь. На несколько часов сирийская армия превратилась в непобедимую силу, одолеть которую можно, только применив сухопутные силы более многочисленные, чем в случае иракской кампании.



Вскоре перед телекамерами в Пентагоне выступил генерал Маккензи. Он изложил диаметрально противоположную версию ночной агрессии. Он утверждал, что сирийские средства ПВО не сбили ни одной ракеты. По его словам, ПВО начали применять уже после того, как ракеты союзников поразили цели.



Кто преувеличивает больше? Россияне, которые говорят, что ПВО из их бывшего государства эффективны даже в 21 веке, или Маккензи, который думает, что ночью мы спали и не видели взрывов в Дамаске - на земле, но и, разумеется, на небе.



Возможно, нулевое количество сбитых ракет (американская версия) и более десятка сбитых (российская версия) нам следует сложить и поделить на два?



Почему Россия не действовала и не помогла Сирии сбить остальные ракеты (вне зависимости о чьей версии речь, российской или американской)? Снова создается впечатление, что и на этот раз Вашингтон и Москва вступили в тайный сговор. Правда, его особенно и не скрывают. Американские источники подтвердили, что Россию оповестили о начале удара, да и Трамп ей сообщил: "Россия, готовься!"



Судя по всему, это означает, что в апреле 2018 года мы наблюдали повторение апреля 2017 года. Только ракет было в два раза больше, а главной целью смелого преступного удара была столица Сирии.



Все это не изменит ход войны в Сирии, а только еще больше сплотит Дамаск, Москву и Тегеран (им нужно периодически сближаться, поскольку они хоть и являются союзниками, их конечные цели могут конфликтовать).



Продолжатся ли удары? Трудно себе представить, что недавний удар - последняя агрессия Запада против Сирии. Союзники открыто заявляют, что готовы снова напасть, "если Асад опять применит химическое оружие". Если руководствоваться выше изложенным воображаемым сатирическим описанием сирийского президента, то новый удар союзников можно ожидать уже завтра, ведь Асад просто не может устоять от проведения химической атаки. И у него точно припасено еще несколько бочек яда в подвале президентского дворца.



Шутки в сторону. Последний американский удар и участие Франции и Великобритании ничего не изменят в ситуации, вне зависимости от размеров нанесенного ущерба и от того, что на самом деле бомбили союзники. У нас нет оснований, чтобы верить им на слово. Некоторые неофициальные источники даже предполагают, что целью были позиции ливанской "Хезболлы" в провинции Хомс. Если в этой версии есть доля правды, то главным инициатором удара был не Трамп, а Нетаньяху.



Намного большую опасность подобные интервенции представляют из-за риска конфликта между американскими и российскими силами. Да, я отметил, что между ними явно была тайная договоренность, и Россия уже подтвердила, что ни самолеты, ни ракеты не проникли внутрь зоны ее ПВО. В этой связи сюрпризом не стала бы информация о том, что заранее были известны цели удара (по крайней мере за день до него), благодаря чему (пока) жертв нет.



И тем не менее любое сближение американских и российских вооруженных сил тем или иным образом крайне опасно. Ситуация может легко выйти из-под контроля, и тогда события будут развиваться автоматически по военному сценарию. Логика и здравый смысл окажутся бессильны. Мы пережили трудную ночь и надеюсь, что больше таких не будет.



США считают, что, продемонстрировав таким образом силу, смогут навязать некое собственное "политическое решение". Вряд ли. Для этого нужно применить намного более мощную силу, а Россия не стала бы бездействовать в такой ситуации.



Если доля правды в утверждении о том, что Сирия сбила некоторое количество американских ракет, все же есть, то это важный факт, однако нужны некие доказательства. Верить на слово кому бы то ни было в данном конфликте уже вряд ли возможно.



Что касается Трампа, то этой агрессией он раз и навсегда доказал, что является всего лишь марионеткой и не более. Причем этой марионеткой очень хорошо управляют. Сегодня ночью растаяли последние капли надежды на то, что Трамп может положить конец американским империалистическим походам. Надежда умерла 105 раз подряд. Многие поняли еще в прошлом году, что Трамп всего лишь кукла, грозящая, смешная, но в итоге совершенно незначимая. Пока он блуждает в коридорах Белого дома, красную кнопку нажмут Помпео, Болтон, Мэттис и другие. Трамп, который в 2013 году публично призывал Обаму не нападать на Сирию, теперь стал предателем самого себя. Мы наблюдаем печальный эпилог карьеры одного мегаломана, и этот эпилог будет еще печальнее, поскольку идет только второй год его мандата.



Дать Трампу шанс было нестыдно. Когда предлагаются только воинственные кандидаты, стоит поддержать того, кто выступает против войны. И пусть даже в итоге он врет, он хотя бы мудрее. Конечно, эта бессмысленная агрессия против Сирии, удар по одному из старейших городов нашей цивилизации (по некоторым данным, даже самому старому) и терзание народа, который натерпелся уже столько страха, мук и трагедий за последние годы - все это настоящее преступление, поскольку заставлять глубокой ночью слушать этих исстрадавшихся людей жуткую сирену воздушной тревоги аморально и негуманно.



Тем, кто вовремя понял, кто такой Дональд Трамп, и что он из себя представляет, будет проще, по крайней мере в эмоциональном плане, принять эту агрессию. Некоторые же только сегодня утром поняли, что на самом деле "все по-старому", что американский империалистический интервенционализм нисколько не пострадал, и что ястребы и "либеральные сторонники интервенций" продолжают править вместе. Одним из тех, кто только сегодня все понял, стал неоднозначный, но, как кажется, все же искренний журналист Алекс Джонс, у которого уже не хватило сил снова защищать дорогого ему президента. Поэтому сегодня в своей студии Джонс просто взорвался: "Пошел ты, Трамп! Иди на ***!" - воскликнул он. И к этому обращению к первому лицу мирового гегемона сегодня многие присоединятся.



Д. Марьянович (D. Marjanović)



Advance, Хорватия

Оригинал публикации: Zločinački napad na Siriju i preživljena noć - 105 puta nestala je i zadnja trunka nade, a i kod najvećih pristaša ostala je samo jasna poruka: "Fu*k you Trump!"

Опубликовано 14/04/2018 Источник - inosmi.ru

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