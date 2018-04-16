 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Войны за проливы 2.0. Почему "гибридные" столкновения неизбежны, - Д.Лекух
07:43 17.04.2018

На самом деле это не просто так совпало: удивительное по наглости заявление американского адмирала Пола Цукунфта по Северному морскому пути, куда "русские должны пустить всех"; продолжающаяся суета американцев вокруг русских газовых потоков - как "Северного", так и турецких; напряженность споров вокруг Южно-Китайского моря как части так называемого "Главного морского пути"; отчаянные попытки дестабилизировать обстановку в Сирии

На самом деле это не просто так совпало: удивительное по наглости заявление американского адмирала Пола Цукунфта по Северному морскому пути, куда "русские должны пустить всех"; продолжающаяся суета американцев вокруг русских газовых потоков - как "Северного", так и турецких; напряженность споров вокруг Южно-Китайского моря как части так называемого "Главного морского пути"; отчаянные попытки дестабилизировать обстановку в Сирии.
Хрупкий новый мир не просто не дает кое-кому спать.
Есть версия, что это вообще извечный спор, который мы наблюдаем на протяжении всей истории развития человеческой цивилизации. Когда знаменитый древнеримский политик, полководец и писатель Марк Порций Катон Цензорий, тогда еще не известный как Старший, каждую свою речь заканчивал знаменитым "Ceterum censeo Carthaginem delendam esse" ("Также я полагаю, что Карфаген должен быть разрушен"), то он делал это по знакомым нам соображениям. Представитель "сухопутного и континентального" Рима прекрасно отдавал себе отчет в том, что наличие в одном Средиземноморье континентального Рима (легионеров в Риме не зря называли "мулы") и Карфагена, который гордился тем, что "никто не смеет умыться в Средиземном море без нашего разрешения", несовместимо.
Здесь дело не в разных "типах хозяйствования" и даже не в разных мифологиях. Здесь речь идет о разных "направлениях устремлений", разных жизненных укладах, разных "образах будущего".
Рим, несмотря на близость к морю, неизвестно по каким причинам - то ли в связи с плохой судоходностью "желтого Тибра", то еще чего - стал ярко выраженным образцом "континентальной", "сухопутной" цивилизации. Тут не надо ничего выдумывать, достаточно вспомнить знаменитые римские дороги, которые задают стандарты сухопутных коммуникаций и в наши дни. Как любая сухопутная цивилизация, Рим был заточен под производство - сельское ли хозяйство, ремесленничество ли.
Рим, кстати, в гуманитарном смысле был ничуть не мягкосердечнее Карфагена. Просто Карфаген был другим.
Как его "родители", Тир и Сидон, "первенцы Ханаана", Карфаген был просто ярчайшим представителем морской, торговой цивилизации. И в его задачи не входило что-либо производить, в его задачи входило исключительно торговать. Любопытная, кстати, деталь: "провинция Африка", с ее плодороднейшими землями, кормившая, по сути, всю грандиозную Римскую империю зерном, стала таковой только после разрушения Карфагена и римского завоевания.
Современные "англосаксонские" (извините) страны, несмотря на всю их показную любовь к древнеримской атрибутике (римское право, Капитолий, сенат, все дела), вне всякого сомнения, наследники не Рима, а Карфагена.
И основа их процветания вовсе не в "совершенной финансовой системе" или "господстве доллара": по сути, США, а до них Великобритания держат за горло все человечество прежде всего за счет морской торговли.
Тут все просто: согласно базовому закону экономики, если ты контролируешь в том или ином виде свыше 30 процентов рынков, ты контролируешь и цены на этих рынках. А значит, контролируешь все.
А "морская логистика" априори самая дешевая.
И это наследники британских морских торговцев, каперов и пиратов понимают лучше других.
В случае морской торговли тут все проще и не придумаешь: основные потоки в современном мире идут, по сути, через два "бутылочных горлышка" - Суэцкий и Панамский каналы. Которые в том или ином виде контролирует Запад. И когда кто-то там "из местных" начинает по глупости качать права, как это было в той же Панаме, вопросы, ничуть не считаясь с гуманитарными глупостями, решает морской десант США.
А теперь просто представьте себе, чем для современной западной торговой цивилизации являются все эти "трансъевразийские транспортные коридоры". Китайский ли Великий шелковый, российский ли дальневосточный (через БАМ и Транссиб) или Северный морской путь. А если добавить еще и южный транспортный коридор из индийского Мумбая (Бомбея) через Иран и Каспий в Санкт-Петербург, то это вот вообще страшно.
Разорение происходит, скажем честно.
Не потому, что Суэц и Панама куда-то денутся, никуда они не денутся, просто будет утрачен контроль за торговыми потоками.
В мировой истории убивали за куда меньшее.
Поэтому столкновения не прекратятся, не сойдут на нет, они будут продолжаться, меняя облик. И чем сильнее мы будем, тем аккуратнее будут наши противники.
Дмитрий Лекух, 16 апреля 18

Источник - khazin.ru
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