Сиреневая революция в Армении: Саргсяна дожимают на уступки, - С.Караханян

07:31 17.04.2018 Ни один политический протест в истории современной Армении не заканчивался успехом



Республиканская партия Армении, которая вот уже более десяти лет является правящей в этой постсоветской стране, в течение всего времени во главе с лидером Сержем Саргсяном законодательно обеспечивала себе грунт для максимально долгого нахождения у власти. Конституционная реформа в 2015 году разрешила С. Саргсяну, который с 2008 года президентствует, еще 7 лет побыть в роли премьер-министра, у которого, кстати, отныне полномочий больше, чем у президента.



Конституционные изменения, несмотря на все риски, связанные с воспроизведением власти, не смогли вызвать достойные протесты в стране. Это, в первую очередь, было вызвано тем, что, многие поверили тогда еще действующему президенту Саргсяну в его нежелании возглавить кабинет министров. Впоследствии его мнение на этот счет изменилось, и практически в преддверии назначения его премьер-министром, которое состоится 17 апреля, на улицах Еревана снова стало многолюдно.



Пока погода благосклонна к протестующим, которые объявили о круглосуточных акциях. Менее благосклонными оказались силы правопорядка. Они уже успели применить шумовые гранаты, слезоточивый газ. Есть раненные. Колючая проволока, растянутая, чтобы закрыть демонстрантам проход к административным зданиям стала причиной травм одного из главных инициаторов этого протеста - Никола Пашиняна.



Десять лет назад Серж Саргсян пришел к власти в аналогичных условиях. Тогда массовые акции протеста вылились в кровавые столкновения – в результате десять человек погибло, а Саргсян на десять лет стал президентом. Спустя десять лет ситуация повторяется. Но руководство страны пока не будет применять огнестрельного оружия, потому что протестная масса не критична.



Никол Пашинян, несомненно, продемонстрировал свои ораторские и организаторские способности, однако его одного недостаточно, чтобы вывести на улицы ту критическую массу, которая сможет заставить пойти власть на уступки. Протестная история Армении показала, что ни одна политическая акция не заканчивалась успехом. В то же время практически все акции экономического или социального характера, решались в пользу протестующих. Пока нет никаких предпосылок к тому, что количество людей на улицах Еревана увеличится хотя бы до уровня 2008 года. Тогда, даже по самым скептическим оценкам, на протест вышли около 30 тысяч жителей страны.



Сегодня костяком демонстрации являются студенты, которые с присущими молодежи романтизмом и пафосом, с букетами сирени в руках, готовы идти на баррикады и верят, что могут изменить не только порядок в стране, но и мир.



С другой стороны, есть вероятность того, что будущий премьер Серж Саргсян, который в период социально-экономических акций продемонстрировал свою уступчивость, и на этот раз проявит желание найти золотую середину. Из сложившейся ситуации выход есть: он может пообещать, что займет пост временно, указать срок (полгода), пока Республиканская партия не предложит другую достойную кандидатуру. Это решит сразу несколько проблем. Во-первых, премьер и Республиканская партия сохранят лицо, во-вторых, оппозиция на некоторое время потеряет предлог собирать массовые акции, и опять ударится в демагогию, в-третьих, Саргсян укрепит свои позиции "народного" политика, готового выслушать претензии и найти им решения, отбросив на добрый десяток лет вероятность революционного решения политических вопросов в стране. Победы сиреневой революции не будет, но Саргсян пойдет на уступки.

Симон Караханян

Армения, Гюмри

17 апреля 2018 Источник - iarex.ru

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