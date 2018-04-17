Астана. Проект "100 новых учебников". "Хотелось бы, чтобы была переведена классика – Шекспир, Мопассан"))

07:15 17.04.2018 Проект "100 новых учебников". Мнения



17 апреля 2018,



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Мария УТЕБАЕВА, первый заместитель председателя филиала Астанинского городского филиала "Өркениет" партии "Нұр Отан":



– Проект "100 новых учебников" создан с целью перевода лучших трудов мира на казахский язык. Хотелось бы, чтобы была переведена классика – Шекспир, Мопассан, а также художественная и экономическая литература. А мы в свою очередь будем обучать студентов по этим книгам.

Сегодняшние Пять президентских социальных инициатив замыкают целостную долгосрочную повестку дня. Получается, что по каждому направлению государственной политики Президент фактически выставил ключевые маяки. В идеологическом блоке это "Рухани жаңғыру". В экономике – программа по цифровизации. Политический блок определила прошлогодняя конституционная реформа. И вот теперь Глава государства определил новый горизонт для социального блока.



Елена ЮШКЕВИЧ, член фракции партии "Нұр Отан" в Хромтауском районном маслихате:



– "Процветающий Казахстан – это прежде всего уверенные в себе люди, чувствующие защиту, поддержку и заботу государства и отвечающие ему взаимностью и патриотизмом", – говорит в своем обращении к народу от 5 марта 2018 года Президент.

Пять президентских инициатив по-свое­му уникальны, ведь каждая из них прежде всего направлена на улучшение жизни каждого казахстанца. Новые возможности для приобретения жилья, снижение налогов, доступное и качественное образование, расширение микрокредитования, газификация страны – мы видим полный социальный охват жизненно необходимых направлений в дальнейшем развитии страны. Третья инициатива Президента направлена на повышение доступности и качества высшего образования. Это – общемировой тренд, реальное вложение в человеческие ресурсы. Старшеклассников на учебу в высших учебных заведениях вдохновит дополнительное выделение 20 тысяч грантов к ежегодным 54 тысячам грантов, что "позволит подготовить тысячи и тысячи специалистов, которые будут востребованы в новой экономике в условиях Четвертой промышленной революции". Таким образом, осуществляется подготовка, специалистов по техническим и сельскохозяйственным специальностям, в области информационных технологий, робототехники, нанотехнологий. В Республике Казахстан создается система образования по мировым стандартам. Президент предлагает масштабные социальные проекты, направленные на укрепление социального единства нашего общества.



Алтынай Бараншина, секретарь Узункольского районного маслихата Костанайской области, член партии "Нұр Отан":



– Пять президентских инициатив, замыкающих январское Послание Елбасы, не оставили равнодушным никого. Эта программа по обновлению социального блока, соответствующего интересам простых граждан, содержит решение насущных проблем и ряд инициатив, ведь вопросы жилья, обучения детей, возможности кредитования касаются каждой семьи и жителей нашей страны. Разработанные программы помогут каждому получить жилье и условия для образования детей. С января 2019 года будет повышена зарплата на 9% тем, кто имеет невысокие зарплаты, особенно на селе. Большие возможности открываются перед молодежью в получении образовательных грантов, мест для проживания в новых общежитиях, в получении ипотечного займа и открытии бизнеса через микрокредитование. Качество жизни зависит от каждого из нас, нужно проявлять активность, смелее использовать возможности, предоставляемые государством.



Султан КАРИМОВ, руководитель депутатской фракции Риддерского городского маслихата, депутат по избирательному округу № 8:



– Каждое обращение Главы государства всегда является для казахстанцев стратегически важным документом. Нынешнее обращение по пяти социальным инициативам – это пять жизненно важных решений актуальных задач. Данная программа – "Дорожная карта" по конкретным практическим делам.

Первая инициатива "Новые возможности приобретения жилья для каждой семьи". Стать обладателем собственного жилья – сегодня эта мечта стала досягаемой для многих. Для этого будет реализовываться новая Президентская программа "7–20–25", по которой работающим будет представляться ипотека под 7% на 25 лет, при этом сумма первоначального взноса не будет превышать 20% от общей стоимости жилья.

Вторая инициатива "Снижение налоговой нагрузки для повышения заработных плат низкооплачиваемых работников" – это реальная поддержка и забота нашего Президента о людях с низкой заработной платой.

"Качественное и доступное образование – национальный приоритет" – именно так можно определить третью инициативу Нурсултана Назарбаева. Реалиями сегодняшнего дня должно стать увеличение инвестиций в человеческий капитал. Сегодня для молодежи создаются все условия для реализации своего интеллектуального и инновационного потенциала.

Четвертая инициатива "Расширение микрокредитования". Микрокредитование в нашей стране поддерживается на государственном уровне, способствует развитию малого бизнеса, занятости населения, а значит, и формированию среднего класса, что делает современное казахстанское общество более стабильным в социальном плане. Поэ­тому данная социальная инициатива Президента – это реальная поддержка и помощь тем, кто хочет открыть собственное дело.

Пятая инициатива по дальнейшей газификации страны, которая призвана улучшить условия жизни всех казахстанцев.

Пять социальных инициатив Президента – это реальная забота нашего Елбасы о всех казахстанцах. Нет сомнения, что все они будут реализованы на наше благо, благо нашей Родины – независимой Рес­публики Казахстан!



Зульфия ЖАМАЛТДИНОВА, первый заместитель председателя Семейского городского филиала партии "Нұр Отан":



– В рамках программной статьи Президента "Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания" Глава государства поручил приступить к работе над проектом "Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке" по общественным и гуманитарным наукам. Планируется перевести в ближайшие годы 100 лучших учебников мира с разных языков по всем направлениям гуманитарного знания на казахский язык и дать возможность казахстанской молодежи учиться по лучшим мировым образцам. Выход на казахском языке 100 лучших учебников мира даст определенный эффект через несколько лет. Радует то, что уже в 2018/2019 учебном году планируется начать обучение казахстанских студентов по этим учебникам. Проект "Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке" по общественным и гуманитарным наукам дает четкое направление на то, чтобы дать новое качественное образование учащимся и всему подрастающему поколению, используя современные технологии и опыт развитых стран. Конечно, нужно вести большую разъяснительную работу среди студенческой и учащейся молодежи, воспитывать в них стремление познавать самостоятельно новое, передовое. Следующее поколение казахстанцев должны быть конкурентоспособными и успешными как в науке, так и в освоении новых вызовов современного мира.

17 апр. 18 Источник - liter.kz

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