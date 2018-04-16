|11:57 Сакские курганы Боралдая еще никто не раскапывал. У каз-археологов чешутся лопаты...
11:52 В развалинах Афросиаба узб-археологи обнаружили уникальное деревянное панно богини Наны
11:49 Как потомок казахского Капал-батыра тренировал Дональда Трампа
09:40 Коалиция голых. Врагов Сирии надо бить российским паспортом, - Н.Стариков
09:39 Победа перехватом. В рядах сторонников бесконтактной войны могут быть большие потери, - ВПК
09:35 Абдулла, поджигай! КырВласти пытаются задавить дико-каменное восстание в Тогуз-Торо
09:29 КырГКНБ свинтил руководство компаний "Таргет компании" и "Тянь-Шань–Каинды" - за аферы с налогами
09:24 "Fu*k you Trump!". Это всего лишь кукла, грозящая, смешная, но в итоге совершенно незначимая, - Advance
09:18 Китай-США: сложности торговой войны, - Гуань Циню
07:43 Войны за проливы 2.0. Почему "гибридные" столкновения неизбежны, - Д.Лекух
07:31 Сиреневая революция в Армении: Саргсяна дожимают на уступки, - С.Караханян
07:15 Астана. Проект "100 новых учебников". "Хотелось бы, чтобы была переведена классика – Шекспир, Мопассан"))
06:54 Экс-кыр-президент Атамбаев учредил "общественный фонд Апрель" при самом себе. Мутить новые мутки
06:51 Рынок понял, зачем бомбили Сирию. Нефть растет, - Дж.Фу
06:48 "Не Трамп сумасшедший, а мы!" - Frankfurter Allgemeine
06:47 Кто опаснее для международного мира, Трамп или Путин? Немецкие политики окончательно запутались, - Der Spiegel
06:43 Глупость или предательство? В чем причина беззубой политики Кремля, - М.Демурин
06:41 Военная пропаганда впервые стала важнее реальных боевых действий, - А.Крылов
06:37 Рокировка кадров – сепаратный мир КырВерхушки? - "ВБ"
06:34 Непримиримые джихад-кроты. В подземельях сирийской Думы продолжаются бои
06:31 Астана отважно обвинила Пекин в притеснении этнических казахов. Елбасы виляет на Запад
06:29 Тесто джихада. Аркадаг запретил туркменским мужчинам (до 30) путешествовать за границу
06:25 У арестованного в Казахстане за бандитизм Асылбека уулу отобрали мандат депутата Кыргызского парламента
06:18 Ташкент. Рустаму Иноятову (экс-СНБУ), кроме карасей, доверили еще и "реформу органов юстиции"
06:16 Вооружить людей и изменить конституцию. Казахстан после Назарбаева, - Акежан Кажегельдин
06:06 Афганский урок для России. Столкновение с исламским экстремизмом было неизбежно, - А.Храмчихин
06:05 Таланты и поклонницы? Две неизвестные жестоко избили заслуженного артиста Кыргызстана Нуркана Турсунбаева прямо у здания театра
06:04 Прочность партнерства России и Турции вызывает опасения, - И.Субботин
06:01 Как в старые добрые времена. На дороге Алматы-Ташкент басмачи собирают дань, - "Э-К"
05:52 Афганистан готовится к парламентским выборам. Начав с регистрации избирателей, - А.Оглоблина
05:50 Вновь налет. Сирийскую авиабазу Шайрат атакуют израильские ракеты
02:11 Стальное копье истории. Россия должна ответить в Донбассе, - А.Проханов
01:26 О трех путях экономического развития Китая, - В.Катасонов
01:20 Иран в Сирии - союзник России или сложный попутчик? - И.Адясов
01:19 "Ура"-кампания, Реал-политика или Пиар? Что происходит в Узбекистане, - Б.Мусаев
01:18 Эрдоган заметался из стороны в сторону, - С.Тарасов
01:16 Почему Израиль так нервно реагирует на Иран, - А.Эскин
00:59 Саргсян мегафоны оппозиции не услышал. Власть Армении пошла на самовоспроизводство, - Ю.Рокс
00:39 Чужой зонтик. Почему американский удар по Сирии не принес внятных результатов, - И.Крамник
00:34 Назарбаев: Надо подравнять все университеты Казахстана до "Назарбаев Университета", а лишние - закрыть
00:28 "Талибан" отказался участвовать в парламентских и местных выборах в Афганистане
00:21 На взятке в $200 тысяч схвачен начальник управления гособвинения Кыргызской Генпрокуратуры
00:07 Болот Суюмбаев возглавил Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии
00:03 Договорная война. Почему ракетные удары США и их союзников по Сирии оказались выгодны всем
|Экс-кыр-президент Атамбаев учредил "общественный фонд Апрель" при самом себе. Мутить новые мутки
06:54 17.04.2018
Третья должность за месяц. Фарид Ниязов сменит работу
Третья должность за месяц. Фарид Ниязов сменит работу
Фарид Ниязов сменит работу. Отныне он руководитель Общественного Фонда, учрежденного Алмазбеком Атамабаевым. Об этом сообщил советник экс-президента КР Алмаз Усенов.
"До этого момента Фарид Ниязов занимал должность первого заместителя лидера СДПК. Но сейчас его назначают на должность руководителя Общественного фонда "Апрель", созданного Алмазбеком Шаршеновичем для поддержки героев революции 2010 года", - пояснил VB.KG Усенов.
Как уточняется, новая кандидатура первого заместителя лидера СДПК пока не разглашается.
16 апреля 2018 Виктория Григоренко