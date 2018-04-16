"Не Трамп сумасшедший, а мы!" - Frankfurter Allgemeine

06:48 17.04.2018 По мнению американского психиатра Аллена Фрэнсиса, действительно больным является наше общество, а не Трамп. Журналист немецкого издания Frankfurter Rundschau Михаэль Хессе побеседовал с экспертом.



Отвечая на вопрос о том, как он чувствует себя во время президентства Трампа, Фрэнсис ответил: "Это действительно кошмар, и я ужасно опасаюсь за своих детей и внуков. Я, конечно, надеюсь, что это только временное безумие для Америки и что в итоге сформируется более сильная страна. В то же время я опасаюсь, что он может быть смертью для нашей демократии".



"Вы бы сказали, что Трамп сумасшедший, то есть что у него есть психические нарушения?" - поинтересовался интервьюер.



"Трамп - нарцисс мирового класса, не только касательно нашего времени, но и всей эпохи. Однако быть нарциссом не обязательно означает быть душевнобольным. В отличие от действительно больных он не страдает психическим заболеванием. Вместо этого Трамп оказывает стрессовое воздействие на других. (...) Мне стыдно за него, и этот президент действительно наводит на меня страх. Однако он не душевнобольной".



"В игре на публику и угнетении остальных Трамп гений. Он ужасен. Но одновременно он является отражением нас самих и нашей демократии, - добавил психиатр. - Некоторые думают, что у него бредовые идеи, потому что он верит в теории заговора. Однако то же самое можно сказать и о 25% общества, которые также придерживаются теорий заговора. То есть следовало бы объявить больными больше четверти американцев, так как у них есть такая склонность. Но это не целесообразно. А его невероятное высокомерие - это недостаточное основание для того, чтобы диагностировать слабоумие, даже если это высокомерие никаким образом не соответствует его должности. (...) Определенно, у Трампа ужасный имидж. Однако не имеет смысла ставить в центр внимания его сумасшествие и игнорировать наше собственное. Не Трамп сумасшедший, а мы!"



"35% американцев одобряют поведение Трампа. То есть речь идет о состоянии нашего общества, а это намного, намного важнее, чем психическое состояние Трампа. Как можно было выбрать человека, у которого есть особые связи с Россией, который поддерживает коррупцию, ведет несправедливую политику и является просто худшим президентом из возможных. (...) Трампа ведь, как и Гитлера, Муссолини или Франко, привело к власти меньшинство. Такое оказалось возможным только потому, что ум американских граждан занимают бредовые идеи. (...) По-настоящему болеет общество. Только поэтому Трамп смог оказаться у власти", - заявил Фрэнсис.



"В нашем обществе есть бредовые идеи, когда речь идет об изменении климата или защите окружающей среды. Многие американцы думают, что им не стоит беспокоиться, что все решат ученые, а если не они, то Бог", - добавил психиатр.



"В вопросах рациональности мы больше не можем доверять США. (...) В голосе разума европейцы играют особую роль. В моих глазах Европейский союз является самым рациональным и лучшим политическим образованием в мире. Несмотря на все проблемы, которые есть в Европе, она дает нам надежду на решение многих проблем", - считает Фрэнсис.



"А как избавиться от Дональда Трампа?" - поинтересовался Хессе.



"Чтобы не быть понятым неправильно, скажу, что я не хочу отстранения его от должности. Люди, которые стоят за ним, намного умнее и обладают большей по сравнению с ним самодисциплиной. Они будут вести такую же разрушительную политику, как и он, только намного эффективнее. В долгосрочной перспективе это намного опаснее для демократии, чем правление этого клоуна Трампа", - заявил Фрэнсис.



Источник: Frankfurter Allgemeine Источник - inopressa.ru

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