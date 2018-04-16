Кто опаснее для международного мира, Трамп или Путин? Немецкие политики окончательно запутались, - Der Spiegel

06:47 17.04.2018 Журналисты Der Spiegel Кристиане Хоффманн и Кристоф Шульт побеседовали с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом, который критикует американского президента и выступает за ужесточение курса в отношении России.



Маас заявил: "То, что мы наблюдаем в Сирии на протяжении семи лет, ужасает. Снова было применено химическое оружие, неизмеримое страдание причинено невинным людям. Невыносимо и то, что до сегодняшнего дня политика не в состоянии найти политическое решение конфликта, а только так может быть установлен продолжительный мир. С использованием химического оружия в Сирии должно быть покончено, это не может оставаться без последствий. Речь идет об одном из самых страшных видов оружия массового уничтожения".



"Кто на самом деле опаснее для международного мира, Трамп или Путин?" - спросили журналисты.



"Вербальная эскалация никогда не приносила пользы. Настолько же ясно было видно по многочисленным голосованиям, что резолюции Совбеза по сирийскому конфликту блокировались российским вето. Сообщество государств не может и не должно принимать тот факт, что главный орган ООН делают недееспособным", - заявил политик.



По мнению Мааса, несмотря на все словесные перепалки, сирийская война не превратится в мировой военный конфликт: "Главной целью по-прежнему должен быть поиск политического решения".



Рассуждая о сегодняшнем отношении к США, Маас отметил: "США при президенте Трампе больше не будут брать на себя прежнюю роль. Это реальность, с которой нам нужно разобраться. Для того, кто ведет политику под лозунгом "Америка прежде всего", международные обязательства стоят не на первом месте". Министр добавил: "К счастью, трансатлантические отношения состоят больше чем из 280 знаков в Twitter. И для нас остается абсолютно ясным: нам нужны США. Крупные международные задачи мы осилим только вместе".



Что касается отношений с Россией, Маас заявил: "В политике на российском направлении мы должны исходить из реальности. Россия сама все больше дистанцировалась от Запада и в некоторой степени воспринимала себя как его противника. К сожалению, Россия все больше действует враждебно: покушение с использованием яда в Солсбери, ее роль в Сирии и на Восточной Украине, хакерские атаки, в том числе на МИД ФРГ. Тем не менее, при всем том, что мы сделали в последние недели, я всегда указывал: мы должны оставаться в диалоге с Россией. Нам нужна Россия, и не только в плане разрешения сирийского конфликта".



"Вы критикуете Россию, чтобы оставаться верными западным партнерам?" - "Мы критикуем Россию по делу, - ответил Маас. - И, если бы мы, например, не участвовали в высылке дипломатов после покушения на Скрипаля, это стало бы сигналом раскола Запада в этом вопросе. При этом конструктивная интеграция России останется большой задачей международной политики на ближайшие годы".



"Россия для вас - это партнер или угроза?" - поинтересовались журналисты.



"Россия стала очень тяжелым партнером. Впервые после окончания Второй мировой посреди Европы было использовано незаконное химическое оружие, кибератаки, кажется, становятся частью российской внешней политики, а в таком серьезном конфликте, как в Сирии, Россия блокирует Совбез ООН - все это не способствует укреплению доверия", - ответил министр.



"Считаете ли вы, что с помощью ужесточения тона можно подтолкнуть Россию к уступкам?" - "По крайней мере, вряд ли что-то улучшится, если мы будем создавать впечатление, что просто безмолвно принимаем тяжелые события. Чем сложнее отношения, тем более понятный язык нам нужен. Нам нужные твердые позиции, которые мы связываем с однозначными предложениями".



Говоря о возможности постепенного ослабления санкций в отношении России при условии частичного выполнения ею обязательств по Минским соглашениям, Маас подчеркнул: "Есть четкие договоренности, которые предусматривают, что санкции будут ослаблены только тогда, когда Россия выполнит свои обязательства. Договоры должны соблюдаться, и мы должны этого придерживаться. Нам нужна Россия как крупнейший сосед Европы. Но и мы нужны России - в политическом и, не в последнюю очередь, экономическом смысле".



"У нас нет никакой заинтересованности в дальнейшей эскалации. Кроме того, санкции являются не самоцелью или угрозой, а политическим инструментом, который Европа использует, в частности, в отношении России, чтобы добиться конкретных целей - реализации Минских соглашений", - добавил министр.



То, что России снова позволят примкнуть к "большой семерке", Маас считает "не особенно реалистичным". "Мы должны требовать от России, чтобы она снова вносила конструктивный вклад в международную политику", - сказал политик.



"В 2011 году Путин заявил в Бундестаге, что Россия должна стать современной рыночной экономикой и демократией и она ищет в этом партнерства с Западом", - отметили журналисты.



"Было бы отлично, если бы все осталось так же. Возможно, Запад не всегда поступал правильно, однако в конце концов, конечно, только Россия принимает решение о своем пути", - считает Маас.



Глава немецкого МИД также подчеркнул необходимость "заботиться" о восточноевропейских странах. "Только если у восточных европейцев будет впечатление, что мы и дальше хотим сохранить их в составе ЕС, мы сможем серьезно говорить с ними об изменениях", - сказал министр.



16 апреля 2018 г.



Кристиане Хоффманн, Кристоф Шульт | Der Spiegel Источник - inopressa.ru

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