Военная пропаганда впервые стала важнее реальных боевых действий, - А.Крылов

06:41 17.04.2018 Главное – самим не перепутать реальные успехи и успехи собственной пропаганды



Дезинформация и пропаганда всегда были важным средством ведения войны – но никогда не было такого, чтобы реальные боевые действия имели меньшее значение, нежели рассказы о них. Первым таким примером в истории, похоже, стали события в Сирии, и особенно это касается недавнего ракетного удара. Само же информационное противостояние вокруг Сирии ясно показывает суть противоречий России и США.



XXI век изменил способы распространения информации, но не изменил основные принципы работы тех, кто отвечает за идеологическое сопровождение военных конфликтов. Предполагалось, что из-за наличия видеокамеры в каждом смартфоне врать и фальсифицировать будет сложнее, но оказалось, что гораздо проще.



Сирийский конфликт, принесший неисчислимые страдания миллионам людей, стал для западных стран плацдармом для отработки новейших методов ведения войны, в том числе информационной. Но если в "классических войнах" роль пропаганды в достижении поставленных командованием задач можно было оценить в 10–20% затраченных усилий (основную часть "работы" все-таки делали солдаты), то в современных условиях информационная составляющая может достигать 90%.



Последняя (хочется верить, что действительно последняя, а не "крайняя") бомбардировка сирийских объектов со стороны американцев и их сателлитов – яркий пример того, как пропагандистская составляющая практически полностью задавила военную. Более того, с точки зрения дальнейшего развития ситуации правда уже не принципиальна, потому что единой объективной реальности для США и НАТО с одной стороны и всех остальных стран (кроме Украины и еще парочки тех, кто хочет в НАТО, но не берут) больше нет.



Как выглядит ситуация в американской версии?



Кровавый диктатор Башар Асад уже который год ведет войну со своим населением. Эта война – внутреннее дело Сирии, поэтому свергать Асада самостоятельно американцы не намерены. Но есть "красная черта", за которую заступать нельзя – это применение химического оружия. Почему? Потому что нельзя. США так решили, а остальные страны НАТО с ними (что логично) согласны. Асад осведомлен о том, что ему позволены любые злодейства, кроме применения химического оружия, но его ненависть к собственному народу так велика, что он регулярно это самое химическое оружие применяет.



Сперва в 2013 году – сразу после того, как Барак Обама обозначил эту самую "красную линию". Тогда от удара со стороны США Дамаск спасла инициатива президента России Владимира Путина, который договорился с Асадом о вхождении Сирии в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Еще через два года Россия напрямую вмешалась в конфликт и с тех пор регулярно бомбит женщин и детей в мирных сирийских городах, пока США наносят свои точечные удары по позициям террористов.



Какое-то время коварный сирийский диктатор сдерживал свои кровожадные устремления, но в апреле 2017 года не сдержался и отдал приказ о химической атаке на город Хан-Шейхун. Доблестная американская авиация в ответ на это разбомбила авиабазу Шайрат. Все 60 ракет попали точно в цель, а постоянный представитель США в ООН Никки Хейли заявила, что Асад больше никогда не будет применять химическое оружие.



Но этому чудовищу показалось мало: ровно через год после предыдущей бомбардировки Асад с особым цинизмом приказал применить химическое оружие в пригороде Дамаска Восточной Гуте. Дональд Трамп в ответ хотел разбомбить все и вся, включая российские объекты в Сирии, но Пентагон убедил президента США смягчиться.



По объектам, связанным с производством химического оружия, было выпущено более 100 ракет, и все они опять достигли цели. Пентагон назвал операцию "точной, сокрушающей и эффективной", оценки военных ведомств Британии и Франции были аналогичными. Теперь-то Асад не осмелится применять химическое оружие. Да здравствует мировое единство против химического оружия, позор отщепенцам – России, Ирану, Сирии и КНДР!



Как выглядит ситуация в российской версии?



При финансовой, военной и информационной поддержке США, Британии, Франции, Саудовской Аравии, Турции и ряда других стран в Сирии началась война против законно избранной власти. Различные группировки повстанцев, часть из которых применяли террористические методы, атаковали правительственные войска, не отличаясь галантностью по отношению к мирному населению. Постепенно самая сильная группировка под названием ИГИЛ, действовавшая также на землях "освобожденного" американцами Ирака, захватила власть над значительной территорией обеих стран. Этой группировке удалось создать непризнанное государство, ввести свое законодательство, валюту и успешно торговать нефтью с соседними странами, в первую очередь с Турцией. Западные страны формально осуждали террористические методы ИГИЛ, но никакой реальной борьбы с этой группировкой не вели – ни в Сирии, ни в Ираке.



В сентябре 2015 года по просьбе президента Асада российские Воздушно-космические силы вмешались в конфликт на стороне проправительственных войск. Через год Дамаску удалось восстановить контроль над Алеппо. В 2017 году группировка ИГИЛ была практически уничтожена.



В апреле 2017 года в городе Хан-Шейхуне была совершена химическая атака, организаторами которой стали, вероятно, террористические группировки. Однако без какого-либо расследования США уже через три дня нанесли удар по авиабазе Эш-Шайрат. Из 59 выпушенных ракет до авиабазы долетело только 23, уничтожив шесть сирийских самолетов. Серьезных повреждений авиабазе нанесено не было, и уже на следующий день сирийская авиация продолжила свои вылеты.



В апреле 2018 года в Восточной Гуте была организована очередная провокация с "химическим оружием", скорее всего – при участии Британии. И снова, не дожидаясь расследования и каких-либо доказательств, США совершили акт агрессии против суверенного государства. Из 100 выпущенных ракет до целей долетели менее 30. Никаких серьезных разрушений они не принесли, а объекты, связанные с разработкой химического оружия, не поразили ввиду отсутствия оных. Большинство стран мира осудило удар по суверенной стране без санкции ООН.



Совпадающие базовые параметры в этих двух картинах мира: имя президента Сирии, семь лет гражданской войны, наличие российских ВКС на территории республики, а также факты двух ударов США по сирийским объектам. Все.



Причины войны, причины поражения ИГИЛ, наличие оружия массового поражения, эффективность ударов США и работы ПВО правительственных войск, легитимность этих ударов – оценки кардинально различаются.



До тех пор, пока Вашингтону и Москве как ведущим игрокам мировой политики не удастся договориться хотя бы по двум–трем базовым оценкам происходящего, все намерения Дональда Трампа "поладить с Россией" будут оставаться всего лишь намерениями. Ведь мы не просто говорим на разных языках – наши картины мира драматически противоречат друг другу.



При этом кажущаяся "слабость" ударов США по Сирии не должна приводить к эйфории и шапкозакидательству. Вашингтон хорошо умеет считать деньги.



Сейчас американцам выгоднее наносить символические удары и преподносить их как "фантастический успех". Но у США есть и возможность, и готовность для по-настоящему серьезных ударов – как это было во Вьетнаме.



Поэтому современная война – это не просто "виртуальная война", где тот, кто первым заявил о нарушении прав человека, тот и выиграл. России для успешного противостояния США необходимо сочетать и реальную военную мощь, и умение отражать и наносить информационные удары.



Впрочем, судя по тому, с какой истеричностью США и другие страны НАТО реагируют на RT и другие российские СМИ, это умение у нас уже есть. Важно только самим не перепутать реальные успехи и успехи собственной пропаганды.



Антон Крылов

16 апреля 2018, Источник - vz.ru

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