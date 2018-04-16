Рокировка кадров – сепаратный мир КырВерхушки? - "ВБ"

06:37 17.04.2018 Рокировка кадров – сепаратный мир?



Политолог объяснил "перестановку" руководителей некими договоренностями между "экс" и президентом КР



Сегодня Сапар Исаков назначил Главой Госслужбы по борьбе с экономическими преступлениями экс-заместителя председателя ГКНБ Болота Суюнбаева.



Последний освобожден от ранее занимаемой должности в Госкомитете 7 апреля 2018 года согласно Указу президента КР.



Отметим, что Суюнбаев некогда был личным телохранителем Алмазбека Атамбаева, а также, по утверждению источников, состоит в приятельских отношениях с бывшим главой ГКНБ Абдилем Сегизбаевым и советником президента Икрамжаном Илмияновым.



Болот Суюнбаев назначен председателем ГСБЭП 1



Надо отметить, что решение о снятии Суюнбаева с должности зампреда ГНКБ шло лично по инициативе главы КР Сооронбая Жээнбекова. Теперь же он вновь оказалась на руководящей должности – уже с подачи Сапара Исакова.



Чем объяснить подобный жест со стороны премьер-министра КР – некими политическими договоренностями между Атамабаевым и Жээнбековым или открытым противостоянием президенту?



Политолог Марс Сариев уверен, что речь все же идет о договоренностях.



- Я бы это назвал сепаратным договором. А происходящие на политической арене перестановки – рокировка кадров. Благодаря ей Жээнбеков показал, что он самостоятельная фигура. А вот утверждение этих же кадров на правительственные посты показывает, что между Алмазбеком Шаршеновичем и Соронбаем Шариповичем достигнут компромисс. Он выполнил свои обещания и сохранил посты основным фигурам, которых назначал некогда Атамбаев. Последний, в свою очередь, отдал в распоряжение нового главы КР силовой блок. Об этом говорит тот факт, что на Джолдубаеву и Сегизбаева не были заведены уголовные дела. Кстати, последний и вовсе претендует на пост вице-премьера КР, - утверждает Марс Сариев.



Политолог добавил, что в целом для страны такие договоренности положительны. Случись иное, дестабилизации избежать бы не удалось.



16 апреля 2018 Виктория Григоренко Источник - vb.kg

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