Непримиримые джихад-кроты. В подземельях сирийской Думы продолжаются бои

06:34 17.04.2018 В освобожденной от боевиков Думе снова вспыхнули бои



САА в Думе нашла крупный подземный склад западного оружия, который охраняли непримиримые боевики



Последние боевики группировки "Джейш аль-Ислам" (организация запрещена в РФ – примечание редакции) сегодня покинули город Дума. Город Дума шесть лет находился под властью джихадистов. Теперь он полностью под контролем сирийских правительственных войск.



Над зданиями органов власти водружены правительственные флаги. В населенном пункте из представителей сирийского правительства и местных старейшин создана администрация. Своей главной задачей она считает восстановление инфраструктуры, чтобы быстрее вернуть этот город к мирной жизни.



Россия передала большое количество гуманитарной помощи в Думу, которую доставили российские военные. Они же и организовали ее раздачу населению, которое голодает и находится в очень тяжелом положении.



В городе полным ходом идет процесс разминирования. Во время одной из таких операций был обнаружен крупный склад оружия производства США и других стран Запада. Саперы были обстреляны боевиками, которые внезапно появились из своих подземных укрытий. Началась перестрелка. На помощь саперам подошли подразделения сирийской Республиканской гвардии, которые сумели отбить нападение. Боевики снова скрылись под землей. Есть потери с обеих сторон.



Этот склад оружия находился под охраной непримиримых боевиков, отказавшихся эвакуироваться. Скорее всего, они хотели со временем вывезти это вооружение в безопасное для них место, возможно, задействовав свои связи среди сирийских военных.



Но склад обнаружен, и этим планам боевиков уже не суждено сбыться. Источник - iarex.ru

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