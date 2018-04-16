Астана отважно обвинила Пекин в притеснении этнических казахов. Елбасы виляет на Запад

06:31 17.04.2018 Заместитель министра иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди прокомментировал 16 апреля в парламенте в Астане ситуацию с репатриантами из Китая, которые, как сообщалось ранее, подверглись в этой стране преследованиям.



По словам вице-министра, этнические казахи, получившие в Казахстане статус оралмана, были задержаны по приезде в Китай в связи с тем, что не снялись там с учета и продолжили пользоваться преференциями этой страны. Он сказал, что власти двух стран ведут переговоры. Об этом вице-министр Тлеуберди заявил на правительственном часе в мажилисе парламента.



"Они помещены под стражу в связи с тем, что не снялись там с постоянной регистрации и получали дополнительные социальные выплаты. Местные власти запрещают это. Нам следует всесторонне подходить к вопросу предоставления льгот и обеспечить соответствие имеющимся [в Китае] требованиям. Мы проводим по этому вопросу переговоры с правительством Китая", - сказал Тлеуберди. По его словам, 17 апреля он планирует вылететь в китайский город Урумчи и обсудить там вопросы местной казахской диаспоры.



Сообщения о притеснении этнических казахов и арестах в Китае стали распространяться в апреле 2017 года. Среди задержанных в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР) Китая есть и те, кто вернулся на историческую родину и получил казахстанское гражданство.



В прошлом месяце в Алматы группа оралманов обратилась в администрацию с заявлением разрешить провести мирное собрание с просьбой к властям Китая освободить задержанных родственников. Источник - centralasian.org

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