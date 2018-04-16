Тесто джихада. Аркадаг запретил туркменским мужчинам (до 30) путешествовать за границу

06:29 17.04.2018 В Туркменистане не достигшим тридцатилетия мужчинам запретили зарубежные поездки





Теперь мужчины, не достигшие тридцатилетия, не будут допущены к зарубежным поездкам, сообщил источник Азатлыка в Дашогуской области, со ссылкой на представителей Миграционной службы региона.



По данным источника, чиновники утверждают, что данные меры предпринимаются в целях обеспечения безопасности граждан.



"Моего 27-летнего знакомого, который собирался за рубеж, вызвали в областное отделение миграционной службы, забрали у него билет и сказали, чтобы он не утруждался поездкой в Ашхабад, сообщив, что имеется новое распоряжение не выпускать мужчин до 30 лет за пределы страны", - сообщил источник Азатлыка в Дашогузе.



По его словам, нескольким молодым людям возместили стоимость билетов. Однако источник, не уточнил условия возмещения и размер компенсации затрат на несостоявшуюся зарубежную поездку.



В течение последнего месяца участились случаи возникновения препятствий в выезде граждан страны за рубеж, в первую очередь в Турцию. Также сообщалось о сообщалось о ряде мер, предпринимаемых властями по возврату граждан в Туркменистан, в том числе трудовых мигрантов и студентов, обучающихся в зарубежных учебных заведениях. Источник - centralasian.org

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