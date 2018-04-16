У арестованного в Казахстане за бандитизм Асылбека уулу отобрали мандат депутата Кыргызского парламента

06:25 17.04.2018 Центризбирком Кыргызстана досрочно лишил Дамирбека Асылбека уулу депутатского мандата



Альбина Метерова. Центризбирком Кыргызстана досрочно лишил Дамирбека Асылбека уулу депутатского мандата. Об этом КирТАГ сообщили в Центральной избирательной комиссии по выборам и проведению референдумов в понедельник



"Сегодня на заседании ЦИК был рассмотрен вопрос о лишении мандата депутата Жогорку Кенеша от фракции "Кыргызстан" Дамирбек уулу Асылбека. Принято решение о лишении его депутатского мандата. Его мандат передан следующему по списку кандидату Руслану Чойбекову", - сообщили в ЦИК КР.



Напомним, 16 января в Алматы ходе масштабной операции спецслужб РК по пресечению противоправной деятельности в околотаможенной сфере было задержано более 30 человек, среди которых трое граждан КР. Всем предъявлены обвинения по п. 2 ч. 3 ст. 234 УК РК (экономическая контрабанда) и ч. 2 ст. 264 УК РК (создание и руководство транснациональной организованной группой, транснациональной преступной организацией, а равно участие в них). Среди них депутат Жогорку Кенеша двух созывов от фракции "Кыргызстан" Дамирбек Асылбек уулу.



По версии следствия, именно кыгызский депутат стоял во главе транснациональной преступной группировки, занимавшейся крупными махинациями при импорте товаров из Китая. Следствие по уголовному делу продолжается.



У задержанного депутата также был обнаружен казахстанский паспорт. И запрос в МИД подтвердил наличие у депутата казахстанского гражданства. Согласно законодательству Кыргызстана, депутатом Жогорку Кенеша не может быть гражданин другой страны. Источник - kyrtag.kg

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