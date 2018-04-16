 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 17.04.2018
06:37  Рокировка кадров – сепаратный мир КырВерхушки? - "ВБ"
06:34  Непримиримые джихад-кроты. В подземельях сирийской Думы продолжаются бои
06:31  Астана отважно обвинила Пекин в притеснении этнических казахов. Елбасы виляет на Запад
06:29  Тесто джихада. Аркадаг запретил туркменским мужчинам (до 30) путешествовать за границу
06:25  У арестованного в Казахстане за бандитизм Асылбека уулу отобрали мандат депутата Кыргызского парламента
06:18  Ташкент. Рустаму Иноятову (экс-СНБУ), кроме карасей, доверили еще и "реформу органов юстиции"
06:16  Вооружить людей и изменить конституцию. Казахстан после Назарбаева, - Акежан Кажегельдин
06:06  Афганский урок для России. Столкновение с исламским экстремизмом было неизбежно, - А.Храмчихин
06:04  Прочность партнерства России и Турции вызывает опасения, - И.Субботин
06:01  Как в старые добрые времена. На дороге Алматы-Ташкент басмачи собирают дань, - "Э-К"
05:52  Афганистан готовится к парламентским выборам. Начав с регистрации избирателей, - А.Оглоблина
05:50  Вновь налет. Сирийскую авиабазу Шайрат атакуют израильские ракеты
02:11  Стальное копье истории. Россия должна ответить в Донбассе, - А.Проханов
01:26  О трех путях экономического развития Китая, - В.Катасонов
01:20  Иран в Сирии - союзник России или сложный попутчик? - И.Адясов
01:19  "Ура"-кампания, Реал-политика или Пиар? Что происходит в Узбекистане, - Б.Мусаев
01:18  Эрдоган заметался из стороны в сторону, - С.Тарасов
01:16  Почему Израиль так нервно реагирует на Иран, - А.Эскин
00:59  Саргсян мегафоны оппозиции не услышал. Власть Армении пошла на самовоспроизводство, - Ю.Рокс
00:39  Чужой зонтик. Почему американский удар по Сирии не принес внятных результатов, - И.Крамник
00:34  Назарбаев: Надо подравнять все университеты Казахстана до "Назарбаев Университета", а лишние - закрыть
00:28  "Талибан" отказался участвовать в парламентских и местных выборах в Афганистане
00:21  На взятке в $200 тысяч схвачен начальник управления гособвинения Кыргызской Генпрокуратуры
00:07  Болот Суюмбаев возглавил Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии
00:03  Договорная война. Почему ракетные удары США и их союзников по Сирии оказались выгодны всем
Понедельник, 16.04.2018
11:42  ОПЕК+ вышла на финишную прямую, - В.Вислогузов
11:38  Забытый евразиец Константин Чхеидзе и его война, - М.Колеров
11:37  Новый шаг к единству: христианский мир – против атаки на Сирию
11:35  Без паники! Удар по Сирии преследует исключительно внутриамериканские политические цели, - А.Халдей
11:33  Коронованная рабыня султанша Шаджар-ад-Дур. Как прото-казашка стала правительницей средневекового Египта, - А.Исаев
11:30  В Семипалатинске не могут разгадать тайну братской могилы, где похоронены 11 советских военных летчиков
11:27  Кырыкунгир - уникальный сако-гунно-сармато-тюркский могильник Восточного Казахстана, - "Э-К"
09:37  Трамп громко уходит из Сирии, - Washington Post
08:40  Давайте признаем геноциды, которые совершила Европа, - Мевлют Тезель
08:30  Терновый венец Лавра Корнилова. Сын казака и казашки едва не спас Россию от смуты, - Г.Олтаржевский
08:28  Золотая Орда и империя Тимура: соревнование военных машин за наследство Чингисхана, - И.Миргалеев
07:58  Ташкент. Уволен полковник Шодмонов - "куратор" спецслужб на узб-телевидении
07:43  Бразильский хаос. Куда пойдет ключевая страна ЛатАмерики, - В.Добрынин
07:06  Лютая месть)). В грузинских аэропортах на багаж стали клеить стикеры "Россия – оккупант"
06:54  Туркменским студентам за рубежом грозит отчисление из-за проблем с переводом денег
06:46  В узбекском Гузаре замхокима района Азизов сломал нос подчиненному
06:28  Их нравы. Бородатая певица Кончита Вурст сообщило о положительном ВИЧ-статусе
06:11  Продолжение войны другими средствами. После авиаударов Запад выдвигает новый ультиматум Москве, - "Къ"
06:10  Париж бросает вызов астанинскому процессу, - И.Субботин
01:25  Россия заставит Запад играть по ее правилам, - "СП"
01:19  Тяньаньмэнь-15. Памяти несостоявшегося китайского "майдана", - М.Выбойщик
01:17  Трамп-джокер и его "чудесные игрушки", - Э.Лимонов
01:15  США: хроники срамной болезни, - К.Душенов
00:40  Реал-политика по-мирзиеевски. Ответ В.Хлюпину (полемика), - М.Федосеев
00:37  Могучий старик... У Трампа обнаружился бастард от экономки
00:25  Атака США на Сирию – мотивы, цена, последствия, - Л.Савин
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Узбекистан   | 
Ташкент. Рустаму Иноятову (экс-СНБУ), кроме карасей, доверили еще и "реформу органов юстиции"
06:18 17.04.2018

Госсоветник президента Рустам Иноятов, долгие годы возглавлявший Службу национальной безопасности (СНБ), будет наряду с премьер-министром Абдуллой Ариповым и главой Минюста Русланбеком Давлетовым контролировать реформу органов юстиции в Узбекистане – согласно соответствующему указу президента республики Шавката Мирзиеева.

В рамках реформы в каждом районе и городе страны будут созданы отделы юстиции, задачами которых будут разъяснение правовых актов, рассмотрение заявлений, защита прав человека, повышение правовой грамотности населения, в том числе, при общении с правоохранительными и судебными органами. Ранее отделы юстиции существовали только на областном уровне.

В указе прописана четкая схема отчетности. Начальникам местных подразделений юстиции предписано ежеквартально предоставлять информацию о проделанной работе в регионе районным (городским) Кенгашам (советам) народных депутатов. Областные управления будут предоставлять доклад областным советам депутатов по итогам полугодия. Министра юстиции обязали держать ответ перед членами Сената Олий Мажлиса (парламента) ежегодно.

Министерство юстиции признано уполномоченным органом, защищающим интересы республики в ходе международных арбитражных и судебных разбирательств.

На базе Центра правовых исследований Ташкентского юридического института будет сформирован Исследовательский институт правовой политики при Министерстве юстиции Узбекистана. Задачами института станет мониторинг законотворческой деятельности, подготовка квалифицированных кадров и повышение правовой культуры населения.

Тем же указом с 1 июля 2018 года органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) передаются в ведение районных (городских) хокимиятов (администраций). Однако архивы ЗАГСа, в том числе система единого электронного архива, находятся под контролем Агентства по оказанию государственных услуг при Минюсте.

Напомним, в начале февраля президент Мирзиеев подписал указ о частичной передаче полномочий по управлению ЗАГСами местным хокимиятам – с 1 апреля чиновники контролируют заключение браков и совместно с комитетом женщин стараются предотвращать разводы.

Контроль за реформой органов юстиции - вторая задача, возложенная главой государства на госсоветника Рустама Иноятова. Ранее сообщалось, что бывший главный чекист Узбекистана будет курировать развитие рыбной отрасли в стране.
16.04.2018

Источник - fergananews.com
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523935080
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  