Ташкент. Рустаму Иноятову (экс-СНБУ), кроме карасей, доверили еще и "реформу органов юстиции"

06:18 17.04.2018 Госсоветник президента Рустам Иноятов, долгие годы возглавлявший Службу национальной безопасности (СНБ), будет наряду с премьер-министром Абдуллой Ариповым и главой Минюста Русланбеком Давлетовым контролировать реформу органов юстиции в Узбекистане – согласно соответствующему указу президента республики Шавката Мирзиеева.



В рамках реформы в каждом районе и городе страны будут созданы отделы юстиции, задачами которых будут разъяснение правовых актов, рассмотрение заявлений, защита прав человека, повышение правовой грамотности населения, в том числе, при общении с правоохранительными и судебными органами. Ранее отделы юстиции существовали только на областном уровне.



В указе прописана четкая схема отчетности. Начальникам местных подразделений юстиции предписано ежеквартально предоставлять информацию о проделанной работе в регионе районным (городским) Кенгашам (советам) народных депутатов. Областные управления будут предоставлять доклад областным советам депутатов по итогам полугодия. Министра юстиции обязали держать ответ перед членами Сената Олий Мажлиса (парламента) ежегодно.



Министерство юстиции признано уполномоченным органом, защищающим интересы республики в ходе международных арбитражных и судебных разбирательств.



На базе Центра правовых исследований Ташкентского юридического института будет сформирован Исследовательский институт правовой политики при Министерстве юстиции Узбекистана. Задачами института станет мониторинг законотворческой деятельности, подготовка квалифицированных кадров и повышение правовой культуры населения.



Тем же указом с 1 июля 2018 года органы записи актов гражданского состояния (ЗАГС) передаются в ведение районных (городских) хокимиятов (администраций). Однако архивы ЗАГСа, в том числе система единого электронного архива, находятся под контролем Агентства по оказанию государственных услуг при Минюсте.



Напомним, в начале февраля президент Мирзиеев подписал указ о частичной передаче полномочий по управлению ЗАГСами местным хокимиятам – с 1 апреля чиновники контролируют заключение браков и совместно с комитетом женщин стараются предотвращать разводы.



Контроль за реформой органов юстиции - вторая задача, возложенная главой государства на госсоветника Рустама Иноятова. Ранее сообщалось, что бывший главный чекист Узбекистана будет курировать развитие рыбной отрасли в стране.

16.04.2018 Источник - fergananews.com

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