Прочность партнерства России и Турции вызывает опасения, - И.Субботин

06:04 17.04.2018 Анкара заявила, что не выступает на стороне Москвы или Тегерана



Турция не выступает на стороне каких-либо игроков в Сирии. Такое заявление сделал во время визита в Катар вице-премьер Турецкой Республики Бекир Боздаг. Оно последовало за высказываниями французского президента Эмманюэля Макрона, который накануне выразил уверенность в том, что ракетные удары западной тройки по Сирии вобьют клин между Анкарой и Москвой.



"Сирийская политика Турции не сводится к тому, чтобы занимать сторону какого-либо государства или выступать против него, – заявил Боздаг. – В нашей сирийской политике не было никаких изменений". По словам вице-премьера, между Анкарой и ее партнерами – будь то Москва, Тегеран или даже Вашингтон – остается достаточно много расхождений.



"У нас нет общей с Соединенными Штатами линии по вопросу курдских отрядов народной самообороны, и позиция Турции не поменялась. Параллельно мы выступаем против безоговорочной поддержки сирийского режима и имеем по этому вопросу противоречия с Ираном и Россией", – сообщил Боздаг.



Заявление вице-премьера Турецкой Республики стало ответом на вопрос одного из журналистов, как в Анкаре оценивают недавние высказывания Макрона на тему ракетных ударов западной коалиции по Сирии. Напомним, что после нападения тройки западных стран в лице США, Великобритании и Франции на позиции сирийского режима в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе (пригород Дамаска) президент Пятой республики дал такую оценку произошедшему в интервью нескольким французским СМИ: "Этими ударами мы вбили клин между русскими и турками. Турецкая сторона выступила против химической атаки". Справедливо такое суждение или нет, однако есть признаки, что в диалоге Анкары и западных стран есть сдвиги – на это указывает дипломатический источник турецкой газеты Daily Sabah.



Неоднозначное заявление Боздага вчера пришлось дополнять и министру иностранных дел Турции Мевлюту Чавушоглу. "Они (имеются в виду отношения России и Турции. – "НГ") слишком прочные, чтобы их мог разрушить своими заявлениями президент Франции", – отметил глава турецкой дипломатии, выступая на совместной пресс-конференции в Анкаре с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.



Как ранее отмечала "НГ", российско-турецкие отношения подверглись серьезной проверке на прочность на фоне решения нескольких десятков стран о массовой высылке со своей территории российских дипломатов в связи со скандальным инцидентом в британском Солсбери (см. номер от 29.03.18). Тогда Турция отказалась проявлять солидарность с западными государствами, решившими консолидированно "наказать" Кремль, однако в то же время она не заблокировала решение НАТО о высылке семерых сотрудников российского постпредства и отказе в аккредитации трем дипломатам из России. В турецкой экспертной среде полагают, что такой вариант у властей республики действительно был: они не захотели прибегать к нему из-за страха углубить конфронтацию с США и другими западными странами.



"Турция изначально занимала в сирийском конфликте позицию против президента Асада, – напомнил "НГ" начальник центра исламских исследований Института инновационного развития, эксперт Российского совета по международным делам Кирилл Семенов. – Она в определенный момент, а именно в конце 2016 года, скорректировала свое видение и начала диалог с Россией в рамках мирного процесса. Линия Турции в Сирии никогда не была ровной и всегда подвергалась тем или иным корректировкам. Одна политика была до того, как сбили российский самолет Су-24. Потом, после периода конфронтации, началось резкое улучшение отношений. Соответственно я не могу сказать, что эти бомбовые удары что-то изменили, потому что ровно год назад Турция точно так же поддержала удар США по Шайрату".



Аналитик напоминает, что Турция продолжает оставаться страной – членом НАТО, а турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган открыто называет президента Сирии Башара Асада преступником и виновником постоянной гибели сирийцев. "Естественно, что такие действия (западной коалиции. – "НГ") против Асада Турция не могла не поддержать, – говорит Семенов. – Ее позиция по сирийскому режиму каким-либо корректировкам не подвергалась. Разница лишь в том, что Турция готова обсуждать с Россией какие-то меры по установлению в Сирии мира, но сама по себе сущность сирийского режима для Анкары остается такой же. Следует отделять контакты России и Турции по Сирии, которые носят смысл раздела сфер влияния, и подход Турции к режиму Асада. Турция работает с Россией и Ираном, но не работает с Асадом, которого она считает военным преступником и чуть ли не серийным убийцей".



Игорь Субботин



17 апр. 18 Источник - ng.ru

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