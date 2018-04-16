Как в старые добрые времена. На дороге Алматы-Ташкент басмачи собирают дань, - "Э-К"

06:01 17.04.2018 Дорога убегает в дань



На ташкентской трассе под Алматы неизвестные люди в военной форме по ночам задерживают автобусы, высаживают пассажиров и собирают дань с водителей.



Как сообщил президент ОО "Союз защиты предпринимателей и собственников" Василий Резван на специально собранной по этому поводу пресс-конференции, 26 января к представителям объединения обратились перевозчики и пожаловались, что, не доезжая 30 километров до Алматы, в районе автостанции Уш-Коныр, появился… частный пост. На нем неизвестные люди в военной форме и с оружием "кошмарят" водителей и пассажиров.



Пост действует ночью и ранним утром. Некие люди останавливают автобусы жезлами, давно не используемыми дорожной полицией Казахстана, и отгоняют в сторонку под предлогом технической неисправности. Пассажирам предлагают искать в кромешной тьме такси, чтобы самостоятельно добраться до города. С водителей автобусов собирают дань, после чего вместо квитанции дают бумажку с кодовым словом, которое позволяет им беспрепятственно доехать до города. При этом "зеленые человечки" не представляются, не показывают никаких документов и не называют силовую структуру, к которой принадлежат.



Автобусы, которые не останавливаются на посту или пытаются объехать его, неизвестные люди догоняют на своих машинах, подрезают, вынуждая остановиться, и разбивают зеркала и боковые стекла. Примерно та же участь постигла микроавтобус, на котором приехали посмотреть на ночной пост сам Василий Резван и другие правозащитники из Алматы. Его преследовали, подрезали и "выдавили" на обочину, где он и застрял.



На обращение пассажиров и перевозчиков юга Казахстана ответила местная полицейская служба: "Пост ДПС МПС МВД "Рубеж" есть только на 59-м километре автотрассы Алматы – Ташкент". Подтверждений доводам жалобщиков стражи порядка не нашли и предложили им собирать доказательства самостоятельно.



Действия неизвестных лиц ставят под угрозу выполнение регулярных автобусных рейсов между Алматы и Ташкентом, возобновленных впервые с 90-х годов по инициативе президентов Казахстана и Узбекистана, говорит начальник службы автоперевозок автовокзала "Сайран" Ерлан Абилдаев. В торжественной обстановке 12 апреля отправился первый автобус, но уже под утро 13-го он был остановлен возле автостанции Уш-Коныр, пассажиров высадили, автобус отогнали с трассы, водителя весь день "манежили", и лишь в 19.00 ему позволили уехать в Алматы. В обратный рейс он отправился с опозданием и без положенного восьмичасового отдыха. Та же участь постигла и все последующие рейсы.



Ерлан Абдильдаев говорит, что ему уже позвонили из Ташкента узбекские партнеры и предупредили о прекращении автобусного сообщения. В ближайшие дни они должны прислать официальное подтверждение.



Последовав рекомендациям МВД, перевозчики и пассажиры оправили свои обращения с приложением видео- и фотоматериалов, на которых зафиксированы лица неизвестных и госномера их автомашин, начальнику ДВД Алматинской области Мурату Урумханову и начальнику ДКНБ по Алматинской области Сабиту Курманалиеву. Наша газета будет держать читателей в курсе происходящего.



16 Апреля 2018 Автор: Борис ШЕСТАКОВ | Алматы Источник - Экспресс-К

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