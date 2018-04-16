 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 17.04.2018
06:37  Рокировка кадров – сепаратный мир КырВерхушки? - "ВБ"
06:34  Непримиримые джихад-кроты. В подземельях сирийской Думы продолжаются бои
06:31  Астана отважно обвинила Пекин в притеснении этнических казахов. Елбасы виляет на Запад
06:29  Тесто джихада. Аркадаг запретил туркменским мужчинам (до 30) путешествовать за границу
06:25  У арестованного в Казахстане за бандитизм Асылбека уулу отобрали мандат депутата Кыргызского парламента
06:18  Ташкент. Рустаму Иноятову (экс-СНБУ), кроме карасей, доверили еще и "реформу органов юстиции"
06:16  Вооружить людей и изменить конституцию. Казахстан после Назарбаева, - Акежан Кажегельдин
06:06  Афганский урок для России. Столкновение с исламским экстремизмом было неизбежно, - А.Храмчихин
06:04  Прочность партнерства России и Турции вызывает опасения, - И.Субботин
06:01  Как в старые добрые времена. На дороге Алматы-Ташкент басмачи собирают дань, - "Э-К"
05:52  Афганистан готовится к парламентским выборам. Начав с регистрации избирателей, - А.Оглоблина
05:50  Вновь налет. Сирийскую авиабазу Шайрат атакуют израильские ракеты
02:11  Стальное копье истории. Россия должна ответить в Донбассе, - А.Проханов
01:26  О трех путях экономического развития Китая, - В.Катасонов
01:20  Иран в Сирии - союзник России или сложный попутчик? - И.Адясов
01:19  "Ура"-кампания, Реал-политика или Пиар? Что происходит в Узбекистане, - Б.Мусаев
01:18  Эрдоган заметался из стороны в сторону, - С.Тарасов
01:16  Почему Израиль так нервно реагирует на Иран, - А.Эскин
00:59  Саргсян мегафоны оппозиции не услышал. Власть Армении пошла на самовоспроизводство, - Ю.Рокс
00:39  Чужой зонтик. Почему американский удар по Сирии не принес внятных результатов, - И.Крамник
00:34  Назарбаев: Надо подравнять все университеты Казахстана до "Назарбаев Университета", а лишние - закрыть
00:28  "Талибан" отказался участвовать в парламентских и местных выборах в Афганистане
00:21  На взятке в $200 тысяч схвачен начальник управления гособвинения Кыргызской Генпрокуратуры
00:07  Болот Суюмбаев возглавил Госслужбу по борьбе с экономическими преступлениями Киргизии
00:03  Договорная война. Почему ракетные удары США и их союзников по Сирии оказались выгодны всем
Понедельник, 16.04.2018
11:42  ОПЕК+ вышла на финишную прямую, - В.Вислогузов
11:38  Забытый евразиец Константин Чхеидзе и его война, - М.Колеров
11:37  Новый шаг к единству: христианский мир – против атаки на Сирию
11:35  Без паники! Удар по Сирии преследует исключительно внутриамериканские политические цели, - А.Халдей
11:33  Коронованная рабыня султанша Шаджар-ад-Дур. Как прото-казашка стала правительницей средневекового Египта, - А.Исаев
11:30  В Семипалатинске не могут разгадать тайну братской могилы, где похоронены 11 советских военных летчиков
11:27  Кырыкунгир - уникальный сако-гунно-сармато-тюркский могильник Восточного Казахстана, - "Э-К"
09:37  Трамп громко уходит из Сирии, - Washington Post
08:40  Давайте признаем геноциды, которые совершила Европа, - Мевлют Тезель
08:30  Терновый венец Лавра Корнилова. Сын казака и казашки едва не спас Россию от смуты, - Г.Олтаржевский
08:28  Золотая Орда и империя Тимура: соревнование военных машин за наследство Чингисхана, - И.Миргалеев
07:58  Ташкент. Уволен полковник Шодмонов - "куратор" спецслужб на узб-телевидении
07:43  Бразильский хаос. Куда пойдет ключевая страна ЛатАмерики, - В.Добрынин
07:06  Лютая месть)). В грузинских аэропортах на багаж стали клеить стикеры "Россия – оккупант"
06:54  Туркменским студентам за рубежом грозит отчисление из-за проблем с переводом денег
06:46  В узбекском Гузаре замхокима района Азизов сломал нос подчиненному
06:28  Их нравы. Бородатая певица Кончита Вурст сообщило о положительном ВИЧ-статусе
06:11  Продолжение войны другими средствами. После авиаударов Запад выдвигает новый ультиматум Москве, - "Къ"
06:10  Париж бросает вызов астанинскому процессу, - И.Субботин
01:25  Россия заставит Запад играть по ее правилам, - "СП"
01:19  Тяньаньмэнь-15. Памяти несостоявшегося китайского "майдана", - М.Выбойщик
01:17  Трамп-джокер и его "чудесные игрушки", - Э.Лимонов
01:15  США: хроники срамной болезни, - К.Душенов
00:40  Реал-политика по-мирзиеевски. Ответ В.Хлюпину (полемика), - М.Федосеев
00:37  Могучий старик... У Трампа обнаружился бастард от экономки
00:25  Атака США на Сирию – мотивы, цена, последствия, - Л.Савин
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    ЦентрАзия   |   Казахстан   |   Узбекистан   | 
Как в старые добрые времена. На дороге Алматы-Ташкент басмачи собирают дань, - "Э-К"
06:01 17.04.2018

Дорога убегает в дань

На ташкентской трассе под Алматы неизвестные люди в военной форме по ночам задерживают автобусы, высаживают пассажиров и собирают дань с водителей.

Как сообщил президент ОО "Союз защиты предпринимателей и собственников" Василий Резван на специально собранной по этому поводу пресс-конференции, 26 января к представителям объединения обратились перевозчики и пожаловались, что, не доезжая 30 километров до Алматы, в районе автостанции Уш-Коныр, появился… частный пост. На нем неизвестные люди в военной форме и с оружием "кошмарят" водителей и пассажиров.

Пост действует ночью и ранним утром. Некие люди останавливают автобусы жезлами, давно не используемыми дорожной полицией Казахстана, и отгоняют в сторонку под предлогом технической неисправности. Пассажирам предлагают искать в кромешной тьме такси, чтобы самостоятельно добраться до города. С водителей автобусов собирают дань, после чего вместо квитанции дают бумажку с кодовым словом, которое позволяет им беспрепятственно доехать до города. При этом "зеленые человечки" не представляются, не показывают никаких документов и не называют силовую структуру, к которой принадлежат.

Автобусы, которые не останавливаются на посту или пытаются объехать его, неизвестные люди догоняют на своих машинах, подрезают, вынуждая остановиться, и разбивают зеркала и боковые стекла. Примерно та же участь постигла микроавтобус, на котором приехали посмотреть на ночной пост сам Василий Резван и другие правозащитники из Алматы. Его преследовали, подрезали и "выдавили" на обочину, где он и застрял.

На обращение пассажиров и перевозчиков юга Казахстана ответила местная полицейская служба: "Пост ДПС МПС МВД "Рубеж" есть только на 59-м километре автотрассы Алматы – Ташкент". Подтверждений доводам жалобщиков стражи порядка не нашли и предложили им собирать доказательства самостоятельно.

Действия неизвестных лиц ставят под угрозу выполнение регулярных автобусных рейсов между Алматы и Ташкентом, возобновленных впервые с 90-х годов по инициативе президентов Казахстана и Узбекистана, говорит начальник службы автоперевозок автовокзала "Сайран" Ерлан Абилдаев. В торжественной обстановке 12 апреля отправился первый автобус, но уже под утро 13-го он был остановлен возле автостанции Уш-Коныр, пассажиров высадили, автобус отогнали с трассы, водителя весь день "манежили", и лишь в 19.00 ему позволили уехать в Алматы. В обратный рейс он отправился с опозданием и без положенного восьмичасового отдыха. Та же участь постигла и все последующие рейсы.

Ерлан Абдильдаев говорит, что ему уже позвонили из Ташкента узбекские партнеры и предупредили о прекращении автобусного сообщения. В ближайшие дни они должны прислать официальное подтверждение.

Последовав рекомендациям МВД, перевозчики и пассажиры оправили свои обращения с приложением видео- и фотоматериалов, на которых зафиксированы лица неизвестных и госномера их автомашин, начальнику ДВД Алматинской области Мурату Урумханову и начальнику ДКНБ по Алматинской области Сабиту Курманалиеву. Наша газета будет держать читателей в курсе происходящего.

16 Апреля 2018 Автор: Борис ШЕСТАКОВ | Алматы

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523934060
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  