Афганистан готовится к парламентским выборам. Начав с регистрации избирателей, - А.Оглоблина

05:52 17.04.2018 В стране началась регистрация избирателей



Президент Афганистана Ашраф Гани Ахмадзай официально запустил процесс регистрации избирателей на выборы в парламент и советы уездов. В ходе процедуры, которая продлится два месяца, власти надеются зарегистрировать до 14 млн человек на более чем 7 тыс. избирательных участках. Последние выборы в Афганистане прошли в 2010 году, и несмотря на то что полномочия нынешнего состава парламента истекли в 2016-м, проведению новых выборов мешала нестабильная ситуация в стране. В этом смысле мало что изменилось, так что проведение предстоящих выборов в назначенный срок вовсе не гарантировано.



Глава афганского избиркома Гуладжан Абдул-Бади Сайяд официально объявил дату выборов в парламент и советы уездов. Они пройдут 20 октября. Пятилетий срок полномочий парламента Афганистана формально истек 22 июня 2016 года, но новый состав сформировать так и не удалось. Выборы многократно переносились из соображений безопасности: в стране не утихает идущая более 30 лет гражданская война.



Если выборы все же состоятся в заявленный срок, кандидаты будут бороться за 249 мест в Волеси-джирге (нижней палате парламента). Параллельно выборы пройдут в сотнях уездов Афганистана, многие из которых находятся под контролем политических противников Кабула



Одним из главных препятствий для регистрации избирателей является отсутствие у многих из них (особенно женщин) удостоверений личности. По словам афганских чиновников, такие удостоверения пока имеются приблизительно у половины граждан страны. Правительство надеется до выборов выпустить еще около 10 млн штук, чтобы позволить большему количеству людей зарегистрироваться для участия в голосовании.



Как Афганистан пытался реформировать избирательную систему

Как Афганистан пытался реформировать избирательную систему



Существуют также опасения по поводу того, как пройдет голосование в районах, контролируемых оппозицией. "Главная проблема - это отсутствие безопасности, особенно в сельских районах",- сказал председатель Независимой избирательной комиссии Гуладжан Абдул-Бади Сайяд. По его словам, помимо группировок "Талибан" (запрещена в России) и "Исламское государство" (ИГ, запрещено в России), в выборы также могут по различным мотивам вмешиваться местные власти.



В последние годы ИГ существенно нарастило свою мощь в Афганистане, и не исключено, что группировка попытается намеренно сорвать выборы. Афганским силам безопасности поручено уделить особое внимание охране избирательных участков и избирательных комиссий. Также президент Ашраф Гани Ахмадзай в субботу призвал "Талибан" согласиться на мирное предложение, сделанное им в феврале этого года: принять участие в выборах "как политическая партия". Он также отметил, что выборы могут способствовать прекращению конфликта в стране. Пока талибы не ответили на это предложение, а напротив, судя по всему, готовятся начать традиционное весеннее наступление.



Анна Оглоблина



15 апр. 18 Источник - kommersant.ru

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