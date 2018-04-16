Вновь налет. Сирийскую авиабазу Шайрат атакуют израильские ракеты

05:50 17.04.2018 Сирийская ПВО отразила атаку на авиабазу Шайрат



Сирийская система противовоздушной обороны отражает ракетную атаку на авиабазу Шайрат в провинции Хомс. Об этом сообщает агентство SANA.



По информации Al Masdar, удар был нанесен израильскими ВВС около 01:10. Всего сирийские ПВО сбили около десяти ракет. Представитель Министерства обороны США Эрик Пахон сказал ТАСС, что США не имеют отношения к удару, и "никакой американской военной активности в этом районе на данный момент нет".



В прошлом году 59 крылатых ракет были выпущены по сирийской авиабазе. Шайрат также называлась среди целей субботнего авиаудара США, Великобритании и Франции по Сирии. После удара все стороны, так или иначе вовлеченные в конфликт, заявили о своей победе и выдали диаметрально противоположную информацию о происшедшем. Данные союзников полностью расходятся со сводками из Дамаска, а также из Минобороны РФ. Источник - kommersant.ru

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