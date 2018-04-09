"Ура"-кампания, Реал-политика или Пиар? Что происходит в Узбекистане, - Б.Мусаев

01:19 17.04.2018 Бахадыр Ф. Мусаев. ОТ ФЭНТЕЗИ К РЕАЛЬНОСТИ.



ЕЩЕ РАЗ О ТОМ, ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПРОИСХОДИТ В УЗБЕКИСТАНЕ. ЭТО РЕАЛ-ПОЛИТИКА, ИЛИ "УРА" КОМПАНИЯ?



Сегодня с утра (16.04. 2018) , роясь в архиве своего компьютера , невзначай наткнулся на свою старую заметку 4 летней давности, которую я сам разместил 01 02. 2014 г. на странице Facebook Twitter

Перечитал ее и подумал, что нынешняя ситуация в Узбекистане, если иметь в виду производимую президентом Ш. М Мирзияевым чистку, ..., чем –то напоминает прежнюю перезагрузку системы, которая ...Известно, у каждого времени свой устав, но, впрочем, смотрите кругом...

В самом деле, можно ли предполагать, что в настоящий период в Узбекистане проводится реал –политика, закладывающая основы для новой жизни или ...

Быть может, есть резон задуматься всерьез над теми моментами, на которые акцентировал внимание в своей статье В. Хлюпин , главный редактор веб- сайта www.centrasia.ru (см. Хлюпин В. 09.04.2018).



Может быть, на самом деле ...

Впрочем, мне хотелось бы, чтобы читатели сайта посмотрели на то, что происходит здесь в Узбекистане несколько иным взглядом, а именно, направив его в сторону "от фэнтези к реальности", как я писал в вышеупомянутой заметке с одноименным названием 01. 02 2014г. Иными словами, речь о том, чтобы соображал читатель, корректируя с реальностью дня нынешнего, когда вот уже более полутора лет как приказала жить известная персона власти, нет во власти структуры национальной (государственной) безопасности Р. Иноятова, ....

Но пора вернуться назад .... Вот она, вышеупомянутая моя заметка 4-х летней давности, озаглавленная

"ОТ ФЭНТЕЗИ К РЕАЛЬНОСТИ. ВОЗВРАЩАЯСЬ К ВОПРОСУ О СИТУАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ".

"В последние дни января некоторые интернет – сайты воспроизвели на своих страницах ряд статей, посвященные ситуации в Узбекистане, якобы расколу в СНБ, одни из которых де за Каримова, другие объединились вокруг Иноятова . Читаю их, поражаюсь, смеюсь, потому что ….

Это не может не поражать, вызывать смех, так как здесь находишь, помимо богатого воображения авторов, полета их фантазии, и вздор, ерунду, несусветную чушь.

Не знаю, быть может, действительно прав был поэт: лицом к лицу лица не увидать – большое видится на расстоянии.

По моему же убеждению, к сожалению, многое из того, что пишут, точнее, каким образом рассуждают наши коллеги –соотечественники, не отражает адекватно реальную ситуацию в Узбекистане. Больше скажу. Это многое, лично у меня, вызывает в памяти по ассоциации популярную историю с чукчи, который ….

В непогоду коротает время в яранге бригада оленоводов. Главный чукча, он же парторг совхоза, неожиданно заявляет: ОДНАКО меня беспокоит положение в ГОНДУРАСЕ.

Следом раздается голос жены парторга: а ты меньше его чеши!

Шутки шутками, если без дураков, разумеется, мы не чукчи и находимся не в яранге и реальность наша иная. Это и составляет вполне серьезную обеспокоенность всякого из нас -узбекистанца, кому не безразлична судьба страны, наше настоящее и ближайшее будущее , включая, конечно, и государственность.

Словом, относительно тех, кто рефлексирует на предмет о ситуации в Узбекистане нельзя сказать ничего зазорного. Понятен их побудительный мотив.

Вместе с тем, считаю нужным отметить следующее.

На мой взгляд, в оценках независимыми исследователями текущей ситуации в Узбекистане, вернее, в понимании ее и объяснении, скажем так, наблюдается перебор. Это проявляется в том, что желаемое выдается за действительное. Здесь нет необходимости в построении логической цепи рассуждений, ряда аргументов, которые бы показали, что они описывают такие действия антигероев, да, в целом, все события в контексте оценки ситуации, что по определению немыслимо для Узбекистана и природы его настоящей политической системы.

В этом отношении достаточно будет сделать несколько замечаний, связанных с основными положениями последних статей, воспроизведенных на страницах сайтов www. Uzxalqharakati.com и www.Uznews. net Я имею в виду работу Усмана Хакназарова "Иноятов и Шарифходжаев приступили к ликвидации прокаримовских силовиков". Автором следующей является востоковед Ташпулат Юлдашев. Она называется "Ислам "Каримов на финишной прямой".

Заглавие первой уже говорит о главной идее автора, т.е. мысли о том, что якобы председатель СНБ Р. Иноятов начал открыто бороться против "чекистов", физически ликвидируя тех, кто является сторонником президента И. Каримова.



Подхватывая данный тезис, автор второй статьи, идет дальше, озадачивается: А что же Каримов? И отмечая, что он уже не располагает прежними возможностями и ресурсами, пишет: "Власть Каримова до сих пор опиралась на силовой блок – главным образом СНБ". Далее высказывает суждение, что СНБ – практически единственная опора режима и орудие личной власти дала трещину, разделившись на противостоящие по интересам стороны.

Тем не менее, наперекор этому своему же суждению Т. Юлдашев утверждает, что ни одна из этих сторон противостояния не желают кровопролития, людских жертв, приходится надеяться, что стороны заняты поиском вариантов мирного разрешения острой политической проблемы.

Итак, мои замечания к приведенным основным положениям.

Если идти от реальности, то должно признать.

Во –первых, несостоятельно по жизни положение, согласно которому государственность Узбекистана расколота, с одной стороны которого находится президент И. Каримов, с другой – СНБ во главе с Иноятовым.

Во – вторых, абсурдно или, по меньшей мере, наивно представлять, будто известная персона власти, как никогда озабочена лишь одним – борьбой за укрепление своих позиций у власти, не понимая, что без этой системы нет и его власти.

В – третьих, неразумно представлять картину политической ситуации в Узбекистане таким образом, где ключевые фигуры у власти, первый эшелон власти, словом, все и вся заняты тем, что разделившись на различные стороны по интересам, дружно расшатывают политический режим, свою же мать –кормилицу, иначе говоря, политическую систему. Взять, хотя бы СНБ. Кто бы ни прочитал вышеназванные сочинения Хакназарова, Юлдашева, согласись он с ними, имей немного и своего воображения, то он дополнит их новыми деталями фэнтези насчет СНБ.

Нет, никакая эта не организация и нет там никакой дисциплины, честных людей … На ходу, расстегивая кобуру, идет по коридору серого здания офицер. Он получил приказ от самого Иноятова арестовать своего напарника –офицера, который, оказывается, из другого лагеря…



Далее должно представлять, что президент Узбекистана, все другие ключевые фигуры власти якобы очень уж слабы умом. Будь так, то картина, нарисованная Хакназаровыми и Юлдашевыми, была бы более или менее верно списанной (отраженной) с реальности.

На мой взгляд, увы, здесь и сейчас, с точностью наоборот выглядит картина этой реальности. Приходится вновь и вновь повторять: Система, персонифицированная в конкретных фигурах власти, извлекла урок и осознала, что в ней появились угрозы, риски и вероятность ее сбоя. И один из главных ощутимых ударов системе, читай, режима власти, установленного И.Каримовым, нанесла его старшая дочь – плоть от плоти этой системы и полноценный продукт ее развития. Ее неблаговидные дела, связанные с коррупцией, взятками, финансовыми аферами, включая, несомненно, и использование ее имени другими "предприимчивыми" людьми из ее же окружения, обнажили, в первую очередь, опасность коррупции для самого существования системы, показали, насколько она (система) прогнила и подвела к опасной черте, за которой зияющая впереди пропасть, если не предпринять необходимые шаги, упреждающие ее гибель ….

Не все так просто и в то же время, это элементарно просто, когда наблюдается, что не Гульнара Каримова, не Рустам Иноятов, а сама система, режим власти, важнейшей составляющей которой выступает в условиях этого репрессивного режима именно СНБ, начинает, мягко выражаясь, сдерживать дальнейшее развитие коррупции и, конечно, прежде всего, среди чиновников. По сути, обуздание коррупции, это вопрос жизни и смерти для системы. Полагаю, в данном контексте и надо понимать происходящее сегодня в Узбекистане, которое на деле выступает, как интенсивный процесс перезагрузки системы, чистки своих рядов, перегруппировки верхних эшелонов власти.

Поэтому очевидно, что основные фигуры первого эшелона власти консолидируются в вопросе сохранения системы. Кстати, могу согласиться лишь в одном с политологом и востоковедом, что в Узбекистане происходит борьба за власть. Правда, эту борьбу понимаю, как происходящий процесс с целевым назначением сохранения и укрепления системы, как безудержную волю к власти. И, бесспорно, если потребуется, для сохранения этой своей системы, нужно будет посадить, пытать, пролить кровь, отнять жизнь, известные персоны власти не постоят за ценой. ….

Ну, а что же Каримов? Каримизм жив и долго не умрет при нашем уровне развития общества, состояния массового сознания, когда не видно народа, доминирует масса. Хрестоматийная истина гласит, что потому масса доминирует, так как люди еще лишены своего подлинного мира, корней и почвы. Словом, масса пуста и не имеет самосознания. Хотя отдельный человек олицетворяет собой одновременно и народ и массу, та же самая истина подсказывает нам в нашей ситуации, что она заставляет его (отдельного человека) быть массой. Нужно время, усилия…и заложить основы для новой жизни".



Бахадыр Ф. Мусаев 01.02 2014 (воспроизведено сегодня 16.04. 2018) Ташкент Тузель-2 Источник - ЦентрАзия

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