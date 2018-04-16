 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему Израиль так нервно реагирует на Иран, - А.Эскин
01:16 17.04.2018

Иран как реинкарнация нацизма в глазах израильтян

Сегодня со страниц "Нью-Йорк таймс" разошлось новое подтверждение тому, что дерзкий налет на иранские военные силы в Сирии был совершен Израилем. Погибло семеро боевиков "Стражей революции", включая ответственного за беспилотники, полковника Мехди Дегана. Обозреватель престижной газеты Дэйвид Фридман прямо пишет со ссылкой на высокопоставленный израильский военный источник, что за ночным авианалетом стоит "длинная рука Иерусалима".

Можно с уверенностью сказать, что это не первый удар, который Израиль наносит прицельно по Ирану. Доселе такие действия не сопровождалось вызывающими заявлениями "это сделали мы".

Можно сразу оговориться, что с иранской стороны поступают десятки миллионов долларов всем террористическим организациям, специализирующимся на нападениях на Израиль (кроме ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)). Добавим, что лидеры Ирана многократно и в самых непримиримых выражениях говорили о своем намерении уничтожить Израиль. Как мы уже сказали, их слова не расходятся с делами.

В такой ситуации никто не может оспаривать права Израиля на превентивные действия, когда Иран приближается к его границам. Но вопрос не в праве, а в правильности избранной Израилем стратегии. Когда превентивные удары Израиля подкрепляются прямыми или косвенными декларациями, то эскалация неизбежна.

Можно взглянуть на это как на рационально обоснованные действия, ибо при нынешнем положении дел и раскладе сил Израиль способен одержать быструю и сокрушительную победу над Ираном без применения ядерного оружия. Израильские подводные лодки готовы с быстрым действиям. Возможная попытка "Хезболлы" засыпать Израиль с севера ракетами не безобидна, но вполне предсказуема и нейтрализуема.

Тем не менее нельзя не обратить внимания на повышенную израильскую нервозность по отношению к Ирану. Мы не придем к точной и взвешенной оценке стратегии Израиля, если не будем учитывать исторических и эмоциональных аспектов.

На этой неделе журнал "Ньюзвик" вышел с пространной статьей о дерзких израильских операциях за пределами собственных границ. Это был не исторический экскурс в мир невымышленных Джеймсов Бондов, но попытка найти объяснения действиям Израиля в наше время.

Журнал повествует об операциях Моссада против немецких ученых, работавших в начале шестидесятых в Египте по созданию усовершенствованного оружия. Это были те же немцы, что за несколько лет до этого выполняли задания Гитлера по созданию новых видов вооружения. По иронии судьбы Герой СССР, президент Египта Гамаль Абдель Насер привлек к работе бывших нацистских ученых. При помощи сложнейших ухищрений и шпионских цирковых и политических номеров израильтянам удалось обезопасить себя тогда.

Однако в их сознание прочно внедрилось: Израиль окружен врагами; территория государства ничтожно мала; никто не придет на помощь в минуту испытания; нацисты из Германии разрабатывают для арабов оружие, которым они попытаются доделать их дело. В статье также рассказывается, как в то же время Израиль охотился за нацистскими преступниками. Эйхмана удалось выкрасть, а нашедшему пристанище в Сирии Алоизу Броннеру отправили письмо, которое взорвалось и лишило нациста глаза.

Тема нацистов, пробравшихся на Ближний Восток, чтобы там продолжить дело Гитлера, прочно внедрилась в сознание израильских военных и разведчиков. Египетский пример был самым наглядным, но вот появляется государство, которое не только обещает Израилю полное уничтожение, но и активно эксплуатирует тему Холокоста. Как известно, в Иране ежегодно проводится конкурс на лучшую карикатуру на Холокост. Туда приезжали лидер нацистов США Дэйвид Дюк и его европейские коллеги.

Такое мероприятие не может оставить израильтян равнодушными. Объявленное на государственном уровне глумление над памятью жертв Холокоста и переписывание истории Второй мировой войны, и это со стороны государства, стремящегося уничтожить Израиль. Эмоциональный настрой в таком случае не может не быть одним из важных факторов.

Тут вполне могут возникнуть доводы против конфронтации с Ираном. Стоит для начала полностью расправиться с ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Администрация Трампа готовит расторжение соглашения с Ираном. Есть причины повременить немного. Можно также ведь вполне предположить, что внутренние волны протеста в Иране аннулируют необходимость обсуждать все это.

Все доводы будут оценены, взвешены и учтены. Но при принятии окончательного решения всегда будет присутствовать желание ударить по тем, кто глумится над памятью жерт Второй мировой войны. Кажется, в этом Израиль будет понят в России. Едва ли в России люди могут мириться с обхрюкиванием памяти жертв Великой Отечественной войны. Да и надо ли мириться с этим?

Авигдор Эскин

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523916960
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