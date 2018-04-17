Саргсян мегафоны оппозиции не услышал. Власть Армении пошла на самовоспроизводство, - Ю.Рокс

00:59 17.04.2018 Сегодня в парламенте Армении запланировано утверждение экс-президента республики Сержа Саргсяна премьер-министром. После принятия конституционных поправок именно эта должность стала № 1 в армянском государстве. Накануне оппозиция во главе с лидером партии "Гражданская инициатива", депутатом Николом Пашиняном продолжила акцию протеста с намерением помешать действиям властей. В свою очередь, правоохранительные структуры объявили о введении "повышенных мер безопасности" и предупредили о готовности применить силу.



В понедельник утром здание Национального собрания (парламента) было плотно, в несколько рядов, оцеплено полицией и обнесено по широкому периметру колючей проволокой. Именно на такую в середине дня напоролся организатор акции Пашинян, препираясь с силовиками, и был вынужден обратиться к врачам за помощью.



События в Ереване с напоминают акции протеста прошлых лет, когда оппозиция требовала отставки властей или оспаривала какие-то ее решения. Протестующие заблокировали было все центральные магистрали столицы, намеревались парализовать работу метро, но после переговоров с полицией, а также официально высказанного недовольства лечебных и учебных заведений освободили дороги для движения. Постепенно они сконцентрировались у здания парламента. Оно, в свою очередь, уже было взято под усиленную охрану полицией, предупредившей демонстрантов о нежелательности сближения.



Стандартные и хорошо знакомые в таких случаях лозунги протестующих о единстве полиции и народа, как обычно, разошлись с действительностью. На одном из участков противостояния ситуация в середине дня внезапно резко накалилась. Раздались хлопки взрывов гранат предположительно со слезоточивым газом. Спустя некоторое время в больницы обратилось сорок шесть человек, в том числе несколько полицейских. Одни жаловались на плохое самочувствие, другие – с резанными и колотыми ранами.



В самом парламенте тем временем фракции правящей Республиканской партии и коалиционного партнера – партии "Дашнакцутюн" на совместном заседании официально выдвинули кандидатуру экс-президента Сержа Саргсяна на пост премьер-министра республики. Саргсян, в свою очередь, объявил о готовности взять на себя такую ответственность.



Это сообщение митингующие встретили с негодованием, вспоминая, как несколько месяцев назад экс-президент уверял, что не держится за власть и конституционная реформа была затеяна отнюдь не ради этого. Однако призывы к Саргсяну уйти, разумеется, никакого эффекта не возымели. К тому времени силовики потребовали от демонстрантов разойтись и предупредили о возможности применения силы.



Но митингующие не стали торопиться с выполнением этого требования. Тем более что ближе к вечеру к ним вернулся Пашинян, получивший необходимую врачебную помощь. Держа перебинтованной рукой мегафон, он возобновил попытки докричаться до Сержа Саргсяна и убедить его отказаться от поста премьер-министра. "Колоссальный внешний долг, обнищание, безработица, исход населения, коррупция, самовоспроизводство власти – главные причины недовольства людей, – говорит Пашинян. – И улучшений не будет, если Саргсян продолжит руководить.".



Аналитик Борис Навасардян, комментируя ситуацию DW, заявил: "Можно по-разному оценивать эффективность, а также обоснованность выдвигаемых требований, но одно бесспорно – главную ответственность за то, что происходит, несут прежде всего власти страны, цинично и порой в довольно вызывающей форме игнорирующие общественное мнение во многих ключевых вопросах внутренней и внешней политики, делающие процесс принятия важнейших решений все более закрытым и не предполагающим какие-либо публичные обсуждения, консультации с носителями альтернативных мнений".



На момент подписания номера в печать здание высшего законодательного органа оставалось под усиленной охраной полиции. Силовики демонстративно подогнали к парламенту водометы. Противники власти во главе с Пашиняном, в свою очередь, решили провести ночь на вторник не у парламента, а на площади Франции, где начинали свою акцию несколько дней назад. Там на митинге лидер акции призвал население страны ко всеобщему неповиновению.

17.04.2018



Юрий Рокс

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты" Источник - Независимая газета

Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523915940

Новости Казахстана

