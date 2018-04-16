Назарбаев: Надо подравнять все университеты Казахстана до "Назарбаев Университета", а лишние - закрыть

00:34 17.04.2018 Количество университетов в Казахстане необходимо сократить, считает президент республики Нурсултан Назарбаев.



"Сейчас каждый день приходят в министерство и просят: "Давайте откроем университет". У нас 131 университет, надо их сократить", – сказал Назарбаев на презентации учебников в рамках проекта "Новое гуманитарное знание. 100 новых учебников на казахском языке".



По словам президента, "надо подтянуть все университеты до уровня" "Назарбаев Университета".



"Назарбаев Университет" был основан в 2010 году. Источник - ИНТЕРФАКС

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