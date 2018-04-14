 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Воскресенье, 15.04.2018
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Суббота, 14.04.2018
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ОПЕК+ вышла на финишную прямую, - В.ВислогузовОПЕК+ вышла на финишную прямую, - В.Вислогузов
11:42 16.04.2018

По подсчетам МЭА, цель сделки будет достигнута уже в мае

Цель соглашения об ограничении добычи нефти ОПЕК+ - снижение запасов в странах ОЭСР до среднего за пять лет уровня - может быть достигнута уже в мае, ожидает Международное энергетическое агентство (МЭА). По подсчетам экспертов, Россия и Саудовская Аравия от участия в этой сделке в первом квартале 2018 года получали дополнительные $121 млн в день по сравнению с 2017 годом. В первые три месяца этого года мировой рынок нефти двигался к балансу: при спросе в размере 98,1 млн баррелей в день суммарное предложение добычи составляло 97,9 млн.

"Не в нашей компетенции заявлять, что участники ОПЕК+ выполнили свою миссию, но если наши расчеты верны, то действительно очень похоже на это",- отметило МЭА в вышедшем в пятницу апрельском докладе. По оценке агентства, запасы нефти в странах ОЭСР в феврале снизились до 2,84 млрд баррелей, что превышает средний уровень пяти лет лишь на 30 млн баррелей. В МЭА ожидают, что желаемый ОПЕК и ее партнерами уровень запасов может быть достигнут уже в мае, отмечая при этом, что дальнейшее ограничение предложения может привести к перегреву рынка.

Напомним, ОПЕК и одиннадцать не входящих в картель стран в конце 2016 года договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки с уровня октября 2016 года (из них 300 тыс. приходятся на Россию). Сокращение действует до конца 2018 года и, как подсчитали в МЭА, приносит его участникам (кроме Венесуэлы, добыча которой сильно упала из-за кризиса в этой стране) немалые дополнительные доходы, получаемые из-за роста нефтяных цен (сейчас они находятся на максимуме с ноября 2014 года). В первом квартале Россия и Саудовская Аравия зарабатывали больше других - дополнительно $121 млн в день по сравнению с 2017 годом, указывает агентство. В целом производители из ОПЕК в сумме получали в день $372 млн сверхдоходов. В январе МЭА объявляло, что в 2017 году Россия получала дополнительно $117 млн в день (более $40 млрд за год), Саудовская Аравия - $100 млн. Российское Минэнерго оценивало дополнительные доходы от участия России в соглашении в 2017 году скромнее - 1,2 трлн руб. ($20 млрд) для федерального бюджета и 0,5 трлн руб. ($8,3 млрд) для компаний.

По сообщению МЭА, страны вне ОПЕК в марте 2018 года выполнили свои обязательства по соглашению на 90% после 82% в феврале. В среднем за весь период действия сделки уровень соблюдения странами вне ОПЕК своих обязательств составил 86%. У России уровень исполнения составил 82% после 86% в феврале. Впрочем, Минэнерго РФ уже не раз отмечало, что МЭА и участники венского соглашения используют разную методику расчета соблюдения сделки. Страны ОПЕК в марте исполнили соглашение на 163% благодаря сильному падению добычи в Венесуэле и странах Африки.

Что касается собственно мирового прогноза спроса на нефть, то в своем докладе МЭА сохранило ожидание его прироста в 2018 году на 1,5 млн баррелей в сутки. Таким образом, спрос на нефть в мире в этом году составит 99,3 млн баррелей в сутки, увеличившись с уровня 2017 года в размере 97,8 млн баррелей. Прогноз МЭА по росту предложения от стран, не входящих в ОПЕК, также остался неизменным - плюс 1,8 млн баррелей в сутки к уровню 2017 года (до 59,9 млн баррелей). "Рост предложения со стороны не ОПЕК ускорится в течение года, поскольку США наращивают свою добычу, а в Бразилии, Канаде, Великобритании запускают новые проекты",- прокомментировало свой прогноз МЭА. В целом в первые три месяца 2018 года рынок нефти двигался к балансу - при спросе в размере 98,1 млн баррелей в день суммарное предложение добычи составляло 97,9 млн (см. диаграмму).

Вадим Вислогузов

Источник - Коммерсант
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523868120
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