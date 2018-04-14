Без паники! Удар по Сирии преследует исключительно внутриамериканские политические цели, - А.Халдей

11:35 16.04.2018 Истерика ура-патриотов или как не потерять адекватность

удар по Сирии преследует исключительно внутриамериканские политические цели



Александр Халдей



Потрясен истерикой ура-патриотов. Крики: "Ну все, я пошел, теперь нас вынесут окончательно. Обещали ударить в ответ - и где?". В общем, опять "Путин слил". Глупость вроде неглупых людей поражает до глубины души. Мы обещали ударить в ответ на любой удар по Дамаску. По нему ударили. Мы промолчали. Почему? У меня вопрос к крикунам - вы на базаре помидоры у азербайджанцев покупали? Или клубнику? Что такое "торговаться" знаете? Когда тебе объявляют цену раза в 3 завышенную, а ты сбиваешь ее раз в 5, потом вы торгуетесь, и в итоге вы покупаете что-то по более-менее нормальной цене.



Но если бы вы не торговались, что бы вы смогли купить? Ничего. А если бы он не торговался, что бы он заработал? Тоже ничего. Если вы хотите получить рубль, ставить цену надо 5 рублей. Иначе вы получите 30 копеек в лучшем случае. Наши сказали: не трогать Дамаск. Ударим. Но наши не такие глупые, как некоторые ура-патриоты. Наши понимают, что вообще не ударить Трамп не может. Если он вообще не ударит, то пойдет у себя дома на чахохбили. И для нас наступят времена еще хуже - ибо всегда есть куда хуже.



Мы сказали: "Не тронь Дамаск - убью!" понимая, что он Дамаск тронет. Но если бы мы не сказал "Убью, если тронешь Дамаск", то ударили бы по Дамаску, Хмеймиму, Тартусу, Гуте, Алеппо - далее везде. Мы завысили условия, чтобы остановить их там, где нам надо - в Дамаске. И они реально испугались и ударили - но осторожно, по нескольким пустым домам, предупредив заранее, в тестовом режиме. Никто не пострадал от слова ВООБЩЕ. Как такое может быть, чтобы более 100 ракет на сумму 200 млн долларов – и ни одного убитого?



Соотношение сил - самое главное - не изменилось. На что же нам реагировать ударом по самолетам и кораблям США с гарантией ответного удара по нашим базам? И требованиям ударить уже по самим США? Пентагон ударил по нескольким пустым зданиям. Все живы, трое раненых. После чего Трамп ударил в бубен и начал ритуальные пляски победителя вокруг костра - он выполнил свою задачу, и мы ему подыграли. Он в ответ поставил на паузу. Конечно, может и еще ударить, если там ЧП случится, но в принципе теперь его заставить повторить уже намного труднее.



Наши проявили выдержку и хладнокровие и выиграли ситуацию. Просто в этой ситуации нам было нужно не потерять имеющееся, а Штатам - не потерять лицо. Им лицо, а нам территорию. Это большая разница - обменять имидж противника на сохранение позиций своих войск. И мы осуществили эту сделку. И правильно сделали.



Нам кричат: "А что? русских не убили - так вы и рады? А три сирийца раненых - это не люди? Тьфу на вас, обманщики и слабаки".



Я в шоке от глупости некоторых. Нам что нужно? Потеря всего достигнутого ради слезинки трех раненых сирийцев? Мне их очень жаль, ура-патриоты, но вы не забыли, что в Сирии Россия все же решает свои, а не чужие задачи? Чужие – постольку, поскольку они совпадают с нашими, но, в первую очередь, все же "самолеты", ну, а "девушки", если честно, девушки – потом. Сначала задачи России, а потом всех прочих.



Россия осталась на завоеванных рубежах без втягивания в прямую войну с США. Наше осталось за нами. Нам это выгодно? Абсолютно выгодно. Если мы ударим, мы рискуем потерять завоеванное? Да, рискуем. По нам попали? Нет. Мы предупреждали, что если в нас что-то прилетит - пеняйте на себя. Они учли. Не беспредельничали. Спасали свое лицо перед колониями и внутренним избирателем. Менять линию фронта не собирались. Нам того и надо. Били они формально, на "отцепись". А ведь Запад имеет возможности ударить по-настоящему. Об этом не стоит забывать.



При залпе 70-ти Томагавков с одного корабля мы можем сбить только несколько ракет. Это говорят наши спецы. Потому что наши С-300 не противоракетные. Они заточены на самолеты, а не на низколетящие Томагавки. Томагавки сбивают Панцирями, но это делается уже на близком расстоянии. При массированном залпе все ракеты не перехватить. Так, что мало всем не покажется. Это надо хорошо понимать, крича о нарушении "слова дворянина", которое давал наш Генштаб.



Наш Генштаб, прежде всего, обозначил линии, которые нельзя переходить. Давал слово ударить в ответ, если пострадают НАШИ, а также то сирийское, что находится в зоне ответственности, но не зоне радиуса поражения, подразумевая, что ударят, если начнется изменение СТРАТЕГИЧЕСКОГО СООТНОШЕНИЯ сил в регионе в целом. Запад услышал и намек понял.



Пентагон по нашим не ударил и вообще остался в прежних границах. НАША ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА. Так с какой стати нам начинать прямую войну? Провоцировать ее? У нас что - трехкратный перевес сил? Нам на своих позициях окопы жмут? Или принципы некоторым спать мешают? Так наш принцип один - жила бы страна родная, и нету других забот. И страна эта - Россия, между прочим, а не Сирия, при всем к ней глубоком уважении.



Наши не ответили потому, что не было прямой угрозы изменению стратегической ситуации. И это главное. США не начали десант, не пошли в наступление по всему фронту или на участке прорыва. Не "выравнивали линию фронта". Нам не угрожал этот фиктивный налет ничем. Так с какой стати переполошились ура-патриоты? Кто о нас станет ноги вытирать? Кто нас теперь покатит, не обращая внимания? Откуда такие мысли? А не наоборот ли все получилось - нас так боялись задеть, что постреляли немного для виду по пустым зданиям вдали от нашей зоны дислокации, предупредив заранее, и рады были, что мы промолчали?



Наши среагировали бы лишь на реальную угрозу. Ее не было. Потому мы и промолчали. Поскольку Твиттер-дипломатия - не наш вид спорта, Путин не стал устраивать танцы под бубен с криками: "Какая у нас самая замечательная армия и как мы замечательно всех победили!" Такое делают только слабые президенты - Трамп, Порошенко. Путин в их число не входит и в таких спектаклях не нуждается. Он работает на победу, а не на зрителя. А для победы не надо без нужды создавать новые проблемы там, где их и без того полно. Было ясно - нас не провоцируют и не проверяют на вшивость, а стараются сработать на внутреннюю политическую ситуацию в США. Вот все цели налета.



Правильнее всех среагировал Клинцевич. Он сказал, что Россия не только не ударила, но и не видит нужды увеличивать свою группировку в Сирии. Это не просто намек - это крик Трампу, что не дергайся, мы все поняли и можешь от нас не ждать проблем больше того, что уже есть. Ведь Трамп предупредил нас об ударе за несколько дней? Предупредил. Мы успели все спрятать. Где теперь Асад и где его Минобороны, даже американская разведка не знает. Американцы нам подыграли. Так делают, когда хотят реально разгромить? Нет, конечно, так не делают.



Когда хотят реально разгромить, то сначала подписывают Пакт о ненападении, а потом внезапно переходят границу тремя группами армий в 4 часа утра, на пространстве от Черного моря до Северного. Ничего подобного американцы не сделали. Ругаются на нас? Пусть ругаются. Брань на вороту не виснет. Главное - в наступление не пошли. Так зачем нам переходить тонкую грань?



Порадовало другое - как бы ни выглядели нынешние правители Запада психопатами и неадекватами, тем не менее, вменяемость пока у них остается. Пока они понимают разницу между победами в Твиттере и на поле боя. Налет на Дамаск показал, что надежно работают каналы связи между противостоящими сторонами, и каждая реально стремится избежать взаимного нападения, вынуждающего начать реальную войну. Переговоры под грохот пушек не останавливаются ни на минуту.



Это очень позитивный знак, который говорит, что война не выйдет за локальные границы сирийского ТВД. Ситуация под контролем. Третья мировая пока продолжается в виртуальном пространстве, не переходя границы физического мира за пределами Сирии. И это хорошо. Это значит, что мы все же остановили врага на дальних рубежах. И теперь работаем на удержание и развитие успеха. Источник - Завтра

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