 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Коронованная рабыня султанша Шаджар-ад-Дур. Как прото-казашка стала правительницей средневекового Египта, - А.ИсаевКоронованная рабыня султанша Шаджар-ад-Дур. Как прото-казашка стала правительницей средневекового Египта, - А.Исаев
11:33 16.04.2018

Коронованная рабыня

Мало кто знает, но знаменитый султан Бейбарс был не первым кипчакским правителем на троне Египта. Первой далекий Миср возглавила его землячка Шаджар-ад-Дур – рабыня невероятной красоты из Отрара, сделавшая головокружительную карьеру на чужбине. Именно ей было суждено разбить войско крестоносцев и взять в плен французского короля Людовика IX.

Монголы захватили Отрар, когда Шаджар была еще маленькой. Девочка и ее мать попали в рабство и вскоре оказались на невольничьем рынке в Шаме – нынешней Сирии. Невинную красотку купил за несколько тысяч лирхамов наследник египетского престола Ас-Салих Айюб. Султан вырос в Иерусалиме, где жил в качестве заложника крестоносцев. Позже он получил от отца в управление Дамаск. После смерти брата Ас-Салих Айюб пришел к власти и увеличил численность своей армии мамлюков до двух тысяч человек. Все они были рабами кипчакского происхождения.

К слову, впоследствии самыми верными людьми Ас-Салиха стали его жена Шаджар-ад-Дур, которая родила ему сына Халила, а также его верный воин – Бейбарс. В 1249 году султан скончался. Произошло это как раз тогда, когда крестоносцы решили захватить Каир. Вражеское войско во главе с братом короля Франции Людовика IX Робером Артуа выдвинулось к египетской столице. По пути завоеватели решили взять штурмом город аль-Мансур. Но едва они ворвались внутрь, как ворота захлопнулись. Это была ловушка, расставленная Шаджар-ад-Дур. Из узких улочек хлынули мамлюки, а из распахнувшихся окон глинобитных домов показались лучники… Началось форменное избиение. В результате кровавого сражения были убиты несколько тысяч крестоносцев, вместе с ними пал и Робер Артуа.

Затем мамлюки разгромили основные силы крестоносцев во главе с самим Людовиком IX. Власть в Египте официально перешла к Шаджар-ад-Дур. Однако мамлюки потребовали, чтобы царица вышла замуж за соратника Бейбарса Айбека, и правительница дала согласие. Пленных крестоносцев и французского короля Шаджар пощадила, согласившись взять чудовищного размера выкуп – 800 тысяч безантов.

Шаджар правила на протяжении семи лет. При этом багдадский халиф так и не признал ее власть. А знать была недовольна тем, что царица не казнила Людовика IX и его людей. Даже верные мамлюки Бейбарс и Калауын отвернулись от Шаджар, а затем ее предал муж. Айбек объявил, что хочет взять вторую жену, и это стало для царицы ударом. Шаджар велела казнить супруга. После этого мамлюки во главе с Кутузом подняли восстание. Правительница заперлась в цитадели и оборонялась до последнего. Позже обнаженный труп победительницы крестоносцев и славной дочери Степей нашли на дне рва. Кто-то считает, что Шаджар покончила с собой, а кто-то – что ее убили мамлюки.

Через три года Бейбарс отомстил Кутузу за смерть Шаджар и сам стал султаном.

Источник - Экспресс-К
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