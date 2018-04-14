В Семипалатинске не могут разгадать тайну братской могилы, где похоронены 11 советских военных летчиков

11:30 16.04.2018 Гробовая тишина



В Семее не могут разгадать тайну братской могилы, где похоронены сразу 11 военных летчиков.



На закрытом кладбище в северной части города есть братская могила, история появления которой окутана тайной. Надпись на обелиске гласит, что здесь покоится экипаж в составе 11 человек, погибший при выполнении боевого задания. При этом указаны лишь семь фамилий, без инициалов – и ничего больше. Местные краеведы не берутся пролить свет на эту историю. Ничего конкретного нам не сказали и в региональном командовании "Восток", одна из воинских частей которого ухаживает за данным захоронением.



Всемирная паутина располагает информацией только о трех авиакатастрофах, происшедших в разное время в Семипалатинске. При этом в двух из них речь идет о гражданских рейсах. В третьем случае, происшедшем в 1984 году, при заходе на посадку действительно разрушился и сгорел стратегический бомбардировщик ТУ-95. Однако Интернет говорит лишь о двух погибших. Более того, самолеты такого класса вмещали только до девяти человек экипажа.



А вот экипаж другого стратегического бомбардировщика ТУ-4 как раз состоял из 11 человек. Этот самолет, способный переносить ядерное оружие, состоял на вооружении советской армии с конца 40-х до начала 60-х годов. В этот период на Семипалатинском ядерном полигоне активно проводились наземные и воздушные испытания. Возможно, что катастрофа как-то связана с функционированием полигона и была засекречена. Не поэтому ли на обелиске не указана даже дата трагедии?



По другой версии, катастрофа произошла во время Великой Отечественной войны, когда с военного аэродрома в Семипалатинске перегоняли самолет по ленд-лизу. Некоторые горожане указывают на тот факт, что видели эту могилу еще в 50-х годах. Однако и эта версия не имеет документального подтверждения.



Наверняка эту статью прочитают родные и близкие погибших авиаторов, которые могли бы приоткрыть завесу тайны над этой историей. Источник - Экспресс-К

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