Кырыкунгир - уникальный сако-гунно-сармато-тюркский могильник Восточного Казахстана, - "Э-К"

11:27 16.04.2018 Ступени вечности



Могильник Кырыкунгир не случайно включен в список значимых памятников Восточного Казахстана. На территории площадью всего один квадратный километр уместились погребальные сооружения разных эпох: бронзы, сакского, гунно-сарматского и тюркского периодов.



Находится Кырыкунгир в двух километрах к северу от поселка Токтамыс батыр (Бестамак) Абайского района, в 350 метрах к западу от горы Кырыкунгир, в которой есть множество небольших гротов и пещер, что и зафиксировано в названии могильника (с казахского "кырық" – сорок, "үңгір" – пещера).



Под эгидой программы "Рухани жаңғыру" в Восточно-Казахстанской области проходят масштабные археологические исследования. Раскопками в разных районах руководят известные ученые Зейнолла Самашев, Абдеш Толеубаев, Карл Байпаков. Находки прошлого сезона легли в основу научной дискуссии на международной научно-практической конференции "Алтай – золотая колыбель тюркского мира". По итогам конференции был выпущен сборник с материалами по археологии, тюркологии, алтаистики и истории края, снят документальный фильм "Наследие давно ушедших эпох".



Летом археологи продолжат раскопки курганов ранних кочевников и ранних тюрков в Берельском и Шиликтинском некрополях. В Усть-Каменогорске планируется построить музей археологии и современного искусства. Концепция и проект этого музея уже разработаны. Источник - Экспресс-К

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