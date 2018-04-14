 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 16.04.2018
11:42  ОПЕК+ вышла на финишную прямую, - В.Вислогузов
11:38  Забытый евразиец Константин Чхеидзе и его война, - М.Колеров
11:37  Новый шаг к единству: христианский мир – против атаки на Сирию
11:35  Без паники! Удар по Сирии преследует исключительно внутриамериканские политические цели, - А.Халдей
11:33  Коронованная рабыня султанша Шаджар-ад-Дур. Как прото-казашка стала правительницей средневекового Египта, - А.Исаев
11:30  В Семипалатинске не могут разгадать тайну братской могилы, где похоронены 11 советских военных летчиков
11:27  Кырыкунгир - уникальный сако-гунно-сармато-тюркский могильник Восточного Казахстана, - "Э-К"
09:37  Трамп громко уходит из Сирии, - Washington Post
08:40  Давайте признаем геноциды, которые совершила Европа, - Мевлют Тезель
08:30  Терновый венец Лавра Корнилова. Сын казака и казашки едва не спас Россию от смуты, - Г.Олтаржевский
08:28  Золотая Орда и империя Тимура: соревнование военных машин за наследство Чингисхана, - И.Миргалеев
07:58  Ташкент. Уволен полковник Шодмонов - "куратор" спецслужб на узб-телевидении
07:43  Бразильский хаос. Куда пойдет ключевая страна ЛатАмерики, - В.Добрынин
07:06  Лютая месть)). В грузинских аэропортах на багаж стали клеить стикеры "Россия – оккупант"
06:54  Туркменским студентам за рубежом грозит отчисление из-за проблем с переводом денег
06:46  В узбекском Гузаре замхокима района Азизов сломал нос подчиненному
06:28  Их нравы. Бородатая певица Кончита Вурст сообщило о положительном ВИЧ-статусе
06:11  Продолжение войны другими средствами. После авиаударов Запад выдвигает новый ультиматум Москве, - "Къ"
06:10  Париж бросает вызов астанинскому процессу, - И.Субботин
01:25  Россия заставит Запад играть по ее правилам, - "СП"
01:19  Тяньаньмэнь-15. Памяти несостоявшегося китайского "майдана", - М.Выбойщик
01:17  Трамп-джокер и его "чудесные игрушки", - Э.Лимонов
01:15  США: хроники срамной болезни, - К.Душенов
00:40  Реал-политика по-мирзиеевски. Ответ В.Хлюпину (полемика), - М.Федосеев
00:37  Могучий старик... У Трампа обнаружился бастард от экономки
00:25  Атака США на Сирию – мотивы, цена, последствия, - Л.Савин
00:24  Все Туркменские госучреждения обязали разводить гусениц...
00:22  Авантюризм Вашингтона не вытеснит Россию и Иран из Сирии, - Н.Бобкин
00:01  "Перспективы развития и укрепления ШОС". 2-й форум Евразийской интеграции в Сочи (17-18/04, программа)
Воскресенье, 15.04.2018
18:49  Удар западной коалиции по Сирии – прямые и долгосрочные последствия, - Д.Минин
17:39  Умер классик итальянского кино Витторио Тавиани
17:35  Трамп как Гитлер, Сирия как Чехословакия, - Л.Ивашов
17:34  Как понимать удары по Сирии, - В.Коровин
17:31  Первой красавицей России этого года стала Юлия Полячихина из Чувашии (видео)
13:50  Узбекских школяров переоденут в форму нового образца (фото)
11:14  Animal Planet. Москва тонко стебется над Трампом, - Stern
10:46  Российско-американская борьба за влияние на Ближнем Востоке будет решена не силой оружия, - Politiken
09:45  Экс-глава Афгана Х.Карзай выступил с неожиданными пророссийскими заявлениями
09:30  Кто она, идеальная женщина в глазах арабского мужчины? - Мухаммед Эйхаб
09:23  В Таджикистане имамов отправили по домам призывников читать проповеди о пользе армии
09:06  Следующий удар США по Сирии станет их лебединой песней, - Р.Хубиев
08:29  США стремительно теряют контроль над ситуацией, - Ю.Баранчик
00:53  Одинокие китайские мужчины скупают секс-кукол. Чем они лучше живых женщин? - Ян Лунд
00:15  Неизвестная болезнь поголовно косит скот в туркменском Лебапе, - Н.Аалыбаева
00:12  Крах операции "преемник" в Киргизии? - Дело №
Суббота, 14.04.2018
21:50  СБ ООН не поддержал резолюцию России по Сирии. Казахстан - воздержался
21:38  Трамп, ты куда стрелял? Арабские аналитики в недоумении
21:27  Коалиция нанесла удар по Сирии - что дальше? - Питер Берген
18:38  Провал США: Военные объекты САА были эвакуированы до удара, две трети ракет сбиты
17:34  Швейцарцы определили. Скрипалей обработали никаким не "Новичком", а стареньким BZ - западного образца
16:31  Ереван. Демонстранты-антисаргсяновцы взяли штурмом здание Общественного радио Армении
Архив
  © www.centrasia.ruВверх  
    Казахстан   | 
Кырыкунгир - уникальный сако-гунно-сармато-тюркский могильник Восточного Казахстана, - Э-К Кырыкунгир - уникальный сако-гунно-сармато-тюркский могильник Восточного Казахстана, - "Э-К"
11:27 16.04.2018

Ступени вечности

Могильник Кырыкунгир не случайно включен в список значимых памятников Восточного Казахстана. На территории площадью всего один квадратный километр уместились погребальные сооружения разных эпох: бронзы, сакского, гунно-сарматского и тюркского периодов.

Находится Кырыкунгир в двух километрах к северу от поселка Токтамыс батыр (Бестамак) Абайского района, в 350 метрах к западу от горы Кырыкунгир, в которой есть множество небольших гротов и пещер, что и зафиксировано в названии могильника (с казахского "кырық" – сорок, "үңгір" – пещера).

Под эгидой программы "Рухани жаңғыру" в Восточно-Казахстанской области проходят масштабные археологические исследования. Раскопками в разных районах руководят известные ученые Зейнолла Самашев, Абдеш Толеубаев, Карл Байпаков. Находки прошлого сезона легли в основу научной дискуссии на международной научно-практической конференции "Алтай – золотая колыбель тюркского мира". По итогам конференции был выпущен сборник с материалами по археологии, тюркологии, алтаистики и истории края, снят документальный фильм "Наследие давно ушедших эпох".

Летом археологи продолжат раскопки курганов ранних кочевников и ранних тюрков в Берельском и Шиликтинском некрополях. В Усть-Каменогорске планируется построить музей археологии и современного искусства. Концепция и проект этого музея уже разработаны.

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523867220
Новости Казахстана

 Перейти на версию с фреймами
  © www.centrasia.ruВверх  