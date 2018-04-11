 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Понедельник, 16.04.2018
09:37  Трамп громко уходит из Сирии, - Washington Post
08:40  Давайте признаем геноциды, которые совершила Европа, - Мевлют Тезель
08:30  Терновый венец Лавра Корнилова. Сын казака и казашки едва не спас Россию от смуты, - Г.Олтаржевский
08:28  Золотая Орда и империя Тимура: соревнование военных машин за наследство Чингисхана, - И.Миргалеев
07:58  Ташкент. Уволен полковник Шодмонов - "куратор" спецслужб на узб-телевидении
07:43  Бразильский хаос. Куда пойдет ключевая страна ЛатАмерики, - В.Добрынин
07:06  Лютая месть)). В грузинских аэропортах на багаж стали клеить стикеры "Россия – оккупант"
06:54  Туркменским студентам за рубежом грозит отчисление из-за проблем с переводом денег
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06:28  Их нравы. Бородатая певица Кончита Вурст сообщило о положительном ВИЧ-статусе
06:11  Продолжение войны другими средствами. После авиаударов Запад выдвигает новый ультиматум Москве, - "Къ"
06:10  Париж бросает вызов астанинскому процессу, - И.Субботин
01:25  Россия заставит Запад играть по ее правилам, - "СП"
01:19  Тяньаньмэнь-15. Памяти несостоявшегося китайского "майдана", - М.Выбойщик
01:17  Трамп-джокер и его "чудесные игрушки", - Э.Лимонов
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00:37  Могучий старик... У Трампа обнаружился бастард от экономки
00:25  Атака США на Сирию – мотивы, цена, последствия, - Л.Савин
00:24  Все Туркменские госучреждения обязали разводить гусениц...
00:22  Авантюризм Вашингтона не вытеснит Россию и Иран из Сирии, - Н.Бобкин
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Воскресенье, 15.04.2018
18:49  Удар западной коалиции по Сирии – прямые и долгосрочные последствия, - Д.Минин
17:39  Умер классик итальянского кино Витторио Тавиани
17:35  Трамп как Гитлер, Сирия как Чехословакия, - Л.Ивашов
17:34  Как понимать удары по Сирии, - В.Коровин
17:31  Первой красавицей России этого года стала Юлия Полячихина из Чувашии (видео)
13:50  Узбекских школяров переоденут в форму нового образца (фото)
11:14  Animal Planet. Москва тонко стебется над Трампом, - Stern
10:46  Российско-американская борьба за влияние на Ближнем Востоке будет решена не силой оружия, - Politiken
09:45  Экс-глава Афгана Х.Карзай выступил с неожиданными пророссийскими заявлениями
09:30  Кто она, идеальная женщина в глазах арабского мужчины? - Мухаммед Эйхаб
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08:29  США стремительно теряют контроль над ситуацией, - Ю.Баранчик
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00:15  Неизвестная болезнь поголовно косит скот в туркменском Лебапе, - Н.Аалыбаева
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Суббота, 14.04.2018
21:50  СБ ООН не поддержал резолюцию России по Сирии. Казахстан - воздержался
21:38  Трамп, ты куда стрелял? Арабские аналитики в недоумении
21:27  Коалиция нанесла удар по Сирии - что дальше? - Питер Берген
18:38  Провал США: Военные объекты САА были эвакуированы до удара, две трети ракет сбиты
17:34  Швейцарцы определили. Скрипалей обработали никаким не "Новичком", а стареньким BZ - западного образца
16:31  Ереван. Демонстранты-антисаргсяновцы взяли штурмом здание Общественного радио Армении
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12:57  Foreign Policy: Турция предпочитает молчать о своем "темном" прошлом
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Давайте признаем геноциды, которые совершила Европа, - Мевлют Тезель
08:40 16.04.2018

21 апреля в столице Нидерландов Амстердаме откроется мемориал жертвам "геноцида армян" в память о погибших в ходе событий 1915 года. Памятник, созданный скульптором из Армении и состоящий из трех частей, будет вмонтирован в наружную стену Армянской апостольской церкви в Амстердаме.

В минувшем феврале парламент Нидерландов принял резолюцию, которая признает события 1915 года в Анатолии геноцидом.

Да, в 1915 году происходили трагические события, были погибшие, но мы никак не можем убедить европейские страны в том, что произошедшее не носило систематического характера. Европа использует 1915 год, чтобы загнать Турцию в угол и добиться политических выгод.

Но насколько чиста сама Европа?

Например, Гаагский суд принял решение расследовать массовые убийства, совершенные Нидерландами в их бывшей колонии Индонезии. В 1946-47 годах в Южном Сулавеси голландские военные расстреляли три тысячи сто индонезийских мужчин. Начиная с XVII века Нидерланды создавали колонии в частности на территории Кот-д"Ивуар, Ганы, Южной Африки, Анголы, Намибии, Сенегала и устраивали геноцид на этих землях.

Только ли Нидерланды? В 1829 году с обретением Грецией независимости турки на Пелопоннесе подверглись принудительному выселению, 20 тысяч турок было убито.

После Первой мировой войны Руанда была передана под управление бельгийцев.

В Руанде и Конго, бывших колониях Бельгии, более десяти миллионов человек стали жертвами геноцида.

Франция в 1954-1962 годах истребила 1,5 миллиона алжирцев.

Великобритания в 1788-1938 годах систематически уничтожала аборигенов - коренное население Австралии, куда британцы отправились с целью колонизации. Из 750 тысяч местных жителей выжили только 31 тысяча.

Прошлое европейских стран изобилует геноцидами.

Око за око… Давайте и мы признаем геноциды, совершенные странами Европы, проведем памятные церемонии, откроем мемориалы.

Если 21 апреля в Амстердаме будет открыт памятник жертвам "геноцида армян", давайте и мы в Турции установим мемориалы в память о боснийцах, которых нидерландские военные сдали сербам, или о трех тысячах ста индонезийцев, казненных голландцами. Постоянно обвиняя нас в совершении геноцида, пусть не пытаются предать забвению свои грехи!

Sabah, Турция

Мевлют Тезель (Mevlüt Tezel)
Оригинал публикации: Avrupa’nın yaptığı soykırımları tanıyalım
Опубликовано 11/04/2018

Источник - inosmi.ru
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1523857200
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