Давайте признаем геноциды, которые совершила Европа, - Мевлют Тезель

08:40 16.04.2018 21 апреля в столице Нидерландов Амстердаме откроется мемориал жертвам "геноцида армян" в память о погибших в ходе событий 1915 года. Памятник, созданный скульптором из Армении и состоящий из трех частей, будет вмонтирован в наружную стену Армянской апостольской церкви в Амстердаме.



В минувшем феврале парламент Нидерландов принял резолюцию, которая признает события 1915 года в Анатолии геноцидом.



Да, в 1915 году происходили трагические события, были погибшие, но мы никак не можем убедить европейские страны в том, что произошедшее не носило систематического характера. Европа использует 1915 год, чтобы загнать Турцию в угол и добиться политических выгод.



Но насколько чиста сама Европа?



Например, Гаагский суд принял решение расследовать массовые убийства, совершенные Нидерландами в их бывшей колонии Индонезии. В 1946-47 годах в Южном Сулавеси голландские военные расстреляли три тысячи сто индонезийских мужчин. Начиная с XVII века Нидерланды создавали колонии в частности на территории Кот-д"Ивуар, Ганы, Южной Африки, Анголы, Намибии, Сенегала и устраивали геноцид на этих землях.



Только ли Нидерланды? В 1829 году с обретением Грецией независимости турки на Пелопоннесе подверглись принудительному выселению, 20 тысяч турок было убито.



После Первой мировой войны Руанда была передана под управление бельгийцев.



В Руанде и Конго, бывших колониях Бельгии, более десяти миллионов человек стали жертвами геноцида.



Франция в 1954-1962 годах истребила 1,5 миллиона алжирцев.



Великобритания в 1788-1938 годах систематически уничтожала аборигенов - коренное население Австралии, куда британцы отправились с целью колонизации. Из 750 тысяч местных жителей выжили только 31 тысяча.



Прошлое европейских стран изобилует геноцидами.



Око за око… Давайте и мы признаем геноциды, совершенные странами Европы, проведем памятные церемонии, откроем мемориалы.



Если 21 апреля в Амстердаме будет открыт памятник жертвам "геноцида армян", давайте и мы в Турции установим мемориалы в память о боснийцах, которых нидерландские военные сдали сербам, или о трех тысячах ста индонезийцев, казненных голландцами. Постоянно обвиняя нас в совершении геноцида, пусть не пытаются предать забвению свои грехи!



Sabah, Турция



Мевлют Тезель (Mevlüt Tezel)

Оригинал публикации: Avrupa’nın yaptığı soykırımları tanıyalım

Опубликовано 11/04/2018 Источник - inosmi.ru

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