Ташкент. Уволен полковник Шодмонов - "куратор" спецслужб на узб-телевидении

07:58 16.04.2018 Снят с должности 44-летний Абдусалом Шодмонов, работавший заместителем председателя Национальной телерадиокомпании (НТРК) Узбекистана по вопросам безопасности.



Шодмонов был уволен 6 апреля, сообщил главный редактор одного из телеканалов НТРК. В круг его служебных обязанностей входил "тотальный контроль" персонала НТРК, а также вопросы по приему и увольнению сотрудников.



Как сообщил один из известных журналистов Национальной телерадиокомпании Узбекистана, вслед за увольнением Абдусалома Шодмонова была ликвидирована и должность, которую он занимал.



"Должность Шодмонова была ликвидирована точно так же, как была ликвидирована должность куратора Службы национальной безопасности (СНБ, ныне Службы государственной безопасности. – Азаттык) в Духовном управлении мусульман Узбекистана после увольнения представителя спецслужб из данного органа," – говорит журналист.



По словам независимой журналистки из Ташкента Малохат Эшанкуловой, которая проработала в НТРК Узбекистана 21 год, под руководством Шодмонова на телевидении готовили специальные программы, направленные на очернение "представителей оппозиции, верующих и чиновников, обвиненных в коррупции".



Ранее сообщалось о том, что в Духовном управлении мусульман Узбекистана и мечетях страны началась ​"чистка"​ "кураторов" спецслужбы, которые занимали высокие посты в госорганах и полностью контролировали их деятельность. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - centralasian.org

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